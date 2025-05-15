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社評

社評：中美國際形象此長彼消 多極世界構建香港有角色

【明報社評】特朗普回朝短短數月，美國國際形象插水式下滑，跨國大型民調顯示，美中兩國的全球受歡迎程度此消彼長，中國的「淨觀感」評分，更首度超越了美國。世界百年變局加速演進，特朗普的「美國優先」霸凌行徑，反而為中國推動多極世界秩序的構建，提供了難得契機，香港作為國家門戶，可以發揮重要角色。關稅戰爆發以來，北京積極加強與世界不同地區的合作，投資世界也再度望向中國，中歐關係回暖，對於多極世界秩序塑造尤其重要。當下正是特區政府到歐洲打開新局面的好時機，當局應以戰略思維，配合國家主動出擊，彰顯香港在國際金融及貿易等方面的獨特作用。

觀感評分中國首超美

跨國民調證觀感變化

世界百年不遇變局，大國博弈激烈。西方主流輿論往往傾向以「民主對專制」的意識形態角度，看待目前局面，甚至創造出「Crink」這個字眼，將西方眼中的中國、俄羅斯、伊朗及朝鮮（北韓）拼湊在一起，大搞「認知作戰」。2022年俄軍侵烏後，俄羅斯聲譽一落千丈，在西方更被視為「流氓國家」，然而諷刺的是，根據最新公布的「2025民主觀感指數」（Democracy Perception Index），目前國際社會對美國的觀感，好不了俄羅斯多少，至於目前給人觀感最差的國家，也不是伊朗或朝鮮，而是屬於西方民主陣營的以色列。

負責「民主觀感指數」的丹麥非牟利組織民主聯盟基金會，乃是由丹麥前首相兼北約前秘書長拉斯穆森創辦，今次的年度調查於4月中至4月底進行，訪問了全球100個國家逾11萬人，適逢特朗普的關稅政策在全球鬧個天翻地覆，就連拉斯穆森亦坦言對調查結果不意外。調查將受訪者對各國的觀感作評分，由-100%至+100%，其中對美國的淨觀感（net perception）評分，由去年的+22%大跌至-5%，顯示對美國看法負面者多於正面，反觀中國的評分則升至+14%。關稅戰期間，北京「不跪」堅決反制，相信令中國得分不少。雖然民調結果反映的只是當下公眾情緒，任何突發事件都有可能令觀感大變，然而值得留意的是，中國評分其實已是三連升，只是今年升幅特別顯著而已，且看這一趨勢往後如何發展。

特朗普大搞關稅霸凌，又公然背棄盟友、垂涎他國領土，不僅損害美國的形象，同時也掀動世界客觀形勢變化。包括美國盟友在內，不少國家都意識到不能過度依賴美國，特朗普「美國優先」所引來的反作用力，反而為多極世界秩序的構建，創造了更有利的條件。中國在關稅戰期間的表現，不僅展現了自身的實力，更展示了維護國際貿易秩序、反對弱肉強食邏輯的決心。對北京而言，構建多極世界秩序是一盤事關長遠的大棋局，關乎未來中國在國際關係的位置及角色。香港作為國家對外重要門戶，絕非這盤大棋的局外人，而是可以發揮實際作用的參與者。國務院總理李強在今年《政府工作報告》首度提出香港要「深化國際交往合作」，應放在這一背景思考。特區政府需要多從戰略高度看待全局，彰顯香港在國際舞台上的角色與價值。

香港與西方陣營關係近年轉差，加強與東南亞、中東及拉美「一帶一路」國家的關係，成為當局其中一個致力方向，行政長官李家超便剛剛結束中東訪問預定今天返抵香港。隨着特朗普上台，國際形勢變化迭起，美國與盟友矛盾重重，對國家和香港而言，眼下正是打開對外新局面的機會，當中又以歐洲最需要加緊經營。

美國傳統盟友中，澳洲與中國關係已見緩和，中日韓三國也有加強經濟合作之意，加拿大的情况較為複雜，還看新總理卡尼取態。歐洲方面，過去數月中歐關係顯著回暖，最近中方和歐洲議會同步全面取消相互交往之間的限制，尤其具有標誌意義。歐洲議會近年對華敵意之重，尤甚於歐盟委員會和德法等主要國家。2021年，歐洲議會以新疆人權問題為由，制裁中方人員和機構，惹來北京反制，向5名歐洲議員實施制裁。歐洲議會隨後決定，凍結《中歐雙邊投資協定》批准程序，導致這項花了7年時間談判才達成的協議無法落實。現在中方與歐洲議會互相解除制裁，雖不等於協議短期內可重生，但起碼是出現了轉機。

關稅戰下中歐關係回暖

香港應把握時機促合作

歐洲是構建多極世界秩序不可或缺的一部分。雖然中歐之間在意識形態和經貿等方面有很多矛盾，最新「民主觀感指數」亦顯示，歐洲是唯一仍對中國觀感偏向負面的大洲，然而國際形勢最新變化，正成為驅動中歐合作的最大動力。香港是國際貿易及金融中心，比起內地任何一個城市，更能與西方接軌；寧德時代在港招股，國際投資者反應熱烈，再一次突顯香港作為國家門戶的作用，西方投資者在當下複雜的地緣政治形勢下，也需要有香港如此獨特的地方。歐洲與美國關係惡化，正在尋求其他出路，這正是特區政府配合國家打開新局面的最佳時機，當局應打鐵趁熱，爭取與歐洲方面加強關係，以免坐失良機。

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