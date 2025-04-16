社評：國家安全遇上美關稅戰 港人都要清醒知所應對

無視國家安全亂象頻生

美國再起波瀾國安攸關

國家安全之於香港，過去可能是模糊的概念，但經歷過2014年非法佔中、2016年旺角暴亂，再有2019年的修例風波，國家安全問題變成每一個香港人的「集體回憶」，因為對社會的破壞是實實在在的，各行各業的損失是重大的，對香港造成的深遠影響，至今猶在。目前香港已經度過由亂及治，正在邁向由治及興。

夏寶龍主任在講話中指出，雖然香港已經實現重大轉折，但「外部勢力搞亂香港、以港遏華的圖謀不會改變」，他直接點名，香港回歸以來發生種種亂象，背後都有美國的影子。他進一步指出，香港作為自由港，對包括美國商品在內的所有商品實行零關稅，而且在過去10年，美國對香港貿易順差達2715億美元，但美國依然對香港加徵關稅145%，「美國見不得香港好，是破壞香港人權自由、法治秩序和穩定繁榮的最大黑手，它不是要我們的稅，而是要我們的命」。

夏寶龍提醒香港人注意，中國人從來沒有在霸道霸凌面前屈服過，並以抗美援朝戰爭為例子，表示中國人民對待侵略者，是「以戰止戰、以武止戈，用勝利贏得和平、贏得尊重」。他以近年中國在經濟上取得的成就給香港人派定心丸，指出中國現在是世界第二大經濟體、第一大工業國，「無論是關稅戰、貿易戰還是其他什麼戰，我們更加沒什麼好怕的」。

夏寶龍在講話中分清維護國家安全的責任層次，他說，「行政長官和特別行政區政府是香港的當家人，也是治理香港的第一責任人，應當履行好維護國家安全的憲制責任」，然後分別就國安委、立法機關、司法機關和駐港國家安全公署等機構的責任一一陳述。

這次講話的一個特點，是夏寶龍主任用了近三分之一的篇幅，闡述香港社會各界在維護國家安全的義務。他用正反兩方面來說明，「每位香港居民都是國家安全的受益者和守護者，沒有局外人」。他高度讚揚香港同胞素有愛國愛港優良傳統，列舉商人莊世平升起全香港第一面五星紅旗；商人霍英東突破美西方（對中國）的封鎖，向祖國運送大量戰略物資；沒有點名指出創造第一家合資企業的伍沾德家族、修建第一條合資高速公路的胡應湘，以及六大財團老闆創辦的第一家五星級合資飯店。並以「滄海橫流，方顯英雄本色」來讚揚這些「在大是大非面前，堅定地與國家站在一起，堅定地站在歷史正確的一邊，這是中國人應有的風骨和氣節」，然後筆鋒一轉指出，「那些在關鍵時刻出賣國家利益、替敵人搖旗吶喊的……絕不會有什麼好下場，必將背負歷史的罵名」。

提出維護國家安全人人有責

讚揚商人愛國愛港優良傳統

夏寶龍呼籲香港工商界和企業家，「以港為家、倚港興業，用更有力的實際行動建設香港、貢獻國家」，「在當前美國對我們極限打壓的形勢下，更需要企業家以烈火金剛的堅強品質建設香港、扎根香港」。

誠然，維護國家安全人人有責。過去國家安全的概念，是國土安全、主權安全，現在還包括發展中的利益，美國發起的關稅戰和貿易戰，矛頭直指中國，而加徵145%關稅的政策，香港也不能倖免，企圖十分清楚，就是要遏制中國的崛起，不讓中國繼續發展。沒有國家安全，香港也不可能維持繁榮穩定，也不可能有美好明天。

中美關係目前處於十分關鍵的時刻，過去中美曾經以熱戰對抗，也曾在長期的冷戰中暗中拳來腳往，在這兩個階段，香港由於歷史原因，或可置身度外，而今美國發起關稅戰，並非徵稅那麼簡單，而是以全方位的手段來遏制中國，香港的命運已經跟國家綁在一起，中國正在以不屈不折的精神抵抗，以經濟實力抗衡，鹿死誰手要以時間來考驗。香港每一個市民、每一個企業，都要清醒地認識到，在面對美國經貿上的明槍，以及搞亂香港社會秩序的暗箭，都會影響香港以至國家的福祉，保衛香港、保衛國家，是義務也是責任。

夏寶龍主任在國家安全日的講話，對一些人是提醒，對一些人是警告，對一些人是呼籲，但無論如何理解，所有港人都要知道，目前這個大時代，國家安全關乎每一個人的利益、香港整體的發展前景，以及一國兩制這個政治安排是否能夠行穩致遠。

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