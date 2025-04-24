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社評

社評：特朗普再向市場低首 中方須聽其言觀其行

【明報社評】中美貿易戰出現戲劇性發展，美國總統特朗普突然放軟姿態，主動提到談判，強調美方會「非常友善」，財長貝森特更向財經界表示，目前中美互徵超高關稅，形同互相貿易禁運，情况不可持續，預期中美關稅戰將會在非常短時間內降溫。特朗普關稅政策損人害己，打擊市場對美元資產的信心，引發美國股債匯「三殺」局面，特朗普不得不再一次在市場壓力下退讓，然而中方立場相當一貫及清晰，談判必須在平等尊重互惠的基礎上進行，特朗普常常反口覆舌，相信中方將繼續聽其言、觀其行，倘若美方只是嘴上賣乖，不採取實際行動停止威脅訛詐，中方不會被忽悠。

白宮妥協口風急轉彎

中美關稅交鋒新階段

特朗普本月初向所有貿易伙伴徵收所謂「對等關稅」，國際社會嘩然，但在眾多國家地區中，只有中國迅速站出來，採取強而有力的反制措施。市場憂慮貿易戰關稅戰愈演愈烈，美股美債重挫，迫使特朗普一周後宣布暫緩實施「對等關稅」措施90天，唯獨中國例外。特朗普揚言中方對市場「缺乏尊重」，不僅繼續徵收「對等關稅」，還一再上調稅率。財長貝森特則全力「護主」，一邊稱「對等關稅」為美方創造「最大的談判籌碼」，另一邊稱暫緩一直是特朗普的「戰略」，又說美方某程度已成功逼中國「陷入困境」，云云。貿易戰人人受損沒有贏家，特朗普及其支持者卻膚淺地認為，貿易順差國損失更多，逆差國「穩操勝券」，事態最新發展卻不禁令人思考，這場貿易戰究竟誰佔上風、誰更不利。

國際貨幣基金組織（IMF）因應美國關稅政策，下調今年全球經濟預測，其中美國經濟增長調低0.9個百分點，歐洲調低0.85百分點，中國則為0.6百分點。無論內地還是西方都有經濟專家指出，關稅戰下美國面臨的困難比中國大，除了因為特朗普亂出昏招向全球宣戰，亦因為北京累積了不少應付美方貿易戰的經驗，早已做好部署。雖然中國對美貿易順差近3000億美元，但目前美國對進口中國貨的依賴，卻大於中國對美國貨的依賴。中國不買美國農產品，可向其他農產大國採購，反觀部分進口美國的中國製消費品及工業產品，美方要找性價比高的替代品，就未必那麼輕易。

另外，比起特朗普關稅大棒亂揮，中方反制措施來得更精準，兼且專打痛點，加強限制稀土出口美國正是其中一着；煞停國內航空公司接收波音飛機、大幅削減多種美國大宗商品（例如小麥和液化天然氣）進口，也對特朗普造成相當大的政治壓力。大選期間力撐特朗普的美國農民，就紛紛呼籲白宮要顧及他們。特朗普剛愎自用，關稅政策欺凌弱小、惹怒盟友，措施朝令夕改，缺乏章法可言，還想強迫聯儲局配合減息，威脅炒走聯儲局主席鮑威爾，進一步衝擊市場信心，美股美匯美債「三殺」，反映資金流出美國，特朗普不得不再向市場低首，突顯美方忍痛能力遠遜中方。

特朗普周二一改口風，一邊否認計劃辭退鮑威爾，僅希望他對減息看法積極一些，一邊放軟對華關稅戰姿態，強調美中關係良好，美方會在貿易談判中表現得非常友善，不會對習近平採取強烈態度，又說達成協議後，美國對華關稅將大降，儘管也不會降至零。有關說法，跟早前副總統萬斯的「中國鄉巴佬」無禮言論，形成鮮明對比。值得一提，美國富豪馬斯克同日表示，將逐步淡出政府效率部（DOGE），回歸特斯拉本業。難怪有美國財經記者稱呼這一天為「妥協日」。

關稅戰白宮對華口氣前倨後恭，特朗普也沒再胡謅什麼中方主動找他，財長貝森特更稱中美互相貿易禁運不可持續，預期兩國關稅戰會迅速降溫，反觀中方立場卻始終一貫，外交部昨天重申中方打就奉陪到底，談就大門敞開，如果美方真想談判，就應該停止威脅訛詐，在平等、尊重、互惠基礎上與中方對話。改變說法的是美方而不是中方，多少反映北京正處於較為有利的位置，堅守立場，是中國的最強大底氣。

IMF與世銀春季會議本周在華盛頓舉行。白宮放軟姿態，中美關稅交鋒進入新階段，兩國財金官員有機會趁IMF會議接觸，然而談判何時才能展開，還得走着瞧。究竟白宮想跟中方如何談？談什麼？所謂願意「大幅」降低對華關稅到底有多「大幅」？北京未摸清美方意圖之前，相信不會隨便許下重大承諾，更不會貿然答應白宮舉行「習特會」。特朗普反口覆舌，口講友善絕不代表什麼，北京有必要繼續聽其言、觀其行。解鈴還須繫鈴人，美方應暫緩對華徵收「對等關稅」、停止「極限施壓」操作，以實際行動展示友善，為之後兩國展開工作層面磋商，掃除障礙。

美方「善意」看實際行動

中方須防特朗普陰招

特朗普關稅政策恃強凌弱，中國是最有能力向美方霸凌說不的國家。面對美方脅迫，無論日本、歐盟以至東南亞各國，相信都在密切留意中美角力發展，如果中方能夠力敵，其他國家及地區也未必想急急向美方重大讓步，美方欲脅迫貿易伙伴經濟杯葛中國的難度亦將增加。關稅戰開打至今，美方對華未見多少優勢，分階段向停靠美國港口的中國船舶徵費，亦因為要顧及美國持份者利益而要縮減措施力度。有意見認為，美方還有中概股除牌及禁止美資對華投資這兩張「王牌」，可是這種核彈級措施對美方自身殺傷力也極大，甚至可能引發市場崩盤大亂，情形一如中國不大可能使出大沽美債這種「攬炒」招數。高盛分析就認為，中概股除牌屬「極端情况」，發生機率不高。當然，特朗普一定還會想方設法在日後談判過程中，「創造」更多籌碼勒索中國。孟晚舟事件清楚說明，特朗普再下三濫的伎倆也做得出，中方有必要高度警惕美方陰招暗箭。

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