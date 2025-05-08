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社評

社評：修例放寬填海限制 保護維港初心莫變

【明報社評】立法會通過修訂《保護海港條例》，放寬維港填海限制。現行法例下，當局必須證明有「凌駕性的公眾需要」，才可在維港範圍內填海，由於門檻很高，就連活化舊碼頭、修築海濱長廊等工程亦難以開展，修例允許非永久填海，以及為填海面積不多於0.8公頃的海港改善工程提供豁免，可以為這類惠民工程拆牆鬆綁。今次修例爭議較大之處，是引入法定機制，規管不獲豁免而在維港內進行的填海工程，倘若行政長官會同行政會議通過，就可在維港較大規模地填海，雖然當局強調市民可以提出司法覆核，但填海大權握在特首和行會手上也是事實，當局必須以公眾利益為依歸，慎用有關權力。

改善海港工程拆牆鬆綁

避免濫推項目適得其反

維多利亞港不僅是著名地標，更是香港象徵。上世紀維港兩岸不斷填海造地，創造了大量土地價值及財富，但市民也不希望維多利亞港縮水變成「維多利亞河」。《保護海港條例》1990年代制定，條文只有4項，訂明維港內填海受「不可填海推定」（下稱「推定」）約束，當局必須證明具有「凌駕性的公眾需要」，才可推翻有關「推定」。

2003年，政府中環灣仔填海計劃遭司法覆核，法庭根據保港條例，指出維港填海工程必須符合三條件，包括：1）有迫切性，具充分理由及有即時需要；2）沒有其他切實可行選擇；3）工程範圍不超逾該項凌駕性公眾需要所要求的最低限度，意即必須將對海港造成的損害減至最小。案例所確立的「維港填海3條件」，一直適用至今。

保港條例當年訂得這麼嚴，反映市民很珍惜這個海港，不想政府繼續在維港兩岸填海造地，供發展商興建摩天商廈和豪宅。可是規例定得太死，也令到當局無法推進一些符合公眾利益的海港改善工程。以活化九龍城汽車渡輪碼頭為例，根據法例定義，所有在維港海牀或前濱造地的工程均屬填海，意味活化碼頭工程不能碰到海牀，連打一支樁也不能，當然更不可涉及海濱造地，若不拆牆鬆綁，活化工程根本難以展開。另外，一些海濱改善工程，諸如修築行人板道及單車徑等，即使目的是供普羅大眾享用、不涉商業利益，要證明具有「凌駕性」及符合「維港填海3條件」，也相當困難。

政府今次修訂保港條例，重點之一就是放寬有關改善海港工程的填海限制，若屬條例附表所指定的10多項設施（諸如碼頭、觀景台、防波堤等），而覆蓋維港的總面積亦不超過0.8公頃，即相當於一個草地足球場大小，經財政司長批准，可豁免不受「推定」規限。另外，非永久填海工程若面積不超過3公頃、時間不超過7年，同樣可以豁免。這類非永久填海工程通常都是為了配合交通基建修築，當局強調事後要將海港還原，不會對海港造成不可逆轉的影響。

政府近年大力推動海濱長廊、海濱公園，港島東岸板道開放後，甚受市民及旅客歡迎，根據當局構思，下一個行人板道選址堅尼地城，另外也有政黨提倡仿效港島，沿九龍海濱建設板道貫通多區。修例拆牆鬆綁，確有利於當局加快推進這類工程。當然，如果政府在維港兩岸密密進行一個又一個面積不多於0.8公頃的改善海港填海工程，對現有海岸線還是會構成顯著影響，當局須緊記「過猶不及」的道理，「改善工程」太多、流於為搞而搞，只會適得其反。

修例為非永久填海及改善海港小型填海工程，定下了豁免條件，至於不獲豁免的維港填海工程，新例則訂下了一套規管機制，項目倡議人須就填海工程是否符合「凌駕性公眾需要」，草擬報告鋪陳理據，有關報告須公開並供公眾在60日內提出意見，再交由行政長官會同行會裁斷，該項目是否足以推翻現行條例所述不准填海的推定。當局解釋，原有條文過於簡略，實際操作中有不少爭議，訂明規管機制，是要令到條例更完備、處理安排更清晰。對於有意見質疑，新機制下特首會同行會可批准維港大規模填海項目，形同「自審自批」，當局強調填海是否有「凌駕性的公眾需要」，評估工作以往也是由行政機關負責，修例只是將行政機關如何得出判斷的過程規範化，如果市民不服決定，不論過去、現在或將來，都有權提出司法覆核。

司法覆核雖不變

公眾信心仍不足

無論修例前還是修例後，任何在維港推行的大規模填海工程，當局都必須提出理據，證明項目有「凌駕性的公眾需要」，而法庭也依然可以推翻政府的決定，這一點確實沒有因為修例而改變，然而當局有責任確保評估工作有認真聽取市民意見，諮詢過程不會是「求求其其」走過場。當局土地政策長期向發展商利益傾斜，商業利益掛帥下，公眾對政府不會在維港「濫填」，始終缺乏信心。今次修例難免引發部分市民的憂慮，當局必須慎用權力，不會因為填海拆牆鬆綁，就亂推工程。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

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