社評：AI產業需軟硬件並重 放眼灣區拓發展機遇

特區政府2022年底發表《香港創新科技發展藍圖》，提出聚焦人工智能、數據科學等新技術。ChatGPT、DeepSeek等人工智能系統的基礎，在於算力、算法和大型語言模型。經過數年規劃部署，本港在相關環節已見一些成果，包括2023年設立的香港生成式人工智能研發中心、去年底啟用的數碼港人工智能超算中心，還有今年2月發布的AI語言模型HKGAI V1。此外，今年預算案進一步預留10億元，成立香港人工智能研發院。

加強推動企業投入

研究完善治理法規

創科環境瞬息萬變，以企業的靈活性、適應力及對社會需求的觸覺，由商界主力驅動AI產業，效益當比政府機構為佳，但觀乎本地研發資金來源和科研人員分佈，企業參與度仍待提升。根據統計處數字，2023年香港總研發資金逾半來自政府機構，工商界佔比不足四成；研發人員方面，高等教育機構佔65%，企業私營領域僅佔31%。可見目前本港創科發展，基本仍由政府公營界別所主導。對比內地和其他國家，情况則恰恰相反：內地企業投入的研發資金，佔全國總經費比例逾七成；法國、德國、日本、美國的總體科研開支，亦有六至七成來自私營界別。

誠然，特區政府近年有制定措施，鼓勵私營研發活動，包括推出配對私人風險投資基金、給予稅務優惠等，去年施政報告就公布設立100億元創科產業引導基金，促進市場資金投資AI等新興產業。引進重點企業辦公室也先後招攬到多家AI公司來港，有望擴大商界在本港AI領域的角色和投入。不過，要進一步推動企業發掘AI應用場景，若眼光只聚焦本港750萬人口的市場規模，恐怕成效有限。早前廣東省官員表示，廣東是內地AI和機械人產業鏈最齊全、應用範圍最豐富的地區，而香港在技術研發、國際合作上佔領先地位，盼望粵港澳的創新產業可緊密協作，提升發展水平。大灣區人口逾8600萬，經濟活動比香港更為多元，無疑有更多AI應用場景和可能性。特區政府可以從區域視野出發，擔當牽頭角色，與其他灣區城市探討AI合作計劃，為本港科研機構、企業等鋪橋搭路，助力它們於內地開拓應用項目，例如民生層面的交通燈號協調、醫療、電子商貿、無人駕駛汽車，以至智能機械人、航天衛星等，在更多元的實踐應用當中，獲取更豐富數據及經驗。

除了推動研發及鼓勵應用以外，政府促進AI發展過程中亦不能忽略治理問題。本港目前尚未有專門的人工智能規例，主要依靠私隱條例等現行法規，來處理真實和網絡虛擬世界的罪行。目前政府正計劃修訂《版權條例》，釐定AI模型使用版權作品的界線、AI生成圖像影音會否牽涉侵權等法律責任，另外，數字政策辦公室及私隱專員公署等也發布了一些建議文件，諸如《香港生成式人工智能技術及應用指引》、《僱員使用生成式AI的指引清單》等。惟與內地、台灣、歐洲等地相比，香港在AI治理方面仍須快馬加鞭。

早於2020年，內地公布的《法治社會建設實施綱要（2020-2025年）》，就首度提出監管算法和生成式AI。內地當局前年制訂了《生成式人工智能服務管理暫行辦法》，去年再推出《人工智能生成合成內容標識辦法（徵求意見稿）》。台灣方面，當地正推進《人工智慧基本法》立法程序。歐盟更率世界之先，制訂《人工智能法》，並於去年8月生效，成為全球首部涵蓋所有AI應用的法例。AI技術一日千里，機遇與風險並存，香港有需要探討制訂專門的AI規管框架及法律，確保相關科技在符合公眾利益下發展和運作。全球AI治理是當前國際共同面對的關鍵議題之一，2023年國家就發布了《全球人工智能治理倡議》，香港有能力在這範疇貢獻更多。

科技將重塑社會結構

須思考縮窄數碼鴻溝

AI屬新質生產力一個核心元素，未來將推動各種新服務、新製造、新業態。舉例說，內地已有咖啡店試用人形機械人服務顧客；無人駕駛出行服務「蘿蔔快跑」，則被的士司機批評「搶飯碗」。可以預期，現時部分勞工密集行業，未來人力需求將出現重大變化。人類社會形態和結構面臨重組，AI知識或會成為新的「資本」，能夠掌握以至開發相關技能者，最有潛力向上流動；而無法跟貼科技大潮的人，在勞動市場的競爭力則難免下降。有「AI教父」之稱的電腦科學權威欣頓（Geoffrey Hinton）就主張政府應發放「全民基本收入」，應對職場生態劇變所帶來的階級不平等。當然，相關建議不一定適合香港，但如何處理AI時代工作模式變革下的失業、勞工技能滯後及「數碼鴻溝」等問題，讓AI能夠造福全社會，而非變成階級壟斷固化工具，確是政策制定者必須深入思考、及早籌謀的課題。

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