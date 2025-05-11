社評：軟實力之父奈伊逝世 理論遺產迎百年變局

立足於國際權力政治

臨終批特朗普搞破壞

奈伊在1990年出版的著作Bound To Lead:The Changing Nature Of American Power（注定領導：美國權力性質的變遷）中開始普及軟實力概念。他認為，國家力量不僅體現在軍事和經濟等硬實力上，還體現於文化、政治理念與外交政策的吸引力，當一國具備此吸引力時，他國更可能採納其價值觀並支持其在國際關係中的目標。軟實力概念既被西方用來解釋美國何以在冷戰中勝過蘇聯，也為後冷戰時期美國作為唯一超級大國，如何持續鞏固與提升領導地位提供戰略思路。軟實力概念如今已廣泛使用，但人們談論時更多着眼文化面向，長盛不衰的日本漫畫與風靡全球的韓國流行文化，都成為塑造軟實力的典範。然而，軟實力本質上是基於權力爭逐的西方國際政治理論組成部分。從文化輸出的角度來看，日韓的軟實力毋庸置疑，卻不足以支撐它們成為國際博弈的主角。

奈伊並非純粹的學院派國際關係學者，上世紀70年代和90年代，他曾兩度在美國外交與國防體系任職。他重視理論框架是否實用，但在不斷左右搖擺的美國政治中，理論的適用性往往取決於哪一方執政。克林頓與奧巴馬兩位民主黨總統都曾積極倡導「軟實力」，小布殊與特朗普這兩位共和黨總統則相繼成為奈伊的批判對象。小布殊在缺乏國際支持下發動伊拉克戰爭，奈伊直斥「不道德」。對於特朗普，奈伊批評得更激烈，去世前兩個月，他還在《金融時報》撰文，批評特朗普破壞美國的民主規範，直言在這位極端自戀者治下，「美國未來4年的軟實力會很艱難」。

特朗普對美國自由民主價值觀的摧殘顯而易見，公民社會、荷李活電影、自由媒體、學術自由都是構成奈伊軟實力框架的要素，特朗普將美國主流媒體視為假新聞供應者、叫嚷要對非美國製作的電影徵收100%關稅、因不滿哈佛大學容許反以色列示威而凍結撥款，無一不是對奈伊捅刀。

對奈伊來說，軟實力令美國更好地實現外交利益與目標。他強調軟實力背後須有價值觀支撐。他對特朗普不滿，根本原因在於認為其倒行逆施，毀損由美國主導、以自由民主價值觀為基礎的國際秩序。在奈伊眼中，軟實力本應與硬實力相輔相成。奈伊認為，國際關係就是權力政治，軟實力只是國家權力一部分，必須以相互加強而不是相互矛盾的方式，跟硬實力結合。事實上，美國的軟實力之所以能夠輻射全球，離不開其軍事與金融霸權。奈伊也許難以想像，表面上看軟硬實力都堅固的美國，卻在內部撕開裂痕。

中國改寫軟實力敘事

國際話語結構正重構

軟實力鞏固美國霸權的同時，也吸引其他國家的關注。中國是最熱切擁抱軟實力的國家之一。時任國家主席胡錦濤2007年提出要增強中國的文化軟實力，此後，中國在公眾外交上大量投資，包括在全球擴大國有媒體機構及建立孔子學院。西方輿論看待中國往往無法擺脫意識形態前設，認為政治體制「硬傷」令中國無法真正發展軟實力。奈伊也強調，一個國家是否符合民主和人權等普世價值觀，對其軟實力至關重要，他由此認為，政治體制的限制與「戰狼外交」等因素，使中國軟實力戰略難有成效。美國學界甚至創造出「銳實力」描述中國，將其與軟實力區分開來。他們說，兩者區別在於，銳實力依賴操控和欺騙，軟實力立足於吸引和說服力。觀乎當下大國博弈，誰在力行操控欺騙之事，誰在力圖展現吸引與說服力，對銳實力鼓吹者猶如一記回馬槍。

事實上，中國雖然積極推展軟實力，但無論是概念還是操作，都與美國不盡相同。美國將價值觀外交，作為推廣軟實力的核心，由此形成非友即敵的二元陣營觀念。拜登任內發起的民主峰會，便是源於這種排他意識，但何謂「民主國家」，實際上又取決於是否能夠為美國利益服務。相比之下，中國立足於自身發展成就，強調「發展權」，藉此構建異於西方的國際關係話語結構，諸如「全球治理」與「人類命運共同體」等等，雖然在西方收穫有限，卻在「全球南方」產生廣泛共鳴。

軟實力誕生之時，西方學界還盛行另一種理論，即日裔美國學者福山提出的「歷史終結論」。兩相比較，軟實力展現了更堅韌的生命力與現實影響力。奈伊為國際政治關係理論留下了一筆重要遺產，而在百年變局加速演進的時代，一個後奈伊時代的軟實力新劇本正被書寫，國際話語權也在經歷重構。

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