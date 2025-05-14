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社評

社評：寧德來港上市受追捧 國際金融中心「省招牌」

【明報社評】全球最大電動車電池製造商寧德時代來港上市，集資約310億元（港幣，下同），有望成為今年全球最大型IPO。當下中美鬥爭激烈，這次寧德時代來港招股，具有多重意義。對寧德時代而言，來港上市是公司對接國際資本市場的最佳途徑，方便公司進一步開拓海外業務；機構投資者認購反應熱烈、美資大行未有因為美國政客施壓而退出寧德時代上市工作，則突顯香港仍是國際金融中心。美國中概股被迫退市風險未除，香港作為國家門戶，對於協助內地企業向海外集資，可以發揮獨特角色及作用。寧德時代上市為香港國際金融中心地位，打下一支強心針，當局應加緊吸引更多內地大型企業來港上市。

離岸集資有優勢

美資參與未卻步

來自福建的寧德時代（以下簡稱寧德）於2011年創立，業務以動力電池和儲能電池的研發、生產及銷售為主。根據招股文件，集團在全球設有六大研發中心及13個電池生產基地，去年在全球動力電池市場佔有率為37.9%，連續8年位居第一，全球新能源車銷量前10名中，有9家都是寧德客戶。寧德的動力電池，累計裝車約1700萬輛，意即全球每3輛電動車就有1輛的電池產自寧德，至於儲能電池在全球應用亦超過1700個項目。寧德2018年在深交所創業板上市，目前市值約1.2萬億元，如此具規模和實力的企業來港上市，自然備受各方注目。

寧德今年2月申請在港上市，僅用25天便獲得中證監「開綠燈」。寧德昨天起一連三天在港招股，市場反應熱烈，IPO首日即已獲機構投資者足額認購，至於公開發售的部分，更獲20倍超額認購。近日資金流入香港，港元兌美元匯價升至兌換保證上限，金管局要大手買入美元，有市場人士便估計，部分流入的資金，是為了認購寧德而來。今次寧德來港集資310億元，屬今年以來全球最大新股集資，若悉數行使發售量調整權及超額配股權，寧德總集資規模有機會超過400億元，更勝去年上市的美的集團，成為自2021年快手集資483億元以來，本港4年來規模最大IPO。

早兩年香港股市疲不能興，社會瀰漫悲觀情緒，「國際金融中心遺址」、「玩完論」等說法甚囂塵上，然而隨着過去大半年內地加緊提振經濟，港股表現也明顯改善。雖然目前香港經濟有不少困難，必須致力改革，但國家始終是香港的強大後盾，關稅戰充分反映國家的實力與底氣，香港沒必要妄自菲薄、過度悲觀。今次寧德來港上市，再次突顯了香港作為國際金融中心以及國家門戶的角色與作用，亦令到「遺址論」等說法，顯得過氣和不值一哂。

寧德來港上市，有兩點值得留意。首先，寧德作為全球動力電池業龍頭，手頭流動資產淨值超過2000億元，來港集資並非因為缺錢，而是為了進一步開拓海外業務。寧德13家電池生產製造基地，11個位於內地，只有兩家位於海外（德國及匈牙利）。地緣政治形勢緊張，對寧德而言，歐盟和美國未來會否針對中國製電池及新能源車，採取更多關稅保護措施，乃是一大不明朗因素，加快在海外佈置產業鏈，有助管控風險。寧德便明言，今次集資目的，包括推進匈牙利項目建設，以及建立百億元級別的離岸資金池，應對鋰價波動及地緣政治風險。寧德近年與香港有不少科研合作計劃，來港上市不僅順理成章，集資得來的也是離岸資金，正好方便集團海外發展需要。

其次，寧德是次來港上市，聯席保薦人除了中金及中信建投，還有摩通及美銀這兩間美資大行，此外，承銷團亦包括高盛、摩根士丹利及瑞銀。美國為保科技霸權，千方百計阻撓中國發展。今年初，美方聲稱寧德「與解放軍有關」，將之列入「中國軍事企業黑名單」。寧德反駁指控與事實不符，完全沒有根據，美國國會政客則要求摩通和美銀退出寧德上市工作。為了防範華府干預集資，寧德這次來港上市，決定以所謂「S規例」發行股份，意即不向美國境內投資者發售，藉以避開美國證券法信息披露規則的管轄，然而大部分美國機構投資者皆有離岸戶口，實際仍可參與寧德IPO。另外，摩通和美銀也沒有因為美國政客從中作梗便退出寧德上市項目。中美角力雖激烈，但寧德上市一事說明，香港這個國際金融中心，依然能夠吸引四方財，美資大行也不會輕易放棄在港賺錢的機會。

吸引內地重磅企業

彰顯香港門戶作用

當然，美國政界反華聲浪高漲，特朗普政府行事難測，誰都無法保證華府不會亂來。美國財長貝森特早前受訪，未有排除要中概股在美退市的可能，儘管大行分析普遍認為這是兩敗俱傷的極端做法，發生機率相當低，但風險的存在，已足以影響企業和投資者的想法。中證監明確表示，支持優質中概股回歸內地和香港市場；在香港，財政司長則表示，已指示港交所及證監會做好準備，若有海外上市中概股希望回流，必須讓香港成為它們首選上市地。香港應把握眼前機遇，加緊檢討上市制度、優化金融體系，為便利中概股回流，以及吸引更多內地大型企業來港上市，創造更理想的環境。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

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