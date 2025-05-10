社評：印巴衝突中國戰機矚目 關稅戰下南亞局勢微妙

中法戰機交鋒

戰果惹來熱議

印巴過去的軍事衝突，多因雙方均稱擁有主權的克什米爾而起，今次亦不例外。印度控制克什米爾地區上月發生武裝分子槍殺26遊客事件，當地一個名為「克什米爾抵抗陣線」的武裝組織承認責任，而該組織又跟巴基斯坦境內的伊斯蘭武裝組織有關。印度莫迪政府指事件為恐襲，並於本周三凌晨向巴基斯坦境內及巴控克什米爾地區9個地點發動空襲。印方形容今次軍事行動是要「先發制人」，以導彈精準打擊「恐怖分子設施」；有西方媒體則指巴基斯坦城市的清真寺被印方導彈擊中，導致13人死亡，包括兩名幼童。聯合國、中國、阿聯酋等紛紛呼籲克制，美國總統特朗普形容衝突「令人遺憾」，希望盡快結束，惟印方未有結束軍事行動，周四凌晨又再空襲巴基斯坦多地。

雖然印度當局聲稱軍事行動「有分寸」，沒有針對巴基斯坦軍事設施，惟無論空襲規模還是深入程度均是多年未見，攻擊目標也不限於有主權爭議的克什米爾地區，還包括巴基斯坦本土人口眾多的旁遮普省，如此攻擊另一國家的心臟地帶，隨時有可能被視為入侵甚或宣戰。事實上，巴基斯坦當局就形容印方攻擊是「戰爭行為」。印度這次「先發制人」行動相當冒進，南亞緊張局勢升級，令人深以為憂。

今次軍事衝突雖是印巴兩國之間的糾紛，然而中國卻意外地成為了其中一個焦點，原因是巴基斯坦以中國製殲-10C戰機，擊落多架印方戰機。根據巴方說法，周三凌晨的戰鬥中，有5架印軍戰機遭擊落，當中包括3架法國製「陣風」（Rafale）戰機，另外兩架則是俄製米格-29和蘇-30戰機。雖然印度政府矢口否認有戰機被擊落，但路透社、CNN媒體等分別引述美法官員以至印度地方部門官員說法，均指印方確有「陣風」戰機被擊落。有報道更指巴方在戰鬥中首次用上了中國空對空導彈「霹靂-15」（PL-15）。

法國「陣風」被視為「四代半」最先進戰機之一，也是近十多年法國在世界軍火市場主力銷售的戰機，至於米格-29和蘇-30戰機則屬俄羅斯較為先進的出口戰機。各國推銷自家戰機，必然賣花讚花香，不過買家最關心的，始終是實戰表現。殲-10C跟「陣風」一樣，同被視為四代半戰機，巴基斯坦是中國以外唯一有裝備殲-10C戰鬥機的國家。今次殲-10C與「陣風」首度交鋒，儘管不屬近距離作戰，但畢竟是實戰，戰果惹來內地網民以至各地專家熱議，實不難理解。

當然，一次交鋒成敗不足以論英雄，誰勝誰負除了看硬件，也要看平日訓練。巴國外長就提到，印度「陣風」遭擊落可能是機師出錯，惟無論如何，今次「陣風」首度在戰鬥中折損，突顯了中國戰機的實力。在台灣，有退役中將便指出，「陣風」比台軍目前裝備的法製幻影2000戰機更先進，卻在這次衝突中遭擊落，台軍機隊性能已顯落後，今次殲-10C有了實戰「驗證」，相信未來可以在軍售中大賣。

特朗普「美國優先」

印度靠攏未必得益

世界百年不遇變局加速演進，牽動南亞地區形勢。自從美軍2021年敗走阿富汗後，區內多國之間的關係，都出現了一些微妙變化。曾是美國重要反恐伙伴的巴基斯坦，與華府變得疏遠，無論經濟還是軍事方面都更傾向與中國加強合作。以往曾經標榜不結盟的印度，則成為了華府「印太戰略」下的重要伙伴，跟美國西方關係顯著升溫，印度跟英國本周宣布達成貿易協議是最新例子。軍備採購方面，印度也大幅減少從俄羅斯進口武器，改為購買美國西方裝備。過去一年，巴基斯坦與孟加拉加強關係、印度當局與阿富汗塔利班展開接觸，都反映區內合縱連橫變得複雜，各方都在摸索不同可能性。中印去年10月就領土爭議區的邊境巡邏達成協議，則反映中印希望加強管控分歧，避免爆發衝突。而特朗普的回朝，則為南亞地緣政治形勢帶來了新變數。

特朗普關稅政策，將中美貿易戰推向前所未有的高度，蘋果公司最近就表示，會將輸往美國的智能手機，搬到在印度生產，以免受美國關稅政策影響。印度方面顯然有不少人憧憬，印度可以成為中美貿易戰下的「贏家」，儘管現實是印度一樣有出現在特朗普上月初的「對等關稅」名單上，稅率達到27%。早前總理莫迪訪美，大力向美方示好，美國副總統萬斯也訪問了印度談合作，然而這可不代表特朗普會在關稅談判上「友善相待」；今次印巴衝突，特朗普反應冷淡，僅表示希望「盡快結束」，未見對印度有更多公開的支持，反映他根本不關心印巴問題。特朗普奉行「美國優先」，只關心美國利益。在他眼中，美國可以從俄烏戰爭和中美關稅戰索要實質好處，相比之下，無論印度和巴基斯坦都給不了太多實在的利益。印度若以為投靠美國，就能換到大量好處，恐怕是一廂情願。

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