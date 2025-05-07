社評：特首訪中東「拼船出海」 「超級聯繫人」須用心經營

特首外訪內企隨團

彰顯內聯外通優勢

李家超上月底剛訪問了浙江，與「杭州六小龍」交流，了解當地創科發展，本周末又將率領50多人代表團，前往中東訪問。李家超對上一次率團訪問中東是在2023年，其間分別跟沙特阿拉伯及阿聯酋官商機構，簽署多份合作協議。今次李家超再訪中東，目的地是另外兩個海灣產油國卡塔爾和科威特。李家超表示將與兩國領導會面，加強溝通聯繫，建立合作共識，另外亦會帶領商界代表團考察設施及企業，了解當地金融、貿易、科技等方面最新發展，探索新機遇。

美國無視世貿規則濫徵關稅，李家超早前提出在7方面加強工作應對，包括積極融入國家發展大局、加快升級轉型發展高增值經濟模式，以及加強國際交往合作，抵消美國關稅政策衝擊，其中一個點名提及要深化合作的地區，正是中東。有別於以往特首率團外訪安排，今次李家超訪問中東兩國，代表團成員除了政府官員、本港工商界及專業界別領袖，還破天荒包括20多名來自浙江、福建及廣東等地的內地企業家，涵蓋金融、工商、貿易、基建、創科、運輸物流等多個領域。

香港融入國家發展大局，特區當局一再提到香港與內地要「拼船出海」，開拓新市場。李家超訪問浙江期間，便一再強調香港「內聯外通」優勢，可以助力內地企業「走出去」。今次首度有內地企業直接參與特首外訪團，可以突出香港作為「超級聯繫人」的角色及作用，意義重大，倘若效果理想，未來可以照辦煮碗。

過去數年，中美角力激烈，香港內外環境也出現了重大變化，需要積極開拓西方以外的新市場。中東是國家一帶一路倡議的重要合作伙伴，近年特區政府積極加強與中東的關係，也取得一些進展。根據當局數字，去年中東國家駐港公司數目按年上升逾兩成，特區政府亦計劃增加在中東的經貿辦數目。問題是香港對中東的認識有限，兩地過往合作不多，香港若要成為超級聯繫人，必須落力經營，不能一廂情願，以為亮出「國際金融中心」等招牌，就能理所當然充當超級聯繫人。

雖然香港是國家重要門戶，沙特公共投資基金（PIF）首個在華辦公室也選擇落戶香港，惟無可否認，香港這道門戶長期面向西方，內地與中東的經貿合作，以往也不太依賴香港，內地一些重量級企業進軍中東，大可直接在當地開設分公司，中東方面也沒必要視香港為橋樑。當然，眼下不少國家因為美國關稅政策所帶來的不確定性，都在重新檢視對外經貿策略，避免過度依賴美國市場，不少中小企也想開拓新市場。這一客觀形勢變化，為香港爭取在中東與內地經貿往來中發揮更大作用、將主觀願望化為現實，提供了有利條件，最終成功與否，則要看香港能否好好把握機會。

長期以來，香港對於中東和阿拉伯世界有很多刻板定見，要麼想到石油多、銀紙多，要麼想到戰亂、宗教極端主義甚或恐怖襲擊；談到與海灣國家加強經貿合作，很多人想到的是如何吸引當地富豪和主權基金前來投資，又或爭取當地巨企來港上市，對當地近年致力發展創科及數碼經濟、推動產業多元化缺乏認識；對當地社會民情、政治、文化和價值觀也不了解。去年「阿里王子來港投資」風波，突顯香港若想吸引更多中東富豪來港投資，必須對中東王室的情况有更多的認識。

拋下定型偏見

虛心了解中東

香港要面向中東發揮超級聯繫人角色，毋須每名的士司機都要懂幾句阿拉伯文迎客，然而香港無疑需要更多「中東通」，充當各方面的顧問，如果本地無法及時培訓足夠專家，可以考慮從內地和海外引入所需專才。政府早前更新人才清單，新增伊斯蘭金融專才等專業工種，方向正確，當然，政府也需要在簽證等方面下工夫，方便阿拉伯人來港做生意及旅遊。發展創科和數碼經濟，是內地、香港和海灣國家共有的目標，香港若要發揮橋樑角色，也可以多從這方面入手。國際經貿合作，平等、尊重與互惠是基本原則，也是建立互信的前提。香港與中東加強合作，必須放下過去一些定型和偏見，虛心學習不同國家的情况，了解對方需要和想法，能夠切實為對方「增值」，而不是一心想做「撈油水」的中介。

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