社評：金價飛漲美元有憂 折射世界百年變局

關稅政策反覆無常

動搖投資市場信心

2023年以來，金價持續向上，近半年升勢更是愈來愈急，不僅內地掀起「買金熱」，本港也多了人買金，有銀行界人士便稱，隨着金價持續上升，客戶最近買賣實金亦呈上升趨勢。市場持續看好金價，除了因為聯儲局去年展開減息周期，亦跟地緣政治風險升溫、特朗普回朝等因素有關。投資者早已預料「特朗普2.0」將重燃貿易戰，亦估計美息將逐步回落、美元強勢告終，只是沒想過實際出來的情况，比原先預期糟得多，導致過去數周美股美債美元備受壓力。

特朗普先向中加墨三國加徵關稅，及至本月初更公布「對等關稅」措施，向所有貿易伙伴「宣戰」，並將中美貿易戰推向前所未有的高度，在超高關稅率下，兩國實際已無法再正常貿易。市場擔心關稅戰貿易戰一發不可收拾，打亂國際貿易，令美國陷入滯脹，更關注華府是否欲以關稅戰作為施壓手段，脅迫債權國接受以極長年期兼近乎無息的新債，置換手上原有的美債。市場對美元資產信心驟降，美債更遭拋售，迫使特朗普不得不於4月中宣布暫緩「對等關稅」，惟過去一周美元資產表現顯示，市場信心仍然脆弱。特朗普上周發文，批評鮑威爾減息不力，聲言要他提前下台，市場擔心聯儲局失去獨立性，進一步影響信心。

美匯指數昨天曾跌穿98水平，見3年低位，10年及30年期美債孳息本周則一度升穿4.4厘及4.9厘，逼近本月中的高位。雖然昨晚美股美債美匯皆見反彈，惟整體而言，美匯美債今年累計跌了超過9%，美股跌幅就更大，而黃金則成了避風港。今年以來，金價累積升幅逾三成，已超越去年全年27%升幅。金價昨天一度升穿3500美元，更差不多是3年前的一倍。

曾幾何時，不少人都有「買金保值」的想法，只是黃金既不似債券有利息，當經濟市道暢旺時，吸引力也遠不如股票；就算遇上經濟波動，資金也寧可湧入美債、瑞郎或日圓等避險。隨着冷戰結束蘇聯解體，世界進入美國一極獨大時代，美債更被視為近乎零風險的資產，遠勝黃金。

回顧過去30多年，金價只出現過兩次大升浪。第一次是2008年金融海嘯後，美國量化寬鬆大舉印鈔，金價在短短3年間由每盎司800美元，倍升至1900美元，惟之後長期處於膠着狀態。近年金價飛漲，屬第二次升浪，背後折射的，是世界百年不遇變局加速演進，環球政經形勢愈益動盪。俄烏戰爭爆發後，各國驚覺手上美元資產原來可以被人凍結，美元作為儲備貨幣，亦非沒有風險；另外，美國債務不斷膨脹，現已達到36萬億美元，一年需要支付的利息就高達1.1萬億美元，債務可持續性備受關注，現在更要提防特朗普賴帳的風險。對不少國家來說，增加黃金儲備、逐步減持美債，其實是非常合理的選擇。

美金融公信力遭侵蝕

去美元化或較預期快

當美元在全球地位遭削弱，市場就會追捧黃金。華爾街大行高盛提到，近期黃金買盤主要來自國家央行。有關情况顯示金價最近猛漲，不僅因為「特朗普2.0」關稅戰興風作浪，導致投資者短期急於尋求避險資產，還可能反映環球金融市場正出現更深層、更長期的結構變化。當然，近期資金流出美國的趨勢會否持續，還需進一步觀察。正如市場一兩天的反彈，也不代表趨勢已經扭轉。美元資產不會一下子變成高風險資產，但近期美匯美債的表現，確實反映市場正在重新評估美元資產作為避風港的角色。就算白宮能及時跟多個貿易伙伴達成協議，「對等關稅」危機得到化解，但事件對市場信心以及實體經濟的衝擊，不會迅速消退。德意志銀行外匯研究全球主管George Saravelo便認為，「我們可能正目擊着美國金融公信力遭逐步侵蝕」，全球去美元化可能比預期為快。

特朗普誓言重振美國製造業，又常將「消滅」貿易逆差掛在嘴邊，美元轉弱理論上有利美國出口，然而關稅政策帶來的傷害，並非美元貶值提高出口競爭力所能彌補。香港奉行聯繫匯率制度，過去數年港元跟隨美元強勢，對資產價格和不少行業帶來相當大的壓力。美元轉弱對本港旅遊及零售業理論上是好消息，有助吸引更多旅客，然而外圍逆風凜冽，貿易戰關稅戰衝擊非同小可，本港今年整體經濟相信仍荊棘滿途，當局有必要加強防風措施，同時積極協助商界開拓市場。

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