社評：綠營「脫中入北」暗藏算計 陸反制之道助台商深耕

賴清德政治豪賭

為特朗普送子彈

特朗普提出「對等關稅」之時，台灣被課徵高達32%關稅，島內一片嘩然。4月9日，民進黨中常會邀請台灣中央研究院社會學研究員吳介民作專題報告，探討關稅戰應對方案。吳介民提出台灣產業資本應「脫中入北」，賴清德對此大表贊同，稱台灣將以此佈局全球，形成「全球台灣」。顧名思義，「脫中」即台灣在經濟上脫離大陸，「入北」則是投向美國、日本與歐洲，尤其是加強對美投資。吳介民聲言，這個策略是順全球經濟動能與地緣政治變化趨勢而行，始於2008年全球金融危機之後，並非由台灣執政黨的政治偏好帶動。

作為一個相對成熟的外向型經濟體，台灣推動多元投資無可厚非，但把它等同於「脫中」，而且聲稱並非政治帶動，多少有些自欺欺人。回顧歷史，台灣從李登輝開始，在陳水扁與蔡英文時期曾力推「南向」與「新南向」政策，試圖減少對大陸的經濟依賴，但成效乏善足陳。吳介民自己也承認，所謂「脫中」是在特朗普首個任期發動貿易戰之後才「催化了速度」。從貿易戰爆發至今的情况來看，中國不僅穩居全球最大貨物貿易國，而且規模持續增加；另一邊廂，美國蠻橫實施貿易保議主義，引發其盟友紛紛質疑「美國是否還值得信賴」。硬要把「脫中」與「順應全球趨勢」扯上關係，自作多情地將台灣經濟與所謂「全球北方」綁定，顯然是掩耳盜鈴。

兩岸貿易近年確實走下坡。以特朗普首次執政為界，2016年台灣對陸港出口達1119.86億美元，對美出口只有333.96億美元。此後數年，台灣對陸港出口仍在上升，到2021年才掉頭下滑，對美出口則持續上漲。去年陸港佔台灣出口份額降至31.7%，美國則升至23.4%。造成此變化的關鍵因素，在於台灣半導體產業因美國強力施壓而大幅減少對大陸出口。不過，內地依舊為台灣最大出口市場，也是台灣最大貿易順差來源地。粗略估算，在內地實際運營的台資企業有5萬家左右。儘管近年受中美貿易戰和疫情等因素影響，部分台商規劃將生產基地轉移到東南亞等地，但內地龐大市場規模與完備的產業鏈仍具顯著吸引力。根據官方統計，去年內地新設立台企有7941家，同比增長1.6%。

美國遏華戰略造成的半導體供應鏈變化是「脫中入北」立論基礎，民進黨當局認為台灣能夠憑藉科技製造實力在「全球北方」立足。這個論調放在特朗普不斷指控台灣「偷走」晶片、叫囂要就此對台徵收100%關稅的現實中，格外諷刺。台灣內部也一直憂心台積電這座「護國神山」被美國掏空。事實上，台積電等關鍵企業被迫赴美投資，承受着成本飈升、技術外流等多重風險。賴清德眼中的台灣優勢，卻是特朗普想直接搶走的「金庫」。「入北」是順勢而為，還是會削弱台灣的經濟自主？值得深思。

「脫中」渲染對立

「入北」如黃粱夢

「脫中入北」名曰經濟發展，其實與民進黨「倚美抗中」立場一脈相承。當西方世界的目光日益聚焦「全球南方」在國際事務中的影響力時，民進黨卻還沉浸在「入北」等同躋身世界體系「核心國家」之列的想像裏。「脫」與「入」充滿對立與排他意味，體現了賴清德頑固堅守的「去中國化」意識形態。賴清德倡導「脫中入北」，無異於向美國遞交政治投名狀，更徹底地把台灣的命運交到美國手中。然而，歷史和現實一再證明，美國的「保護」並非無條件。

特朗普以「對等關稅」向台灣施壓，本就是犧牲台灣的經濟利益以換取美國的政經利益，台灣只是予取予携的對象，而非平等互利的合作伙伴。至於賴清德想擺脫的中國大陸，卻是特朗普心心念念想要達成「大協議」的對象。特朗普行事為達目的不擇手段，關稅戰中方堅定反制，不排除他孤注一擲，以台灣為槓桿謀求扭轉局面，例如以關稅談判為名讓民進黨決策層人物赴美訪問，實質提升美台關係。

台灣處境特殊，如何尋求發展空間，是對其政治人物的巨大考驗。古人云「治國有常，利民為本」，台灣社會最大福祉繫於摒棄意識形態對抗，回歸務實的兩岸政策。面對美國關稅霸凌，北京推動與周邊地區鞏固戰略互信，進一步推動對外開放，在全球擴大「朋友圈」。這一原則也適用於反制「台獨」政治操弄。中央台辦主任宋濤上周五（4月18日）召開台商座談會，表明大陸始終是台商的堅強後盾。在大陸的台商涵蓋製造業、服務業與農業等不同領域，並非人人都可以像台積電那樣在美國有廣闊空間，「脫中入北」的盤算裏沒有它們的位置，助力它們在大陸實現更好的發展，是讓台灣社會認清現實的光明正道。

歡迎回應 editorial@mingpao.com