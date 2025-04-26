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社評

社評：大時代香港需換角色換思維 改善管治機制才能內聯外通

【明報社評】特首李家超率一眾高官走訪浙江五天，媒體的報道焦點是當地創新科技的「六小龍」，是否會來港發展或者上市，忽略了特區政府與浙江省就十多個方面合作所達成的共識。目前正處於歷史大時代的轉折點，美國企圖以不同方式改變全球的政治及經濟秩序，香港所面臨的變化更加複雜，要肩負在新形勢下國家戰略新的擔當，與內地不同省市共同應對美國「攻勢」，要深刻反思香港的角色和任務，若然要去招商引資，就要帶備企業家去談具體的項目，若然要搶人才，就要去展示香港哪些能「引人入勝」的具體範疇，現在是時間緊任務急的狀態，還去探討合作方向已經不合時宜。

合作共識大多只是意向書

中央要求立足大局新擔當

特區政府代表團到浙江獲得很高規格的接待，省委書記、市委書記高層傾巢而出，還舉行了「浙港合作會議」，雙方共確立了13項重點合作領域，共51個項目，可謂「收穫滿滿」，然而，細看這些共識，只是「鼓勵」和「探索」交流與合作，幾乎都是意向書，缺乏實質內容。不過，香港與浙江過去缺乏交往，作為起步也不失是積極向前的開始。

反觀浙江的企業家，他們對香港在國際聯繫的獨特地位，在金融領域的實力與優勢，瞭如指掌，其中一些高科技企業在香港已經有實際的參與項目。而特區政府代表團此行的目的，究竟是招商引資，還是搶人才，目標並不明確。

中央港澳辦、國務院港澳辦副主任周霽，罕有地親自出席這次浙港交流活動，並提出具體要求，「希望兩地立足大局，在服務國家戰略中展現新擔當，推動長三角和粵港澳大灣區聯動發展」。周霽言及的大局，從最高層次的角度看，是世界百年未有之大變局正在加速演進，從具體的角度看，是美國發動貿易戰、關稅戰劍指中國，企圖斬斷中國與全球貿易的供應鏈和產業鏈，從而遏制中國的發展，破壞中國與世界各國的關係。國家對此早有應對方案與具體反制措施，而全國各地包括香港，都要服膺國家戰略，採取具體行動共同打好這一場硬仗。

在美國搞亂全球政治與經濟秩序之前，香港本來就要加強跟廣東的合作，共同打造粵港澳大灣區，其中有很多具體和實際的合作，是要跟鄰近的深圳等城市，一起打破各種窒礙融合的藩籬與壁壘。與此同時，香港要發展高科技，成為科創中心，需要延伸合作的空間，擴大合作的伙伴，浙江近年在高科技發展方面一日千里，「六小龍」的成就更是蜚聲中外，特區政府遠赴浙江，尋求合作則是應有之義。並且是服膺中央所提出的任務，代表粵港澳大灣區，推動與長三角的合作和聯動發展。

特首李家超也並非不諳此道，他在寧波的推介香港大會上表示，在全球格局大變之際，香港從兩個方面開新局。一是因應國際資本和大型金融機構將會更重視香港，通過香港開拓內地市場，避開美國風險；二是香港正在部署為內地企業提供新供應鏈服務，帶領企業開拓新興市場，突破美國封鎖。這個對內對外的發展策略，應該說是找準方向和抓準重點，然而，方向正確還需要有具體的落實方案與措施。

傳統優勢不符新形勢要求

改善管治機制要時不我待

香港在金融方面的優勢，以及低稅率的特點，這是一直以來都具備的條件，在新的形勢下，還有什麼新招，才是值得討論的焦點。浙江在機器人、人工智能和遊戲科學等方面近年已經取得全球領先地位，產品與服務的質量能夠「打出去」已經得到驗證，這些企業仍然看中香港，原因是香港有與國際接軌的法治環境，在遵守版權與知識產權法律，和在嚴格規管的情况下，可以將在國內有標誌性和影響力產品與服務，發展成為在國際上有標誌性與影響力。

香港內聯外通的優勢，的確可以為這些具備技術實力的企業提供服務，但不僅僅是提供一個良好的營商環境，還需要加緊在法制和管治機制上有所創新，加快為這些企業提供一個「用武之地」。特區政府需要回應的問題是，在低空經濟、無人機、無人車、機器人等應用服務方面，是否已經有適應新科技應用的法律和管治機制。

特區政府在制定政策適應創新科技應用方面已經起步，但發展的步伐與範疇，是否能夠追得上科技發展要求的速度，則成疑問。在國際大局正在發生深刻變化的情况下，美國是不會等香港一切都準備好才發動攻勢，各省市的企業希望通過香港，或者與香港攜手一起「打出去」，也是不會靜待香港準備好才來香港落腳的。特區政府應該從上到下，貫徹一股「時不我待」的精神，來應付時間緊任務急的要求，勇於擔當國家交託給香港的任務，不僅需要有爭分奪秒的速度，還需要盡快檢視，改善那些不適應時代需要的管治機制，若然浙江或者廣東的辦法更有效，也應該去借鏡。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

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