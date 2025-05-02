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社評

社評：習訪滬佈局未來發展 「先為不可勝」與美周旋

【明報社評】國家主席習近平南下視察上海，除了調研當地人工智能（AI）產業情况，亦主持了關於「十五五」規劃的經濟社會發展座談會。中美貿易戰激烈，對內地經濟增長造成壓力，上海走在國家改革開放的前沿，習近平此行固然有勉勵打氣之意，更重要是強調放眼長遠，適應形勢變化，佈局未來發展。由上月底的中共中央政治局會議，到本周習近平訪滬、《民營經濟促進法》通過，中央所要強調的，都是堅定不移辦好自己的事、加快構建新發展格局。先為不可勝，以待敵之可勝。練好自身內功，自然就有足夠實力和底氣，跟美國周旋。

習講話談「十五五」規劃

因勢利導優化經濟佈局

中美貿易戰進入拉鋸狀態，雖然特朗普一再聲稱美中「正在對話」，「相信很大機會與中國達成貿易協議」，惟北京連日來一再澄清，美方所謂「正在談判」甚至「將會達成協議」的說法，均為假消息。對於特朗普揚言習近平「曾經」致電他，北京明確指出中美元首近期沒有通話，央視消息反指，美方「透過多種渠道主動與中方接觸」，希望就關稅問題談判。

中美關稅交鋒，對兩國經濟的影響開始浮現。這邊廂，內地4月官方製造業PMI跌至49，反映貿易戰惡化，令生產及需求均放緩；那邊廂，美國首季經濟負增長0.3%，是2022年第2季以來首度出現收縮，較去年第4季增長2.4%顯著轉差。儘管死口不認經濟收縮與其關稅政策有關，還將情况歸咎前總統拜登，然而有關說法是否站得住腳，各方心裏有數。比起特朗普的朝三暮四，北京對關稅戰立場一貫，打則奉陪到底，談則大門敞開，前提是要平等、尊重、互惠。事態往後發展，還看哪方意志更堅定、忍痛能力更強。

關稅戰影響中國貿易、航運、金融及製造業等，上海被視為國家的「經濟首都」，不僅擁有世界最大貨櫃港，也是內地金融中心，習近平本周南下視察上海，自然備受關注。習近平的行程，包括訪問總部設於上海的金磚國家新開發銀行（下稱新開發銀行），以及前往徐匯區的上海「模速空間」大模型創新生態社區調研，了解當地AI產業發展情况。另外，他又主持召開部分省區市「十五五」時期經濟社會發展座談會，並在會上發表重要講話。

習近平上一次視察上海是2023年11月，當時國家疫後復常重開大半年，習近平要求上海聚焦建設「五大中心」（國際經濟中心、金融中心、貿易中心、航運中心、科技創新中心）的重要使命，加快建成具有世界影響力的國際大都市，發揮龍頭帶動和示範引領作用。今次習近平再訪上海，適逢關稅戰全面爆發，他在「十五五」座談會所發表的重要講話，對上海以至全國經濟工作，尤其具有指導作用。

今年是國家十四五規劃收官之年，習近平表示，謀劃「十五五」時期經濟社會發展，要前瞻把握國際形勢發展變化對華影響，因勢利導調整優化經濟佈局；要堅定不移辦好自己的事，擴大高水平對外開放，多措並舉穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，穩住經濟基本盤；要把「因地制宜發展新質生產力」放在更突出的戰略位置，以科技創新為引領、以實體經濟為根基，堅持「全面推進傳統產業轉型升級」、「積極發展新興產業」、「超前佈局未來產業」並舉。

當下國家經濟內外形勢複雜，對外要應付關稅戰、對內要穩定樓市提振內需。由早前中央政治局開會討論經濟形勢及工作，到習近平最新講話，中央對策其實相當一貫，就是保持戰略定力，做好自己，以追求長遠高質量的確定性，應對近期外部環境急劇變化的不確定性；針對關稅戰衝擊，要以穩就業、穩企業為重點，與此同時，也要放遠目光，佈局未來發展，不為眼前亂局所惑而自亂陣腳。習近平上海之行，重點調研人工智能發展情况，要求上海方面總結成功經驗，加大探索力度，力爭在AI發展和治理各方面走在前列，突顯中央對加快構建新發展格局的要求和決心；訪問新開發銀行，則突出了「全球南方」在世界劇變新時期要自立自強、深化合作、對抗霸凌。

堅定不移辦好自己事

民營經濟法促進發展

先為不可勝，以待敵之可勝。這是《孫子兵法》中的名句，意思是先要做到不會被敵方戰勝，然後等待可以戰勝敵人的時機。孫子認為，能否戰勝敵人，須看敵人是否讓我方有可乘之機，相比之下，使自己不打敗，主動權則在自己手中，所以善戰者能夠做到的是不被戰勝，而不是使敵人一定為我方打敗。

當下中美關稅戰激鬥，堅定不移辦好自己的事、全力推動高質量發展，與孫子的「先為不可勝」觀點，可謂異曲同工。美國濫徵關稅，以對美出口為主的民營企業，難免受波及。在外部環境複雜、內部面臨轉型挑戰的時期，全國人大常委會通過《民營經濟促進法》，本月20日起實施，來得正合時候。民營經濟在中國經濟佔有重要位置，惟民企在市場准入、服務供給等方面，仍遇到不少阻礙和不公平待遇。《民營經濟促進法》出台，為民營企業家送上「定心丸」，有助穩定長線發展預期，激發民營經濟內生動力，若能得到貫徹執行，對於國家長遠發展，實有莫大裨益。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

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