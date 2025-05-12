社評：中俄不會結盟 但會共同抵制美國

美國破壞國際政經秩序在先

中俄重申傳統國際價值規章

習近平主席這次訪俄，主要是出席紀念蘇聯衛國戰爭勝利80周年慶典。中國與其他28個國家參加俄羅斯的慶典，在歷史上中國曾與當時的蘇聯在亞洲主戰場合作打擊日本，在現實上西方一向認為是美國的原子彈打敗日本，忽視中國全民抗戰的堅韌與成果。

一個國家的政治演進，歷史事件有很大的影響，但更大的因素在於當前的局勢。美國總統特朗普上任後，在國內與國際上所推行的一系列政策，都是在破壞現行的政治與經濟秩序。聲言要「收購」格陵蘭、「收回」巴拿馬運河，以及「收買」加拿大成為美國第51個州，都是無視國際政治的傳統價值與規章；以「孤家寡人」之態勢，向全球發起關稅戰和貿易戰，藉此在與各國談判中「加徵」美國的附加條件。

在這個國際政治的大背景之下，中俄兩國發表《聯合聲明》，重申作為二戰結束成果的《聯合國憲章》，其宗旨與原則，是國際關係的基本準則，不點名批評美國「為謀求自身霸權私利，圖謀篡改二戰勝利成果，顛覆戰後國際秩序原則」。《聯合聲明》大部分的篇幅只講中俄雙方的立場，以及在各個方面加強合作的措施，只有在兩處提及美國。其中一處是「堅決應對美國對中俄實施『雙遏制』」，所謂雙遏制是指美國試圖通過經濟制裁或技術封鎖等手段同時削弱中國和俄羅斯的實力；另一處是反對美國「部署破壞戰略穩定的全球反導系統、陸基中導系統」。美國的這兩個措施對中國和俄羅斯都構成威脅，共同點名批評美國，是有必要的，也突顯中俄兩國在這方面的嚴正立場。

《聯合聲明》的其餘部分，重點是中俄兩國在經貿、文化交流與合作方面的主張和共同措施，包括擴大互派留學生規模和合作拍攝電影等，還有在反恐緝毒等方面的跨境合作，更高層次的合作則表示在聯合國、金磚國家組織、上海合作組織等國際和平地區平台上的合作。

美國以不同手段分別對付中俄

中俄以加強合作共同抵制美國

中俄兩國作為鄰邦，合作可以達到雙贏效果。中俄在不同領域分別受到美國的遏制，在《聯合聲明》中表達的立場，諸如提到「個別國家及其盟友利用貿易、金融限制等單邊非法限制措施，大幅提高關稅以及其他非市場化競爭手段，對世界經濟造成負面影響，破壞公平競爭」。大幅提高關稅明顯是指美國的關稅戰，非市場手段是指美國以烏克蘭戰爭為名，沒收俄羅斯在海外的國有資產。中俄兩國雙方共同譴責這些行徑，顯示俄羅斯和中國相互支持對方的立場。

中俄兩國互相支持，向外界傳遞一個清晰的信號，就是中俄兩國在對抗美國方面有商有量，雖然中國表示合作的目的是「攜手推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化」，但實際上則會被理解為中俄兩國共同對付美國，因為美國在搞單極，並阻擾經濟全球化。

對付美國或者抵制美國對中俄兩國的遏制措施，並不表示中俄兩國結盟。結盟的概念是兩國在一切問題上都採取共同立場，但中俄兩國目前聲明和實際上採取的手段，都只是局限在兩國應有的鄰邦關係，以及共同抵制美國的制裁手段，距離兩國實際上全方位合作還有很大一段距離，《聯合聲明》中表示，「完善中俄邊境口岸基礎設施建設，提高客貨運輸效率、口岸查驗效率和通關能力」則是典型一例，目前中國與俄羅斯鐵路路軌分別採用標準制與窄軌制，火車在通關時要換軌，成為運輸與貿易的硬傷。

中俄之間還有歷史因素妨礙結盟，俄羅斯通過不平等條約佔領中國大量領土，並未歸還。在國際共運高峰期，中國也不服從蘇聯的「老大哥」地位。現實上中國也不贊同俄羅斯出兵烏克蘭的做法。俄羅斯作為歷史上曾經是十分強大的國家，現今還沒有放棄成為具有更大影響力的國家，是不可能接受與中國「平起平坐」。所以，結盟之說，遙不可及。

《聯合聲明》中表示中俄「始終視彼此為優先合作伙伴，共同抵制任何干擾破壞中俄傳統友誼和深度互信的圖謀」，強調這一點是暗指美國有圖謀干擾破壞中俄互信，表示共同抵制可以理解為加強合作，但看不出來有結盟的意思與意圖。

■歡迎回應editorial@mingpao.com