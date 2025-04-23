明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：金價飛漲美元有憂 折射世界百年變局

【明報社評】國際貿易形勢緊張，美國滯脹風險升溫，總統特朗普關稅政策反覆無常，近日更不斷向聯儲局主席鮑威爾施壓要求減息，惹來聯儲局失去獨立性之憂，金融市場過去兩天波動甚大，現貨金一度升破3500美元一盅司，創下歷史新高，美元則跌見3年低位。以往每逢環球股市動盪，美債常被視為資金避風港，最近數周美國股債匯遭拋售的情况甚為罕見。雖然特朗普可能樂見美元偏軟有助出口，但現在的問題已不止是匯率，而是投資者對美國政府和經濟的信心出了問題，減持美元資產的總體趨勢或會持續一段時間。港匯與美元掛鈎，美匯轉弱或可惠及本港旅遊零售行業，惟關稅戰的衝擊不易抵消，今年經濟表現，還得看中美貿易戰發展。

關稅政策反覆無常

動搖投資市場信心

2023年以來，金價持續向上，近半年升勢更是愈來愈急，不僅內地掀起「買金熱」，本港也多了人買金，有銀行界人士便稱，隨着金價持續上升，客戶最近買賣實金亦呈上升趨勢。市場持續看好金價，除了因為聯儲局去年展開減息周期，亦跟地緣政治風險升溫、特朗普回朝等因素有關。投資者早已預料「特朗普2.0」將重燃貿易戰，亦估計美息將逐步回落、美元強勢告終，只是沒想過實際出來的情况，比原先預期糟得多，導致過去數周美股美債美元備受壓力。

特朗普先向中加墨三國加徵關稅，及至本月初更公布「對等關稅」措施，向所有貿易伙伴「宣戰」，並將中美貿易戰推向前所未有的高度，在超高關稅率下，兩國實際已無法再正常貿易。市場擔心關稅戰貿易戰一發不可收拾，打亂國際貿易，令美國陷入滯脹，更關注華府是否欲以關稅戰作為施壓手段，脅迫債權國接受以極長年期兼近乎無息的新債，置換手上原有的美債。市場對美元資產信心驟降，美債更遭拋售，迫使特朗普不得不於4月中宣布暫緩「對等關稅」，惟過去一周美元資產表現顯示，市場信心仍然脆弱。特朗普上周發文，批評鮑威爾減息不力，聲言要他提前下台，市場擔心聯儲局失去獨立性，進一步影響信心。

美匯指數昨天曾跌穿98水平，見3年低位，10年及30年期美債孳息本周則一度升穿4.4厘及4.9厘，逼近本月中的高位。雖然昨晚美股美債美匯皆見反彈，惟整體而言，美匯美債今年累計跌了超過9%，美股跌幅就更大，而黃金則成了避風港。今年以來，金價累積升幅逾三成，已超越去年全年27%升幅。金價昨天一度升穿3500美元，更差不多是3年前的一倍。

曾幾何時，不少人都有「買金保值」的想法，只是黃金既不似債券有利息，當經濟市道暢旺時，吸引力也遠不如股票；就算遇上經濟波動，資金也寧可湧入美債、瑞郎或日圓等避險。隨着冷戰結束蘇聯解體，世界進入美國一極獨大時代，美債更被視為近乎零風險的資產，遠勝黃金。

回顧過去30多年，金價只出現過兩次大升浪。第一次是2008年金融海嘯後，美國量化寬鬆大舉印鈔，金價在短短3年間由每盎司800美元，倍升至1900美元，惟之後長期處於膠着狀態。近年金價飛漲，屬第二次升浪，背後折射的，是世界百年不遇變局加速演進，環球政經形勢愈益動盪。俄烏戰爭爆發後，各國驚覺手上美元資產原來可以被人凍結，美元作為儲備貨幣，亦非沒有風險；另外，美國債務不斷膨脹，現已達到36萬億美元，一年需要支付的利息就高達1.1萬億美元，債務可持續性備受關注，現在更要提防特朗普賴帳的風險。對不少國家來說，增加黃金儲備、逐步減持美債，其實是非常合理的選擇。

美金融公信力遭侵蝕

去美元化或較預期快

當美元在全球地位遭削弱，市場就會追捧黃金。華爾街大行高盛提到，近期黃金買盤主要來自國家央行。有關情况顯示金價最近猛漲，不僅因為「特朗普2.0」關稅戰興風作浪，導致投資者短期急於尋求避險資產，還可能反映環球金融市場正出現更深層、更長期的結構變化。當然，近期資金流出美國的趨勢會否持續，還需進一步觀察。正如市場一兩天的反彈，也不代表趨勢已經扭轉。美元資產不會一下子變成高風險資產，但近期美匯美債的表現，確實反映市場正在重新評估美元資產作為避風港的角色。就算白宮能及時跟多個貿易伙伴達成協議，「對等關稅」危機得到化解，但事件對市場信心以及實體經濟的衝擊，不會迅速消退。德意志銀行外匯研究全球主管George Saravelo便認為，「我們可能正目擊着美國金融公信力遭逐步侵蝕」，全球去美元化可能比預期為快。

特朗普誓言重振美國製造業，又常將「消滅」貿易逆差掛在嘴邊，美元轉弱理論上有利美國出口，然而關稅政策帶來的傷害，並非美元貶值提高出口競爭力所能彌補。香港奉行聯繫匯率制度，過去數年港元跟隨美元強勢，對資產價格和不少行業帶來相當大的壓力。美元轉弱對本港旅遊及零售業理論上是好消息，有助吸引更多旅客，然而外圍逆風凜冽，貿易戰關稅戰衝擊非同小可，本港今年整體經濟相信仍荊棘滿途，當局有必要加強防風措施，同時積極協助商界開拓市場。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞