社評：生態旅遊有可為 尋求平衡是關鍵

內地客熱中西貢行山

東壩交通配套遭詬病

內地客旅遊模式轉變，比起來港掃貨購物，更重視深度遊和特色體驗，踏足本港行山徑，欣賞自然風光之美，成為不少內地年輕旅客的選擇。特區政府近年也銳意開拓生態旅遊，去年《施政報告》就提到，要發掘更多特色郊外和海岸旅遊路線，行政長官李家超更點名提及香港地質公園，形容它為瑰寶。

香港地質公園有着獨一無二的景觀，包括入選國際地質科學聯合會全球百大地質遺產地的早白堊世流紋質岩柱群（即糧船灣六角形火山岩柱），以及扭曲石柱和海蝕洞等，而位於萬宜水庫東壩附近的萬宜地質步道，正是近距離觀賞六角形岩柱的最佳路線。另外，西貢不少熱門行山路線，諸如西灣亭/赤徑石灘路線、北潭涌西貢郊野公園/萬宜水庫東壩路線等，行山客也會以東壩或西灣亭為終點。經過「小紅書」等社交平台的介紹，愈來愈多內地旅客都對香港地質公園及西貢不同行山路線深感興趣，每逢假日，不少人都慕名而來，然而這些郊野均屬受保護地方，外來車輛若沒有禁區紙，一律不得駛入，只有專營巴士、小巴及的士可以行走。隨着遊人增多，交通問題也愈益受到關注。

以東壩為例，只有周末、周日及公眾假期，才有一條專線小巴路線來往北潭涌及東壩，平均每15至20分鐘才有一班，尾班車最遲晚上7時就會從東壩開出。根據小巴公司的資料，該條路線只有6、7架車行走，一天可以接載的總人次相當有限，不足以應付假日遊人眾多的需求，不少人遂選擇預約的士，然而由於地點偏僻，不少的士司機都不願特意空車前來接載乘客，部分願意接單者則趁機劏客，車資收費可以是咪表價數倍。另外，由於通往東壩的西貢萬宜路，本是一條維修用途通道，大部分路段屬單線雙程，遊人及車輛增多下，塞車情况也顯著增加，原本20分鐘的車程，隨時要花上一倍以上的時間。有內地客便在社交平台留言，提到出入東壩既要排長龍候車，又遇上塞車，體驗極差。

因應五一黃金周來臨，政府採取了多項改善措施，包括要求專線小巴營辦商在黃金周期間，以試辦形式，於非周末及公眾假期日子（即本周五）提供來往東壩的載客服務；萬宜路個別位置則進行了臨時改善工程，方便車輛通過或避車。另外，警方也將調派人手指揮交通疏導人流兼打擊「山徑黑的」。根據小巴公司說法，黃金周期間將向其他公司「借車借司機」，屆時將有約30架車行走提供服務。當局連串事前調動安排，能否有效防止黃金周東壩亂象迭起，還得視乎屆時實際遊人多寡，以及路面情况，畢竟萬宜路狹窄容量有限，一旦發生事故，仍有可能嚴重擠塞。

顧及生態承受力

限制人流有必要

有意見認為，西貢「山徑黑的」亂象，問題核心在於交通配套嚴重不足。立法會上，有議員就提倡在東壩引入大型交通工具疏導客流，又或在附近的白腊灣設登岸設施，文體旅局長羅淑佩則有所保留，擔心影響山野自然環境及體驗。有關討論正正突顯發展生態旅遊所要處理的兩難。自然之美，可以洗滌人心，非人工斧鑿可比。生態保育與發展旅遊，可以並行不悖，但必須小心尋求平衡，除了盡量減少對自然景觀的影響，更要顧及生態的脆弱性及承受力。

地質公園六角柱是非常獨特的自然景觀，然而有現場導賞員就指出，隨着遊人增多，偶爾有一些人不守規矩，爬上六角岩柱拍照，甚或亂拍亂敲。由於六角柱長期受風化侵蝕，變得脆弱及容易剝落，這類舉動有可能對六角岩柱造成破壞。有別於傳統大眾旅遊，生態旅遊往往會有一些限制人流的安排，諸如限定每日名額，又或交通不太便利，需要花些時間體力翻山涉水，其實就是考慮到遊人天天一窩蜂湧來，生態環境承受不了。從這一角度而論，西貢郊野行山徑及地質公園長期嚴格限制外來車輛出入，並非難以理解。

當然，政府要發展生態旅遊，適度提高景點交通可達性，以及增加流動廁所等配套設施，還是有其必要，然而有關安排必須合理合度，正如羅淑佩所言，東壩一帶不可無止境讓交通工具進入；擴闊道路也有可能要開山，破壞山野景觀，損害自然之美，到頭來只會影響遊人的興致。東壩「黑的」猖獗，確是交通服務供求失衡的結果，就算加強執法，也未必可以有效解決。正因如此，當局更應積極開拓更多生態旅遊景點，分散人流。香港不乏具有生態旅遊發展潛力的地方，比起集中力谷個別景點，當局應該採取百花齊放的推廣策略，避免遊人過度集中，導致一些生態旅遊景點不勝負荷。

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