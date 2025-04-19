明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：AI產業需軟硬件並重 放眼灣區拓發展機遇

【明報社評】人工智能(AI)不單蘊藏巨大經濟潛力，更是攸關各地未來競爭力的關鍵戰略產業，創科局長孫東最近接受本報專訪，形容政府為AI產業建立的佈局基本成形，下一步需由企業推動AI應用。特區政府近年在AI基礎設施硬件組建方面，確實取得一些進展，如何將AI科技轉化為經濟產業，還看實踐應用。當局可從大灣區層面，助力本地科研組織及企業，與其他灣區城市探討發掘AI應用場景。發展AI不能忽略治理法規等軟件配套，香港尚需逐步加強，如何應對AI革命對工作模式、經濟形態、民眾生活等各個範疇的衝擊，當局也要及早籌謀。

特區政府2022年底發表《香港創新科技發展藍圖》，提出聚焦人工智能、數據科學等新技術。ChatGPT、DeepSeek等人工智能系統的基礎，在於算力、算法和大型語言模型。經過數年規劃部署，本港在相關環節已見一些成果，包括2023年設立的香港生成式人工智能研發中心、去年底啟用的數碼港人工智能超算中心，還有今年2月發布的AI語言模型HKGAI V1。此外，今年預算案進一步預留10億元，成立香港人工智能研發院。

加強推動企業投入

研究完善治理法規

創科環境瞬息萬變，以企業的靈活性、適應力及對社會需求的觸覺，由商界主力驅動AI產業，效益當比政府機構為佳，但觀乎本地研發資金來源和科研人員分佈，企業參與度仍待提升。根據統計處數字，2023年香港總研發資金逾半來自政府機構，工商界佔比不足四成；研發人員方面，高等教育機構佔65%，企業私營領域僅佔31%。可見目前本港創科發展，基本仍由政府公營界別所主導。對比內地和其他國家，情况則恰恰相反：內地企業投入的研發資金，佔全國總經費比例逾七成；法國、德國、日本、美國的總體科研開支，亦有六至七成來自私營界別。

誠然，特區政府近年有制定措施，鼓勵私營研發活動，包括推出配對私人風險投資基金、給予稅務優惠等，去年施政報告就公布設立100億元創科產業引導基金，促進市場資金投資AI等新興產業。引進重點企業辦公室也先後招攬到多家AI公司來港，有望擴大商界在本港AI領域的角色和投入。不過，要進一步推動企業發掘AI應用場景，若眼光只聚焦本港750萬人口的市場規模，恐怕成效有限。早前廣東省官員表示，廣東是內地AI和機械人產業鏈最齊全、應用範圍最豐富的地區，而香港在技術研發、國際合作上佔領先地位，盼望粵港澳的創新產業可緊密協作，提升發展水平。大灣區人口逾8600萬，經濟活動比香港更為多元，無疑有更多AI應用場景和可能性。特區政府可以從區域視野出發，擔當牽頭角色，與其他灣區城市探討AI合作計劃，為本港科研機構、企業等鋪橋搭路，助力它們於內地開拓應用項目，例如民生層面的交通燈號協調、醫療、電子商貿、無人駕駛汽車，以至智能機械人、航天衛星等，在更多元的實踐應用當中，獲取更豐富數據及經驗。

除了推動研發及鼓勵應用以外，政府促進AI發展過程中亦不能忽略治理問題。本港目前尚未有專門的人工智能規例，主要依靠私隱條例等現行法規，來處理真實和網絡虛擬世界的罪行。目前政府正計劃修訂《版權條例》，釐定AI模型使用版權作品的界線、AI生成圖像影音會否牽涉侵權等法律責任，另外，數字政策辦公室及私隱專員公署等也發布了一些建議文件，諸如《香港生成式人工智能技術及應用指引》、《僱員使用生成式AI的指引清單》等。惟與內地、台灣、歐洲等地相比，香港在AI治理方面仍須快馬加鞭。

早於2020年，內地公布的《法治社會建設實施綱要（2020-2025年）》，就首度提出監管算法和生成式AI。內地當局前年制訂了《生成式人工智能服務管理暫行辦法》，去年再推出《人工智能生成合成內容標識辦法（徵求意見稿）》。台灣方面，當地正推進《人工智慧基本法》立法程序。歐盟更率世界之先，制訂《人工智能法》，並於去年8月生效，成為全球首部涵蓋所有AI應用的法例。AI技術一日千里，機遇與風險並存，香港有需要探討制訂專門的AI規管框架及法律，確保相關科技在符合公眾利益下發展和運作。全球AI治理是當前國際共同面對的關鍵議題之一，2023年國家就發布了《全球人工智能治理倡議》，香港有能力在這範疇貢獻更多。

科技將重塑社會結構

須思考縮窄數碼鴻溝

AI屬新質生產力一個核心元素，未來將推動各種新服務、新製造、新業態。舉例說，內地已有咖啡店試用人形機械人服務顧客；無人駕駛出行服務「蘿蔔快跑」，則被的士司機批評「搶飯碗」。可以預期，現時部分勞工密集行業，未來人力需求將出現重大變化。人類社會形態和結構面臨重組，AI知識或會成為新的「資本」，能夠掌握以至開發相關技能者，最有潛力向上流動；而無法跟貼科技大潮的人，在勞動市場的競爭力則難免下降。有「AI教父」之稱的電腦科學權威欣頓（Geoffrey Hinton）就主張政府應發放「全民基本收入」，應對職場生態劇變所帶來的階級不平等。當然，相關建議不一定適合香港，但如何處理AI時代工作模式變革下的失業、勞工技能滯後及「數碼鴻溝」等問題，讓AI能夠造福全社會，而非變成階級壟斷固化工具，確是政策制定者必須深入思考、及早籌謀的課題。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞