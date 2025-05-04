明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：「特朗普因素」拖累在野黨 澳星大選執政黨齊得益

【明報社評】澳洲與新加坡均於昨天舉行大選，初步結果皆顯示執政黨勝出，阿爾巴尼斯與黃循財將分別續任總理。澳星兩國大小別若天淵，經濟形態和政治生態也相當不同，但左右兩國今次大選的因素卻相似：一是生活成本高漲，二是特朗普效應。儘管兩國民眾對現狀有抱怨，但在「特朗普2.0」弄得全球雞犬不寧下，多數選民都寧可不變應萬變；就像早前加拿大大選一樣，澳洲部分選民對於在野黨黨魁被指近似特朗普，顯然也有顧慮，為現任執政者扭轉選舉形勢幫了一把。澳新是美國的貿易順差國，而中國又分別是兩國的最大貿易伙伴。中美角力激烈，兩國如何自處，考驗執政者智慧。

選民雖不滿生活成本

保守派選情受「特」連累

澳洲大選執政工黨表現勝預期，拿下過半數議席，未似選前預測般需組少數派政府，在野保守派聯盟不僅表現失色，領袖達頓更連個人議席也保不住。新加坡大選方面，今次是黃循財去年底接替李顯龍出任總理後首場大選，初步抽樣點票顯示，執政人民黨拿下87席，反對黨則奪下10席。今屆大選民選議席較上屆多4席，執政黨所得議席佔總數比例，略高於上屆，黃循財可算是通過了選舉考驗。

澳洲與新加坡，一個是世上面積第6大的國家，一個則比香港面積還要小；澳洲是全球主要農業生產大國，新加坡則是倚重貿易的高度開放小型經濟體。雖然兩國同樣奉行議會民主，也是世上少數採取強制投票制度的發達國家，但政治生態卻很不一樣，新加坡立國以來，一直由同一執政黨掌權，政治控制也較嚴，澳洲則由兩大陣營輪替執政。這兩個國家在同一天舉行大選，當然純屬巧合，但選舉議題之相似，卻非偶然。

不少發達經濟體近年都出現生活成本飛漲的情况，澳星兩國以至上月大選的加拿大，皆面對此問題。發達經濟體在新冠疫情期間，普遍因為供應鏈中斷、勞動力短缺等問題，導致通脹一度急升，愈早復常的國家，情况尤其嚴重。雖然現時通脹已回落至可以接受的水平，但之前上漲了的生活成本，並沒有「打回原形」；疫下房屋建造進度滯後，加劇供需失衡，更令房價急升。澳洲和加拿大在這方面的情况，可謂如出一轍。新加坡方面更因為大量資金流入，推高資產價格，成為目前亞洲區生活成本最高的城市。

澳星加三國選前民調都顯示，生活成本是選民最關心的問題。理論上，這樣的社會氛圍，應該對在野黨選情有利。事實上，三國在野黨也大打民生牌，抨擊執政當局未能妥善處理住屋和生活成本問題，可是到頭來仍是執政陣營勝出，這就牽涉到第二個因素—— 特朗普效應。

特朗普回朝以來，濫徵關稅破壞國際貿易秩序、公然染指友邦領土，又揚言加拿大應成為美國第51個州。特朗普行事乖張目中無人，世界各地不少民眾都很反感，同時亦對關稅戰衝擊深以為憂。「特朗普因素」令到澳星加不少選民，由原本聚焦執政黨民生經濟表現，轉為對未來的擔憂。新加坡總理黃循財就大打經驗牌，強調外圍形勢風高浪急，國家需要有經驗和能力的人，跟中美兩國建立互信，帶領國家化險為夷。以新加坡的政治生態，人民行動黨繼續執政從無懸念，關鍵僅在議席和投票率多寡。相比之下，澳加兩國執政黨在數月前，選舉形勢還是相當嚴峻，「特朗普效應」卻令兩國執政黨扭轉劣勢。

澳加兩國今次大選，一個重要共通點是在野黨均為保守派，而兩位黨魁無論形象還是反移民主張等，都跟特朗普有相似之處。對溫和中間選民而言，「近似特朗普」顯然是扣分而非加分因素。加拿大「反特」情緒強烈，造就了敢於向特朗普說不的卡尼續任總理；澳洲方面，執政工黨競選期間也強調在不確定時期，執政黨可帶來更大確定性，並指在野黨像特朗普那樣主張大削政府開支，只會造成混亂。近年西方國家經濟民生出了不少問題，助長右翼民粹政治力量抬頭，澳加兩國都存在此趨勢，但「特朗普因素」顯然拖累兩國保守派今次選情，當中又以澳洲尤其明顯，相比之下，加拿大保守派雖敗，但議席其實有增加。過去有意見認為，強制投票制度，可以將「沉默大多數」的溫和聲音帶出來。澳洲奉行強制投票，加拿大則不然，這是否影響了右翼民粹政客得票率，值得探討。

對黃循財、阿爾巴尼斯以至卡尼而言，如何應付美國關稅措施對經濟的衝擊，以及愈益緊張的中美關係，都是新任期所面對的重大考驗。美加墨有自貿協定，特朗普「對等關稅」政策並未涵蓋加拿大，但加方仍因所謂芬太尼問題，面對美方25%關稅；新加坡和澳洲是美國少數的貿易順差國，但仍得面對10%基準稅率。澳加是美國為首的「五眼聯盟」成員，新加坡跟美國的關係也良好，與此同時，中國又是澳星加的重要貿易伙伴。中美關係緊張，特朗普欲脅迫其他國家減少與華經貿往來，對三國都構成壓力。

中美緊張影響澳加兩國

新加坡依賴貿易憂衝擊

澳洲阿爾巴尼斯2022年上台後，中澳關係有所緩和。工黨政府在經貿上與中國維持友好關係，在戰略上則追隨美國印太戰略部署，然而在新形勢下，澳洲要在中美之間走鋼索，可能比之前更困難。新加坡要繼續扮演國際樞紐角色，既不想在中美之間被迫選邊站，更擔心中美貿易戰殃及池魚。新加坡現任國務資政李顯龍上月演講，指出美方正試圖以一套具有差別性的規則，處理與不同國家的貿易關係，以往世貿體系強調大國小國一視同仁公平競爭的規則正被動搖，小國缺乏議價能力，將面臨損失。新加坡副總理顏全勇則表示，鑑於美國發動貿易戰，無法排除新加坡今年陷入衰退的可能。黃循財雖然通過了大選考驗，但更大的挑戰，其實尚在前頭。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞