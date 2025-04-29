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社評

社評：與其慨嘆旺丁不旺財 不如加強賣點促消費

【明報社評】本港消費市道持續疲弱，五一黃金周將至，業界普遍看好內地訪港旅客數字，惟對零售餐飲等行業幫助有多大，還得拭目以待。近年本港零售業陷困，受多重因素影響，儘管港元跟隨美匯轉弱，有助鼓勵消費，然而貿易戰關稅戰打擊環球經濟，內地網購大行其道，消費模式轉變更屬結構性的長遠變化，能夠持續吸引更多旅客訪港，已屬不錯的進展，比起繼續糾纏於「旺丁不旺財」一類問題，業界更應積極思考如何加強賣點，吸引更多顧客，千篇一律的商品及服務，很難贏得市民及旅客垂青。

五一黃金周將至

消費市道待觀望

過去兩三年，本港零售餐飲行業不時傳出倒閉或縮減規模的消息。日本大型連鎖百貨店「驚安之殿堂」（簡稱DONKI），旗下位於小西灣藍灣半島的門店，日前便宣布將於下月31日結業。DONKI母公司2017年決定進軍海外市場，亞洲是其中一個發展重點。DONKI首間門店於2019年開設，一度成為城中熱門話題，吸引不少市民光顧。短短數年間，這家日資百貨店在港先後開了11間門店，母公司還於2021年定下目標，盼3年內將門店數目增至24間，然而母公司去年卻宣布重組亞洲業務，放慢擴張步伐。小西灣門店租約期滿結業，標誌集團首度縮減在港門店規模，公司方面未來有何部署，有待觀望。

當然，一間公司經過連續多年急速擴張，適時重組鞏固業務，本身亦屬自然，在港縮減一間門店，也不等於認為香港市場「無得做」。根據DONKI母公司近期公布的業績，亞洲海外市場經營利潤去年7至9月觸底，近兩季逐漸改善，香港門店的客流量正穩步回升，恢復情况甚至比台灣及新加坡更好。不過話說回來，本港消費市道持續疲弱，零售超市銷售額自2020年創出高位後每况愈下，亦屬不爭事實。港元強勢下，市民熱中外遊、北上消費成風，無不對本地零售餐廳業造成相當大的壓力。以剛過去的復活節長假期為例，根據當局數字，有近245萬人次香港居民出境，較去年同期增加逾8%，飲食及零售業界均稱離港外遊市民比預期多，市道非常淡靜，生意額較平日大跌。五一黃金周將至，業界希望可以「扳回一城」，惟同時亦擔心「旺丁不旺財」。

國家移民管理局昨天表示，今年五一假期全國口岸日均出入境人員估計將達215萬人次，較去年同期增長27%，港澳陸路口岸通關流量將明顯增多。財政司長陳茂波預計，這個五一黃金周，本港將迎來日均84萬內地旅客人次，較去年五一及今年農曆新年的日均人次，分別增加一成和13%。文體旅局本月初召開會議，統籌黃金周接待訪港旅客的準備工作，當局將舉辦一系列主題活動，例如在五一當天晚上，舉辦以三大非遺節慶——天后誕、譚公誕及長洲太平清醮為主題的無人機表演，下周一佛誕則有浴佛節及佛誕嘉年華等活動。旅發局也推出一系列黄金周旅遊攻略，推介不同主題旅遊，諸如「非遺CityWalk」、「啟德新區打卡」等。

政府這兩三年力谷「盛事經濟」，提倡「無處不旅遊」，訪港旅客人數持續回升，旅發局早前公布，今年首季錄得1220萬訪港旅客人次，按年增長9%，為疫情後季度新高，當中以內地旅客最多，達到925萬，按年增長6%，東南亞短途客恢復情况也很理想。因應財赤問題，今年預算案提出增加機場離境稅，由120元加至200元，有立法會議員質疑做法有違發展旅遊的原意，然而從旅客角度，每人多付數十元機場離境稅，對來港意欲的影響，恐怕還不如匯價強弱。

政府文件提到，去年不同市場的訪港旅客人均消費皆出現下跌。港元強勢無疑是其中一個影響因素。隨着港匯跟隨美元轉弱，相信可增加部分地區民眾來港旅遊消費的意欲。當然，如果環球關稅戰升級、中美貿易僵局持續，全球經濟都不好，本港旅遊業也不可能不受影響，然而這並非業界所能左右，當下最重要仍是做好自己，設法加強自身的賣點和吸引力。

內地經濟放緩，出現消費降級情况，然而這僅是內地客在港消費減少的一個影響因素。內地網購日益方便，民眾消費模式轉變，為了購物特意來港旅遊的需求減少，乃是結構性的轉變，與其繼續糾纏於「旺丁不旺財」一類觀念，還不如直面市場環境轉變，致力推陳出新，刺激旅客消費意欲。

積極求變多創新

千篇一律沒出路

DONKI母公司談及重組亞洲海外業務時，提到亞洲區內門店已變得千篇一律、欠缺各自地區風格，有必要改革。其實這也是本港零售餐飲行業需要思考的問題，無論商品服務內容以至宣傳手法，都必須求變創新。現時本港不少食肆都有利用內地社交平台，諸如小紅書、抖音做推廣，讓內地人了解地道的港式美食，這是一個進步，反映業界明白不能守株待兔，必須主動積極招客。另外，發展局最近宣布推出為期兩年的試行計劃，放寬商場或其他商業項目在公共空間舉辦活動的地契限制，也有助業界多辦特色活動吸客。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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