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社評

社評：經貿會談美國無優勢 突顯中國實力與底氣

【明報社評】中美發表經貿會談聯合聲明，兩國自4月2日以來公布的關稅及反制措施，除了各自維持加徵一成關稅，其餘要麼取消，要麼暫緩執行90天，兩國將以此為基礎，展開下階段協商。貿易戰沒有贏家，超高關稅令中美經貿瀕臨脫鈎，今次兩國高層日內瓦會談，為「戰火」降溫踏出重要一步，關稅措施調整幅度也比預期大，突顯中美經貿依存度高，雙方都認為目前狀况不可持續。聯合聲明內容體現了中方所強調的平等及互相尊重原則，美方未因「極限施壓」佔得任何上風，再次顯示中方有足夠底氣及實力，跟美方周旋，未來90天談判進展如何，還看美方是否真的明白霸凌對華不管用。

中美貿易戰暫降溫

美國關稅訛詐叫停

上月初，美國總統特朗普宣布向貿易伙伴一律加徵10%「最低基準關稅」，如果貿易伙伴對美國有貿易順差，須面對更高關稅，具體幅度視乎差額而定，特朗普稱之為「對等關稅」，以此脅迫其他國家向美國提供更多好處。北京直斥「對等關稅」破壞世貿規則，向美方訛詐說不，並採取反制措施。中美激烈交鋒，互相加徵超過100%的關稅，令兩國正常經貿往來面臨停頓。

特朗普「對等關稅」損人害己，引發市場波動，迫使美方讓步，暫緩向貿易伙伴加徵「對等關稅」90天，唯獨中國除外。特朗普政府一直聲稱，貿易戰下，美國作為逆差方有「優勢」，現實是中美經濟皆受打擊。美國首季GDP意外萎縮0.3%，突顯關稅措施帶來的不確定性，已對美國經濟活動造成影響；中方反制收緊稀土出口，更戳中了美方痛點。相比之下，中國4月份對美出口雖銳減，但對東南亞等地出口急增，整體而言，上月份中國出口按年升了8.1%。當然，如果兩國互徵超高關稅持續，中國出口商將蒙受重大損失，美國也將深受其害，不僅滯脹壓力大增，部分商戶更可能因為未能及時找到其他貨源，導致貨架空空如也，引發民生混亂。中美皆明白現時的狀况不可持續，兩國高層日內瓦經貿會談，正是在此背景下展開。

觀乎中美經貿會談聯合聲明，除了各自維持加徵10%關稅外，兩國自4月2日以來所公布的關稅及反制措施，基本上都叫停了。美方最初宣布向中國加徵34%關稅，現在只保留了10%「最低基準關稅」的部分，其餘24個百分點「暫停實施」90天，因應中方反制而追加的91個百分點關稅更屬「取消」。中國方面，最初宣布的34%關稅反制措施，同樣分為「10%」及「24%」兩部分，前者保留，後者「暫停實施」90天。另外，中方也「取消」了之後向美方追加的關稅，至於4月2日後的「非關稅」反制措施，根據新華社所發布的聯合聲明中文版本，中方會「採取必要措施，暫停或取消」。

這次中美為關稅戰降溫，整體安排基本上是「對等」的，關稅你減多少，我也減多少，至於中方採取過的「非關稅」措施，諸如稀土出口管制、不可靠實體出口管制清單等，哪些會暫停，哪些會取消，聲明未有逐一言明，惹來美國一些評論關注，惟部分「非關稅」措施一經發布未必可以馬上取消，加上不肯定之後貿易談判會否破裂，「暫停」可能是出於現實操作考慮，跟佔便宜無關。稀土出口管制無論是取消還是暫停，相信都是美方希望聽到的消息。

美國保留以芬太尼問題為由所加徵的20%關稅，是外界另一關注點，然而必須指出，中方之前因應20%「芬太尼關稅」所採取的一系列反制措施，包括向美國雞肉、小麥等農產品加徵10%至15%關稅等，同樣沒有取消。鑑於「芬太尼關稅」性質不同，兼且同時牽涉到加拿大、墨西哥兩國，今次中美經貿會談未有處理相關課題，並不令人意外，更不能說中方「吃虧」；從現實角度，美方永續對中加墨三國的「芬太尼關稅」，也無助於解決美國國內毒品氾濫問題。

回看過去個多月事態，美方欲以「對等關稅」脅迫貿易伙伴，更以超高關稅向中國「極限施壓」，若說今次中美經貿會談標誌第一輪交鋒落幕，則美方顯然得不到任何甜頭。中方一再強調關稅談判須以平等、尊重及互惠為前提，不會接受在美方關稅訛詐下展開，觀乎新華社所公布的會談聯合聲明內容，充分體現了中方的立場和要求：首先，聲明具體提到中美將本着「合作和相互尊重」的精神推進協商，這本身就是中方所強調的表述；其次，取消或暫停實施4月2日以來絕大部分關稅措施，是兩國建立機制繼續就經貿關係協商的前提，考慮到美國是主動發起關稅戰的一方，中方只是被動反制，美方同意停止關稅訛詐，明顯才是談判大門得以打開的鑰匙。

90天談判變數仍多

北京已知美方軟肋

特朗普欲重塑國際經貿秩序，欲搞以大欺小的一套，今次日內瓦會談結果，卻清楚顯示美方這一套對中國不管用，這一方面反映了中國的實力，同時亦因為道理在中國的一方。聯合聲明確保了中國跟其他國家及地區一樣，有90天時間跟美方談判，如有需要，相信還有機會延長。當然，特朗普為了爭取更多對華談判籌碼，不排除未來數月會弄出其他下三濫勒索伎倆，北京必須提防，然而過去一個多月的關稅鬧劇，已諷刺地暴露了美方的弱點，現在誰都知道美債是特朗普的軟肋，也知道美方短期內無法擺脫對中國稀土的倚賴。中國絕對有足夠的實力和底氣，跟美國周旋，有華爾街背景的美國財長貝森特，顯然也不會像白宮貿易顧問納瓦羅之流般亂來，期望白宮內的務實力量可以發揮制衡作用，令特朗普行事較為理智。

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