明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：印巴衝突中國戰機矚目 關稅戰下南亞局勢微妙

【明報社評】印巴爆發廿多年來最嚴重軍事衝突，巴基斯坦以中國製殲-10C戰機及武器，擊落印軍法國製先進戰機及俄製戰機，更令到中國軍工實力成為了焦點，事件對地區軍事平衡的啟示，值得密切留意。世界百年變局加速演進，南亞地緣政治形勢也在變化，中美激烈角力、貿易戰如火如荼，不少意見認為形勢正變得對印度有利，莫迪政府也顯然將加強印美關係，放在更重要的位置，只是當美國的敵人固然危險，但當美國的盟友可以是致命的。特朗普對今次印巴衝突的反應，反映他根本無意介入這場事不關己的地區糾紛，印巴雙方必須冷靜克制，避免採取冒進軍事行動，令危機進一步升級。

中法戰機交鋒

戰果惹來熱議

印巴過去的軍事衝突，多因雙方均稱擁有主權的克什米爾而起，今次亦不例外。印度控制克什米爾地區上月發生武裝分子槍殺26遊客事件，當地一個名為「克什米爾抵抗陣線」的武裝組織承認責任，而該組織又跟巴基斯坦境內的伊斯蘭武裝組織有關。印度莫迪政府指事件為恐襲，並於本周三凌晨向巴基斯坦境內及巴控克什米爾地區9個地點發動空襲。印方形容今次軍事行動是要「先發制人」，以導彈精準打擊「恐怖分子設施」；有西方媒體則指巴基斯坦城市的清真寺被印方導彈擊中，導致13人死亡，包括兩名幼童。聯合國、中國、阿聯酋等紛紛呼籲克制，美國總統特朗普形容衝突「令人遺憾」，希望盡快結束，惟印方未有結束軍事行動，周四凌晨又再空襲巴基斯坦多地。

雖然印度當局聲稱軍事行動「有分寸」，沒有針對巴基斯坦軍事設施，惟無論空襲規模還是深入程度均是多年未見，攻擊目標也不限於有主權爭議的克什米爾地區，還包括巴基斯坦本土人口眾多的旁遮普省，如此攻擊另一國家的心臟地帶，隨時有可能被視為入侵甚或宣戰。事實上，巴基斯坦當局就形容印方攻擊是「戰爭行為」。印度這次「先發制人」行動相當冒進，南亞緊張局勢升級，令人深以為憂。

今次軍事衝突雖是印巴兩國之間的糾紛，然而中國卻意外地成為了其中一個焦點，原因是巴基斯坦以中國製殲-10C戰機，擊落多架印方戰機。根據巴方說法，周三凌晨的戰鬥中，有5架印軍戰機遭擊落，當中包括3架法國製「陣風」（Rafale）戰機，另外兩架則是俄製米格-29和蘇-30戰機。雖然印度政府矢口否認有戰機被擊落，但路透社、CNN媒體等分別引述美法官員以至印度地方部門官員說法，均指印方確有「陣風」戰機被擊落。有報道更指巴方在戰鬥中首次用上了中國空對空導彈「霹靂-15」（PL-15）。

法國「陣風」被視為「四代半」最先進戰機之一，也是近十多年法國在世界軍火市場主力銷售的戰機，至於米格-29和蘇-30戰機則屬俄羅斯較為先進的出口戰機。各國推銷自家戰機，必然賣花讚花香，不過買家最關心的，始終是實戰表現。殲-10C跟「陣風」一樣，同被視為四代半戰機，巴基斯坦是中國以外唯一有裝備殲-10C戰鬥機的國家。今次殲-10C與「陣風」首度交鋒，儘管不屬近距離作戰，但畢竟是實戰，戰果惹來內地網民以至各地專家熱議，實不難理解。

當然，一次交鋒成敗不足以論英雄，誰勝誰負除了看硬件，也要看平日訓練。巴國外長就提到，印度「陣風」遭擊落可能是機師出錯，惟無論如何，今次「陣風」首度在戰鬥中折損，突顯了中國戰機的實力。在台灣，有退役中將便指出，「陣風」比台軍目前裝備的法製幻影2000戰機更先進，卻在這次衝突中遭擊落，台軍機隊性能已顯落後，今次殲-10C有了實戰「驗證」，相信未來可以在軍售中大賣。

特朗普「美國優先」

印度靠攏未必得益

世界百年不遇變局加速演進，牽動南亞地區形勢。自從美軍2021年敗走阿富汗後，區內多國之間的關係，都出現了一些微妙變化。曾是美國重要反恐伙伴的巴基斯坦，與華府變得疏遠，無論經濟還是軍事方面都更傾向與中國加強合作。以往曾經標榜不結盟的印度，則成為了華府「印太戰略」下的重要伙伴，跟美國西方關係顯著升溫，印度跟英國本周宣布達成貿易協議是最新例子。軍備採購方面，印度也大幅減少從俄羅斯進口武器，改為購買美國西方裝備。過去一年，巴基斯坦與孟加拉加強關係、印度當局與阿富汗塔利班展開接觸，都反映區內合縱連橫變得複雜，各方都在摸索不同可能性。中印去年10月就領土爭議區的邊境巡邏達成協議，則反映中印希望加強管控分歧，避免爆發衝突。而特朗普的回朝，則為南亞地緣政治形勢帶來了新變數。

特朗普關稅政策，將中美貿易戰推向前所未有的高度，蘋果公司最近就表示，會將輸往美國的智能手機，搬到在印度生產，以免受美國關稅政策影響。印度方面顯然有不少人憧憬，印度可以成為中美貿易戰下的「贏家」，儘管現實是印度一樣有出現在特朗普上月初的「對等關稅」名單上，稅率達到27%。早前總理莫迪訪美，大力向美方示好，美國副總統萬斯也訪問了印度談合作，然而這可不代表特朗普會在關稅談判上「友善相待」；今次印巴衝突，特朗普反應冷淡，僅表示希望「盡快結束」，未見對印度有更多公開的支持，反映他根本不關心印巴問題。特朗普奉行「美國優先」，只關心美國利益。在他眼中，美國可以從俄烏戰爭和中美關稅戰索要實質好處，相比之下，無論印度和巴基斯坦都給不了太多實在的利益。印度若以為投靠美國，就能換到大量好處，恐怕是一廂情願。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞