社評：全民應對貿易戰底氣足 開拓市場尚需政策扶持

美國市場份額已經降到14.7%

開拓新興市場靠政府外交開道

美國提出對中國的加徵關稅稅率已經升到最高245%，無異於叫中國人不用再考慮美國市場。2024年中國出口美國貿易額佔總出口額的14.7%，放棄美國市場自然有相當的影響，但畢竟不是致命的比例。問題是美國發起的貿易戰是面向全球的，每個國家加徵關稅以10%起步，90天以後另議，這個加徵稅率的影響足以為全球經濟帶來重頭一擊，美國本身對進口商品的需求會因而下降，融資成本上升，一些國際金融機構已經調低美國今年的經濟增長率。美國是全球第一大經濟體，美國經濟轉弱，全球的增長率也會受到影響。中國出口多元化政策，即使可以從其他市場彌補在美國市場的損失，但在全球需求下滑的情况下，影響也不能低估。

中國從美國進口的商品主要是農產品，在上次貿易戰，中國轉向巴西購買大豆，導致全球大豆市場混亂，價格上升，這次估計也不會例外，使用大豆作為飼料和榨油，豬肉和食用油價格也會水漲船高，這是影響千家萬戶的事情，沒有人可以獨善其身。

外交部發言人毛寧在社交媒體上發文，引用中共已故領袖毛澤東分別在1950年代抗美援朝戰爭中的講話，「要打多久就打多久，一直打到完全勝利」，以及1960年代的講話，「美國是隻紙老虎，一戳就穿」。這種打不死的精神，以及奉陪到底的決心，是得到全國人民響應的，國民有勒緊褲腰帶共度時艱的決心，這個沒有疑問。然而，精神歸精神，政府還是需要拿出政策，協助人民、商界應對這個複雜的局面。

中央政府去年底已經推出舊換新折扣和補貼來刺激消費，這些措施有一定的效果，今年一季度的消費總額增長4.6%，比預期為高。然而，這種依靠補貼刺激消費增長的做法，畢竟不能持久，加上國民消費信心會受到貿易戰打擊，未來三個季度的消費將會有所萎縮，即將來臨的五一黃金周，消費水平受到多大影響，將會有所啟示。

政府的應對策略已經陸續出台，最新的措施是鼓勵出口轉內銷，將原來準備出口的商品，投向國內市場，並且要求電商平台，用補貼和各種方便手段，培育商家在平台上銷售產品。這個做法應該有一定成效，但歸根結柢還是要看國民的消費能力與消費意欲，國內市場雖然龐大，但未必能夠全部消化滯銷的出口商品。電商不能只顧國內市場，還應該衝向多元的國際市場。

民營企業地位提升仍需扶持

高科技產品與服務具競爭力

內地的民營企業有舉足輕重的地位，今年一季度民營企業進出口增長5.8%，佔進出口總額的比重為56.8%，比上年同期提高2.4個百分點。民營企業以中小企為主，船小好調頭，轉移到其他出口市場的靈活性強，雖然如此，但也亟待政府的扶持，一是由政府開道，與一帶一路沿線國家打好外交關係，方便企業開拓市場，近年在中東關係打開新局面，有利企業家進軍中東市場；二是提供市場與價格資訊，讓企業掌握競爭條件。

民營企業的產品也今非昔比，過去只是在附加值低的商品市場打拼，而今機器人、無人機、無人船等高科技產品，在國際市場上處於技術領先地位的，比比皆是。除了商品出口，服務出口增長勢頭也十分強勁，不少電商登陸美國，美國十大下載最多的Apps，中國平台佔其六，可見一斑。另外，一些以快遞業務開頭，逐步增加派送業務等平台，近年大舉進軍南美洲和非洲市場，亦有可喜的收穫。政府在扶持這些高附加值商品與服務出口方面，應該加大協助研發的資金與技術支持。

美國發起的貿易戰，打亂全球貿易秩序，亂局才剛剛開始，看來美國政府的招數，會陸續登場，全球市場都會亂，中國自然也會受到影響。總的來說，貿易戰確實沒有贏家，但是，誰是贏家誰是輸家，都是相對的，總會有一些國家稍微佔優，有的輸的很慘，相對的贏輸，取決於打貿易戰有多大的實力，以及戰術的運用。

中國有全球最大的市場，有完整的供應鏈和產業鏈，這是實力與底氣。而今要拼的是打法，國家以整體實力支持民營企業，若然施展戰術得宜，相信素來敢於對外闖蕩，做生意有靈活應對措施的民營企業家，不但可以亂處求生，說不定還可以在亂中取勝。

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