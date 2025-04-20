明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：綠營「脫中入北」暗藏算計 陸反制之道助台商深耕

【明報社評】中美戰略競爭不斷升級，全球經貿格局面臨深刻重組，在此背景下，賴清德政府提出「脫中入北」的產業投資策略，試圖進一步減少對中國大陸的經濟依賴，向「全球北方」靠攏。這一主張表面上是為了降低台灣的經濟風險，實則充斥「台獨」意識形態。將經濟引向單一方向，事實上也與多元發展的目標自相矛盾。特朗普政府或樂見台灣主動充當其對華戰略的馬前卒，利用台灣增加對北京施壓的籌碼。然而，特朗普一再表露了視台灣為可割可棄韭菜的態度，賴清德不負責任地將台灣推進中美博弈漩渦，只會讓台灣成為美國政治操弄的工具。

賴清德政治豪賭

為特朗普送子彈

特朗普提出「對等關稅」之時，台灣被課徵高達32%關稅，島內一片嘩然。4月9日，民進黨中常會邀請台灣中央研究院社會學研究員吳介民作專題報告，探討關稅戰應對方案。吳介民提出台灣產業資本應「脫中入北」，賴清德對此大表贊同，稱台灣將以此佈局全球，形成「全球台灣」。顧名思義，「脫中」即台灣在經濟上脫離大陸，「入北」則是投向美國、日本與歐洲，尤其是加強對美投資。吳介民聲言，這個策略是順全球經濟動能與地緣政治變化趨勢而行，始於2008年全球金融危機之後，並非由台灣執政黨的政治偏好帶動。

作為一個相對成熟的外向型經濟體，台灣推動多元投資無可厚非，但把它等同於「脫中」，而且聲稱並非政治帶動，多少有些自欺欺人。回顧歷史，台灣從李登輝開始，在陳水扁與蔡英文時期曾力推「南向」與「新南向」政策，試圖減少對大陸的經濟依賴，但成效乏善足陳。吳介民自己也承認，所謂「脫中」是在特朗普首個任期發動貿易戰之後才「催化了速度」。從貿易戰爆發至今的情况來看，中國不僅穩居全球最大貨物貿易國，而且規模持續增加；另一邊廂，美國蠻橫實施貿易保議主義，引發其盟友紛紛質疑「美國是否還值得信賴」。硬要把「脫中」與「順應全球趨勢」扯上關係，自作多情地將台灣經濟與所謂「全球北方」綁定，顯然是掩耳盜鈴。

兩岸貿易近年確實走下坡。以特朗普首次執政為界，2016年台灣對陸港出口達1119.86億美元，對美出口只有333.96億美元。此後數年，台灣對陸港出口仍在上升，到2021年才掉頭下滑，對美出口則持續上漲。去年陸港佔台灣出口份額降至31.7%，美國則升至23.4%。造成此變化的關鍵因素，在於台灣半導體產業因美國強力施壓而大幅減少對大陸出口。不過，內地依舊為台灣最大出口市場，也是台灣最大貿易順差來源地。粗略估算，在內地實際運營的台資企業有5萬家左右。儘管近年受中美貿易戰和疫情等因素影響，部分台商規劃將生產基地轉移到東南亞等地，但內地龐大市場規模與完備的產業鏈仍具顯著吸引力。根據官方統計，去年內地新設立台企有7941家，同比增長1.6%。

美國遏華戰略造成的半導體供應鏈變化是「脫中入北」立論基礎，民進黨當局認為台灣能夠憑藉科技製造實力在「全球北方」立足。這個論調放在特朗普不斷指控台灣「偷走」晶片、叫囂要就此對台徵收100%關稅的現實中，格外諷刺。台灣內部也一直憂心台積電這座「護國神山」被美國掏空。事實上，台積電等關鍵企業被迫赴美投資，承受着成本飈升、技術外流等多重風險。賴清德眼中的台灣優勢，卻是特朗普想直接搶走的「金庫」。「入北」是順勢而為，還是會削弱台灣的經濟自主？值得深思。

「脫中」渲染對立

「入北」如黃粱夢

「脫中入北」名曰經濟發展，其實與民進黨「倚美抗中」立場一脈相承。當西方世界的目光日益聚焦「全球南方」在國際事務中的影響力時，民進黨卻還沉浸在「入北」等同躋身世界體系「核心國家」之列的想像裏。「脫」與「入」充滿對立與排他意味，體現了賴清德頑固堅守的「去中國化」意識形態。賴清德倡導「脫中入北」，無異於向美國遞交政治投名狀，更徹底地把台灣的命運交到美國手中。然而，歷史和現實一再證明，美國的「保護」並非無條件。

特朗普以「對等關稅」向台灣施壓，本就是犧牲台灣的經濟利益以換取美國的政經利益，台灣只是予取予携的對象，而非平等互利的合作伙伴。至於賴清德想擺脫的中國大陸，卻是特朗普心心念念想要達成「大協議」的對象。特朗普行事為達目的不擇手段，關稅戰中方堅定反制，不排除他孤注一擲，以台灣為槓桿謀求扭轉局面，例如以關稅談判為名讓民進黨決策層人物赴美訪問，實質提升美台關係。

台灣處境特殊，如何尋求發展空間，是對其政治人物的巨大考驗。古人云「治國有常，利民為本」，台灣社會最大福祉繫於摒棄意識形態對抗，回歸務實的兩岸政策。面對美國關稅霸凌，北京推動與周邊地區鞏固戰略互信，進一步推動對外開放，在全球擴大「朋友圈」。這一原則也適用於反制「台獨」政治操弄。中央台辦主任宋濤上周五（4月18日）召開台商座談會，表明大陸始終是台商的堅強後盾。在大陸的台商涵蓋製造業、服務業與農業等不同領域，並非人人都可以像台積電那樣在美國有廣闊空間，「脫中入北」的盤算裏沒有它們的位置，助力它們在大陸實現更好的發展，是讓台灣社會認清現實的光明正道。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞