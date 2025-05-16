社評：的士車隊改革時不我與 利益盤根錯節組隊艱難

距離政府期限僅兩月半

未有車隊全面投入服務

前年12月，政府立法引入的士車隊制度，運輸署其後邀請有興趣人士申請車隊牌照，並於去年7月向5間獲選的營辦商，發出的士車隊牌照有條件暫准通知，每支車隊規模介乎300至1000輛的士不等，合共提供超過3500輛的士，佔全港的士近兩成。獲選營辦商在投入服務初期，要調配約1500輛新車為車隊的士，除了提供網約服務，車隊每架的士均須配置司機監察系統，以及提供多種電子支付方式。

根據的士車隊牌照申請條款，車隊要獲發正式營運牌照，須達到一定門檻，包括投入服務時，車隊的士數目至少要達到申請規模的六成，另外還必須有一定數量輪椅的士、豪華的士及電動的士，以及至少一成司機與車隊有僱傭關係，意即直接受僱於車隊，而非租車的關係。當局要求5支車隊須於1年內完成所有籌備工作並正式投入服務，今年7月底就是期限。

今年3月初，政府在運輸署車輛檢驗綜合大樓舉行了的士車隊啟動禮，由5支車隊代表介紹各自特色及亮點。當時政府表示，首支車隊預料最快3月底投入服務，可惜事隔近兩個月，尚未有任何一支車隊正式投入服務。運物局長本周向立法會表示，現時只有兩支車隊以「試行模式」營運，共約300輛的士參與，至於其餘3支車隊仍在「全力籌備」。

當局表示，車隊營辦商在籌備過程遇到不同挑戰，部分車主及司機「未必了解車隊運作」，因而對加入車隊持觀望態度，現有兩支車隊率先試運，正是讓業內人士了解車隊運作的好機會，希望有助吸引更多車主及司機加盟，云云，然而必須指出是，兩支試運中的車隊，其中一支已試運了近半年，車隊遲遲未全面投入服務，問題是否單純在於業界人士「不了解」，大有商榷餘地。事實上，政府為各支車隊提供1年時間做準備，已屬相當充裕，如果問題不在於業界認知，而是因為利益盤根錯節，導致改革舉步維艱，就算將死線押後，又或降低啟動門檻，其實也不一定能夠解決問題。

根據業界說法，車隊在招募司機和吸引的士車主加盟方面，均面對困難。部分車隊的情况是聘請不到司機，「有車無人揸」；部分無大車行背景的車隊，則是「有人無車」，雖然車隊方面四出招募「單頭」的士車主加盟，希望湊夠車數，只是進展有限，遠未達到門檻。業界人士解釋，由於當局有「車齡不可超過3年」的規定，意味車主須投資換新車，然而近年的士牌價大跌，很多車主都對花錢買車有保留，有的是因為看淡前景，不願買車，有的是因為財政壓力，拿不出錢。

的士業以往都是自由身租車制度，司機慣了自僱，若受僱於車隊，需要穿制服、受監控，凡此種種確有可令部分司機卻步，可是如果車隊肯提供優厚的薪津及獎金，自然會有司機願意來投。事實上，本港的士服務質素屢惹詬病，「黑的」等亂象層出不窮，其中一個重要原因就是司機收入低，就算政府批准的士加價，轉過頭來的士車行和車主就加租，司機受惠有限。本港有近6萬名的士司機，5支車隊 3500架的士，合共要7000名司機，而當中又只有小部分必須與車隊有僱傭關係，倘若車隊真的請不到人，第一個需要了解的問題，應該是車隊招聘條件是否缺乏吸引力，而非的士司機「不夠」又或「不習慣」自僱變受薪。

放寬網約私家車服務

的士業界須直面競爭

當然，目前距離7月底各車隊投入服務期限，尚餘兩個半月，不排除臨近死線前，部分車隊會紛紛「加碼」提高待遇，找到足夠受薪司機。相比之下，如果組隊困難的原因，是車主不肯投資換新車，問題是否可以及時解決，確是一個疑問。倘若部分車主是因為看淡前景而不想投資，其實這等於說明他們沒有參與的士改革的意欲；倘若車主是想見到政府先採取行動，例如全面取締網約私家車，變相幫他們托高的士牌價，才肯投資，那就必須先搞清楚，引入的車隊制度，目的究竟是為了市民還是為了保障業界既得利益。

本港的士牌照數目30年不變，長期鎖定在大約1.8萬個，既追不上社會對「點對點」交通服務的需求，也令到業界不思進取，服務愈來愈差。放寬網約私家車服務，可以改善供需失衡，也可藉着引入競爭，提升整體服務質素。政府稍後立法規管網約車平台，其中一個重點，應該是透過發牌制度，顯著增加合法網約私家車服務，不應該為了保護的士業界利益而限制競爭。引入的士車隊制度，是改革本港個人化點對點公共交通服務的一環，政府寄望的士車隊擔當領頭羊角色，推動業界改革，業界應該好好珍惜這一機會。

歡迎回應 editorial@mingpao.com