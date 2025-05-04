社評：「特朗普因素」拖累在野黨 澳星大選執政黨齊得益

選民雖不滿生活成本

保守派選情受「特」連累

澳洲大選執政工黨表現勝預期，拿下過半數議席，未似選前預測般需組少數派政府，在野保守派聯盟不僅表現失色，領袖達頓更連個人議席也保不住。新加坡大選方面，今次是黃循財去年底接替李顯龍出任總理後首場大選，初步抽樣點票顯示，執政人民黨拿下87席，反對黨則奪下10席。今屆大選民選議席較上屆多4席，執政黨所得議席佔總數比例，略高於上屆，黃循財可算是通過了選舉考驗。

澳洲與新加坡，一個是世上面積第6大的國家，一個則比香港面積還要小；澳洲是全球主要農業生產大國，新加坡則是倚重貿易的高度開放小型經濟體。雖然兩國同樣奉行議會民主，也是世上少數採取強制投票制度的發達國家，但政治生態卻很不一樣，新加坡立國以來，一直由同一執政黨掌權，政治控制也較嚴，澳洲則由兩大陣營輪替執政。這兩個國家在同一天舉行大選，當然純屬巧合，但選舉議題之相似，卻非偶然。

不少發達經濟體近年都出現生活成本飛漲的情况，澳星兩國以至上月大選的加拿大，皆面對此問題。發達經濟體在新冠疫情期間，普遍因為供應鏈中斷、勞動力短缺等問題，導致通脹一度急升，愈早復常的國家，情况尤其嚴重。雖然現時通脹已回落至可以接受的水平，但之前上漲了的生活成本，並沒有「打回原形」；疫下房屋建造進度滯後，加劇供需失衡，更令房價急升。澳洲和加拿大在這方面的情况，可謂如出一轍。新加坡方面更因為大量資金流入，推高資產價格，成為目前亞洲區生活成本最高的城市。

澳星加三國選前民調都顯示，生活成本是選民最關心的問題。理論上，這樣的社會氛圍，應該對在野黨選情有利。事實上，三國在野黨也大打民生牌，抨擊執政當局未能妥善處理住屋和生活成本問題，可是到頭來仍是執政陣營勝出，這就牽涉到第二個因素—— 特朗普效應。

特朗普回朝以來，濫徵關稅破壞國際貿易秩序、公然染指友邦領土，又揚言加拿大應成為美國第51個州。特朗普行事乖張目中無人，世界各地不少民眾都很反感，同時亦對關稅戰衝擊深以為憂。「特朗普因素」令到澳星加不少選民，由原本聚焦執政黨民生經濟表現，轉為對未來的擔憂。新加坡總理黃循財就大打經驗牌，強調外圍形勢風高浪急，國家需要有經驗和能力的人，跟中美兩國建立互信，帶領國家化險為夷。以新加坡的政治生態，人民行動黨繼續執政從無懸念，關鍵僅在議席和投票率多寡。相比之下，澳加兩國執政黨在數月前，選舉形勢還是相當嚴峻，「特朗普效應」卻令兩國執政黨扭轉劣勢。

澳加兩國今次大選，一個重要共通點是在野黨均為保守派，而兩位黨魁無論形象還是反移民主張等，都跟特朗普有相似之處。對溫和中間選民而言，「近似特朗普」顯然是扣分而非加分因素。加拿大「反特」情緒強烈，造就了敢於向特朗普說不的卡尼續任總理；澳洲方面，執政工黨競選期間也強調在不確定時期，執政黨可帶來更大確定性，並指在野黨像特朗普那樣主張大削政府開支，只會造成混亂。近年西方國家經濟民生出了不少問題，助長右翼民粹政治力量抬頭，澳加兩國都存在此趨勢，但「特朗普因素」顯然拖累兩國保守派今次選情，當中又以澳洲尤其明顯，相比之下，加拿大保守派雖敗，但議席其實有增加。過去有意見認為，強制投票制度，可以將「沉默大多數」的溫和聲音帶出來。澳洲奉行強制投票，加拿大則不然，這是否影響了右翼民粹政客得票率，值得探討。

對黃循財、阿爾巴尼斯以至卡尼而言，如何應付美國關稅措施對經濟的衝擊，以及愈益緊張的中美關係，都是新任期所面對的重大考驗。美加墨有自貿協定，特朗普「對等關稅」政策並未涵蓋加拿大，但加方仍因所謂芬太尼問題，面對美方25%關稅；新加坡和澳洲是美國少數的貿易順差國，但仍得面對10%基準稅率。澳加是美國為首的「五眼聯盟」成員，新加坡跟美國的關係也良好，與此同時，中國又是澳星加的重要貿易伙伴。中美關係緊張，特朗普欲脅迫其他國家減少與華經貿往來，對三國都構成壓力。

中美緊張影響澳加兩國

新加坡依賴貿易憂衝擊

澳洲阿爾巴尼斯2022年上台後，中澳關係有所緩和。工黨政府在經貿上與中國維持友好關係，在戰略上則追隨美國印太戰略部署，然而在新形勢下，澳洲要在中美之間走鋼索，可能比之前更困難。新加坡要繼續扮演國際樞紐角色，既不想在中美之間被迫選邊站，更擔心中美貿易戰殃及池魚。新加坡現任國務資政李顯龍上月演講，指出美方正試圖以一套具有差別性的規則，處理與不同國家的貿易關係，以往世貿體系強調大國小國一視同仁公平競爭的規則正被動搖，小國缺乏議價能力，將面臨損失。新加坡副總理顏全勇則表示，鑑於美國發動貿易戰，無法排除新加坡今年陷入衰退的可能。黃循財雖然通過了大選考驗，但更大的挑戰，其實尚在前頭。

歡迎回應 editorial@mingpao.com