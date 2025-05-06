明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：黃金周刺激市道 人流管理要改善

【明報社評】內地五一黃金周結束，期內訪港的內地旅客再破疫後紀錄，旅遊零售等相關行業普遍滿意生意，然而部分景點遊客過度擁擠、港鐵落馬洲站一度因網絡信號問題導致人流堵塞等，情况難言理想，有必要檢討。五一長假期是內地人出遊的旺季，除了香港，北京、上海等地同樣遊人處處，正是體現各大城市服務和接待能力的時刻。特區政府需要梳理今次黃金周期間所出現的問題，改善人流管理等安排，除了硬件擴容，當局也應思考如何加強分散遊客，以免部分景點嚴重超負荷。

訪港人次破疫後紀錄

承受力問題再受關注

疫後旅遊業恢復，本地零售餐飲業界卻常有「旺丁不旺財」之嘆。今個黃金周，觀乎業界初步說法，生意似乎不錯，化妝品、海味等生意額較去年同期上升約三成，尖沙嘴廣東道名店外也再現人龍。近月環球市場波動，黃金受到追捧，不少內地客也趁着五一長假來港的機會，購買金飾，有本地金舖表示，無論人流及生意額按年均多了三成，隨着港匯跟隨美元轉弱，有信心未來可吸引更多旅客在港買金保值。酒店業方面，油尖旺與銅鑼灣、灣仔一帶酒店的營業額也相當好。當然，並非所有遊客區的商戶都旺丁旺財，惟整體而言，這個黃金周的消費市道，確比業界原先預期為理想。

五一假期是內地人出遊的好時機，也是全國各大旅遊城市服務及接待能力的一次考驗。今次是深圳居民來港「一簽多行」去年底放寬後首個五一黃金周，訪港旅客人次創疫後新高，某程度屬預料之內，當局事前也做了一些準備工作，政府「節慶安排跨部門工作小組」便表示，因應將有大量旅客和市民經各陸路口岸出入境，運輸署已協調加強本地及跨境公共運輸服務；另外，因應不少內地旅客喜歡去西貢欣賞自然風光，當局也加密來往萬宜水庫東壩交通班次，接載遊人。惟觀乎過去數天情况，當局在人流疏導及管理方面，顯然仍有不少需要改進的空間。

黃金周期間，尖沙嘴星光大道、中環摩天輪等熱門景點全日「迫爆」，天星小輪大排長龍，內地社交平台介紹的一些「打卡位」，諸如旺角東車站外天橋等也人山人海。來往東壩的交通也一度嚴重擠塞，警方需在場實施潮水式交通管制。5月2日，港鐵落馬洲站一度因太多人同時啟動手機二維碼付款，導致網絡緩慢，不少旅客無法上網「掃碼」出閘，月台擠滿乘客，為了疏導人流，港鐵須短暫容許不拍卡出閘。同日晚上，屯門紅橋巴士站亦一度擠滿候車北上返程旅客。近年港人北上消費成風，大量遊客在黃金周湧至，可以惠及本地零售餐飲業，可是人流過度集中在某些景點，難免有超負荷之憂。至於落馬洲站所發生的混亂，如果當局思慮周全，就加大網絡流量及容量及早做好準備，問題根本不應該出現。

黃金周遊客「墟冚」情况，再次引起有關社會承受力，以及旅遊業發展策略的討論。內地人消費模式轉變，訪港人均消費減少，乃是客觀現實；多些吸引高增值、高消費旅客，也是特區當局應該致力的方向，然而這兩年港人北上消費成風，本地消費市道不振，對餐飲零售業而言，內地客增多，對於幫補生意非常重要。事實上，根據當局數字，除了內地客在港的人均消費減少，海外旅客一樣有此情况，究其原因，關鍵仍是本港物價高及港匯強。

「迫爆」問題非香港獨有

借鑑內地大城市分散旅客

正如港人遊西歐，不少人也會因為當地物價高而精打細算；部分內地人「知慳識儉」遊港，亦很自然。港人北上消費與所謂「內地客來港窮遊」，其實是一枚銅板的兩面，折射本港物價太貴這一現象，與其嫌別人「窮遊」，不如致力提升產品服務質素。本港酒店業指出，今個黃金周，市區五星級酒店營業額增幅料比去年高一至兩成；不少內地客來港趁機光顧金舖，則因為本港金飾較內地便宜。凡此種種都顯示，內地客並非不願花錢，但必須物有所值。

當然，黃金周大量旅客湧至，當局確須留意承受力的問題。生態旅遊景點環境脆弱，遊人太多固然對當地生態造成重大壓力；就算是市區景點，遊人過多亦會對市民造成不便，政府有必要思考，如何更有效分流旅客。以生態旅遊為例，香港郊區不乏自然人文美景，當局可以善用各種宣傳渠道，鼓勵、引導旅客分散到不同景點，而不是一窩蜂湧去西貢行山徑。與此同時，當局也可積極研究，是否可以針對一些生態旅遊景點，引入配額安排限制人流。市區方面，當局也可以善用內地社交平台等渠道，向旅客發放實時信息，提示「打卡熱點」人流擁擠情况。旅客若嫌人太多，自然會趨避。

以今個黃金周人頭湧湧的情况，市民擔心進一步擴大「一簽多行」香港會吃不消，亦屬可以理解，當局有必要汲取經驗，改善人流管控安排。事實上，五一黃金周遊客迫爆，並非香港獨有，北京、上海等大城市，同樣人山人海。單是北京市，黃金周首天就接待了345萬人次旅客，市內著名景點人頭湧湧，觀光巴士站亦大排長龍。為了疏導人潮，當地文旅部門推介了7條城市漫步路線，沿途的商場、公園及博物館等配合推出新設施或活動，滿足不同遊客需要。特區政府可以多與內地大城市文旅部門交流，借鑑別人成功的經驗。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞