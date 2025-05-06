社評：黃金周刺激市道 人流管理要改善

訪港人次破疫後紀錄

承受力問題再受關注

疫後旅遊業恢復，本地零售餐飲業界卻常有「旺丁不旺財」之嘆。今個黃金周，觀乎業界初步說法，生意似乎不錯，化妝品、海味等生意額較去年同期上升約三成，尖沙嘴廣東道名店外也再現人龍。近月環球市場波動，黃金受到追捧，不少內地客也趁着五一長假來港的機會，購買金飾，有本地金舖表示，無論人流及生意額按年均多了三成，隨着港匯跟隨美元轉弱，有信心未來可吸引更多旅客在港買金保值。酒店業方面，油尖旺與銅鑼灣、灣仔一帶酒店的營業額也相當好。當然，並非所有遊客區的商戶都旺丁旺財，惟整體而言，這個黃金周的消費市道，確比業界原先預期為理想。

五一假期是內地人出遊的好時機，也是全國各大旅遊城市服務及接待能力的一次考驗。今次是深圳居民來港「一簽多行」去年底放寬後首個五一黃金周，訪港旅客人次創疫後新高，某程度屬預料之內，當局事前也做了一些準備工作，政府「節慶安排跨部門工作小組」便表示，因應將有大量旅客和市民經各陸路口岸出入境，運輸署已協調加強本地及跨境公共運輸服務；另外，因應不少內地旅客喜歡去西貢欣賞自然風光，當局也加密來往萬宜水庫東壩交通班次，接載遊人。惟觀乎過去數天情况，當局在人流疏導及管理方面，顯然仍有不少需要改進的空間。

黃金周期間，尖沙嘴星光大道、中環摩天輪等熱門景點全日「迫爆」，天星小輪大排長龍，內地社交平台介紹的一些「打卡位」，諸如旺角東車站外天橋等也人山人海。來往東壩的交通也一度嚴重擠塞，警方需在場實施潮水式交通管制。5月2日，港鐵落馬洲站一度因太多人同時啟動手機二維碼付款，導致網絡緩慢，不少旅客無法上網「掃碼」出閘，月台擠滿乘客，為了疏導人流，港鐵須短暫容許不拍卡出閘。同日晚上，屯門紅橋巴士站亦一度擠滿候車北上返程旅客。近年港人北上消費成風，大量遊客在黃金周湧至，可以惠及本地零售餐飲業，可是人流過度集中在某些景點，難免有超負荷之憂。至於落馬洲站所發生的混亂，如果當局思慮周全，就加大網絡流量及容量及早做好準備，問題根本不應該出現。

黃金周遊客「墟冚」情况，再次引起有關社會承受力，以及旅遊業發展策略的討論。內地人消費模式轉變，訪港人均消費減少，乃是客觀現實；多些吸引高增值、高消費旅客，也是特區當局應該致力的方向，然而這兩年港人北上消費成風，本地消費市道不振，對餐飲零售業而言，內地客增多，對於幫補生意非常重要。事實上，根據當局數字，除了內地客在港的人均消費減少，海外旅客一樣有此情况，究其原因，關鍵仍是本港物價高及港匯強。

「迫爆」問題非香港獨有

借鑑內地大城市分散旅客

正如港人遊西歐，不少人也會因為當地物價高而精打細算；部分內地人「知慳識儉」遊港，亦很自然。港人北上消費與所謂「內地客來港窮遊」，其實是一枚銅板的兩面，折射本港物價太貴這一現象，與其嫌別人「窮遊」，不如致力提升產品服務質素。本港酒店業指出，今個黃金周，市區五星級酒店營業額增幅料比去年高一至兩成；不少內地客來港趁機光顧金舖，則因為本港金飾較內地便宜。凡此種種都顯示，內地客並非不願花錢，但必須物有所值。

當然，黃金周大量旅客湧至，當局確須留意承受力的問題。生態旅遊景點環境脆弱，遊人太多固然對當地生態造成重大壓力；就算是市區景點，遊人過多亦會對市民造成不便，政府有必要思考，如何更有效分流旅客。以生態旅遊為例，香港郊區不乏自然人文美景，當局可以善用各種宣傳渠道，鼓勵、引導旅客分散到不同景點，而不是一窩蜂湧去西貢行山徑。與此同時，當局也可積極研究，是否可以針對一些生態旅遊景點，引入配額安排限制人流。市區方面，當局也可以善用內地社交平台等渠道，向旅客發放實時信息，提示「打卡熱點」人流擁擠情况。旅客若嫌人太多，自然會趨避。

以今個黃金周人頭湧湧的情况，市民擔心進一步擴大「一簽多行」香港會吃不消，亦屬可以理解，當局有必要汲取經驗，改善人流管控安排。事實上，五一黃金周遊客迫爆，並非香港獨有，北京、上海等大城市，同樣人山人海。單是北京市，黃金周首天就接待了345萬人次旅客，市內著名景點人頭湧湧，觀光巴士站亦大排長龍。為了疏導人潮，當地文旅部門推介了7條城市漫步路線，沿途的商場、公園及博物館等配合推出新設施或活動，滿足不同遊客需要。特區政府可以多與內地大城市文旅部門交流，借鑑別人成功的經驗。

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