明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：特朗普整治高教界 哈佛力抗白宮脅迫

【明報社評】美國總統特朗普重返白宮後，向全國教育與文化機構開刀，試圖扭轉自由派主導的文化格局，向來自主的大學首當其衝。白宮以削減聯邦撥款為籌碼，迫使高等學府在行政與學術上配合政府路線，例如取消「多元、公平、共融」（DEI）政策，並清剿所謂「反猶思想」，赤裸裸地干預學術自由與大學自治。多所大學因撥款凍結被迫讓步，但歷史比美國還悠久的哈佛大學，卻不肯就範。面對特朗普政府揚言取消其免稅地位、限制招收國際學生等連番打壓，哈佛校友及美國自由派迅速集結聲援。哈佛與白宮之爭，已成為自由派對抗強權的標誌。

文化戰爭愈演愈烈

「杜絕反猶」只屬幌子

美國保守派跟自由派之爭，大學向來是重要戰場。根據蓋洛普調查，2015年有60%受訪者表示對高等教育非常有信心，但2024年已跌至36%，當中尤以共和黨選民最為負面，僅20%對大學有信心。2023年10月7日哈馬斯突襲以色列，觸發以色列大舉向加沙用兵，美國多間大學爆發聲援巴勒斯坦示威，促華府勿無條件支持以色列。有親以色列人士指控示威「反猶」，亦有猶太裔學生表示受滋擾，引起拜登政府關注，國會其後傳召多所大學校長作證，哈佛校長亦因風波辭職，進一步加深保守派對大學「失控」的觀感，助長整頓聲音。特朗普上台後成立的「打擊反猶主義專責小組」，宣布將前往哈佛等10間大學，「根除校園內的反猶騷擾」。

不少大學在去年校園示威風波後，已採取措施加強保護猶太裔學生。反誹謗聯盟（ADL）今年3月表示，多間大學在保護猶太裔學生方面已見進展，哈佛的評級亦由F級升至C級。不過，哈佛一些做法卻引發侵蝕學術及言論自由的憂慮，例如校方跟猶太裔學生的法律和解中，採用具爭議的「反猶主義」定義，使得批評以色列的言論容易被定性為「反猶」，校方亦解僱中東研究中心兩名主管，暫停與西岸一所大學的公共衛生合作計劃，並中止神學院的「宗教、衝突與和平倡議」，回應外界對其「過度關注巴人」的批評。另外，校方還禁止聲援巴勒斯坦的學生組織舉辦活動。

然而，「杜絕反猶」只是白宮整治大學的幌子。特朗普政府將矛頭指向自由派及所謂「覺醒主義」，要大學全面取消DEI政策。白宮3月先向哥倫比亞大學開刀，凍結4億美元撥款，要求開除參與聲援巴勒斯坦示威的學生，並改革中東研究課程。哥大臨時校長最終接受所有要求，並於一周後辭職。普林斯頓大學雖早於去年4月驅離撐巴學生帳篷營地，又逮捕佔領建築的學生，但仍遭凍資。賓夕法尼亞大學則因2022年允許跨性別女性參加女子游泳賽而被懲處。美國大學作為知識與思想自由的堡壘，正面臨一場前所未有的政治衝擊。

多間大學遭聯邦凍資，理由五花八門，甚至是「莫須有」。連串事件令大學教員普遍感到不安。哈佛政治學教授Steven Levitsky等人3月底發起聯署公開信，稱美國大學正面臨持續攻擊，民主社會基石受威脅，對哈佛領導層發出三點呼籲：1）公開譴責針對大學的攻擊；2）在法律上提出抗辯，並拒絕配合任何威脅學術自由與大學自治的非法要求；3）與其他大學及哈佛的校友網絡聯手反制。信件一出，旋即獲逾800名教員聯署支持，亦令到哈佛站在力抗白宮的最前線。

美高教界寒風凜冽

哈佛聯邦撥款凍結

白宮3月時已指哈佛「打擊反猶尚未足夠」，聲言將檢示政府對哈佛未來數年的資助承諾，哈佛高層一直低調應對。及至本月中，白宮向哈佛發出一封措辭強硬信件，聲言哈佛「未能符合聯邦資助所要求的學術與民權標準」，並提出10項「改革」清單，當中包括削弱學生和教職員對校務的影響力；向聯邦政府舉報「敵視美國價值觀」的學生；終止DEI政策，同時引入外部機構確保各學系「觀點多元化」；聘請政府「認可」的外部機構，審核「最助長反猶騷擾」的項目和部門；要求大學懲處過去兩年校園示威中出現的「違法行為」等。

雖然美媒後來引述「消息人士」稱，該信是官員「誤發」，屬行政錯誤，惟無論白宮意圖如何，該信即時引爆哈佛強烈反彈。哈佛大學校長加伯（Alan Garber）表示，哈佛不會接受白宮要求，強調哈佛「不會放棄其獨立性或憲法權利」。加伯指白宮一些要求雖然旨在打擊反猶，「但大多數實際上是直接干預哈佛的『學術環境』」，強調「無論哪個政黨執政，政府都不應規定私立大學可以教授什麼、可以取錄和聘用哪些人，以及可以從事哪些研究和探究領域」。白宮隨即宣布，凍結哈佛22億美元聯邦撥款。

儘管哈佛擁有超過532億美元的龐大捐贈基金，看似有能力與白宮周旋，但實際上基金多具指定用途，須保留至少兩成作長遠發展，亦有不少為非流動資產，難以隨時動用。哈佛早在特朗普勝選後已着手增加財務靈活，凍結部分人手，並在今年已發債12億美元，校友亦加快捐款支援。不過，白宮威脅仍在升級，包括檢討哈佛的免稅地位、限制其招收國際學生等。即使財力雄厚，哈佛恐怕也難以無痛過關，然而美國大學之所以能在科研及創新方面長期領先全球，其中一個重要原因，正是因為有獨立自主、不受政府干擾的學術環境。哈佛與白宮對峙，往後如何發展，不僅是哈佛的事，更將牽動整個美國高教界的未來。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞