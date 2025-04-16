明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：國家安全遇上美關稅戰 港人都要清醒知所應對

【明報社評】今年「全民國家安全教育日」遇上美國發動關稅戰、貿易戰，中央港澳辦主任夏寶龍點題發言，〈以高水平安全護航高質量發展不斷譜寫「一國兩制」實踐新篇章〉。他點名批評美國對香港加徵關稅145%，指出美國「不是要我們的稅，而是要我們的命」。他呼籲大家要正視香港發展和安全面臨的問題，「每個人、每個社團、每個企業、每個組織，都要與香港同胞一道、與全國人民一起，保衛香港、保衛國家」。中國與美國陷入空前的惡劣關係，這是香港前所未有的新情况，所有人對此要有新的、清醒的認識，知所應對。

無視國家安全亂象頻生

美國再起波瀾國安攸關

國家安全之於香港，過去可能是模糊的概念，但經歷過2014年非法佔中、2016年旺角暴亂，再有2019年的修例風波，國家安全問題變成每一個香港人的「集體回憶」，因為對社會的破壞是實實在在的，各行各業的損失是重大的，對香港造成的深遠影響，至今猶在。目前香港已經度過由亂及治，正在邁向由治及興。

夏寶龍主任在講話中指出，雖然香港已經實現重大轉折，但「外部勢力搞亂香港、以港遏華的圖謀不會改變」，他直接點名，香港回歸以來發生種種亂象，背後都有美國的影子。他進一步指出，香港作為自由港，對包括美國商品在內的所有商品實行零關稅，而且在過去10年，美國對香港貿易順差達2715億美元，但美國依然對香港加徵關稅145%，「美國見不得香港好，是破壞香港人權自由、法治秩序和穩定繁榮的最大黑手，它不是要我們的稅，而是要我們的命」。

夏寶龍提醒香港人注意，中國人從來沒有在霸道霸凌面前屈服過，並以抗美援朝戰爭為例子，表示中國人民對待侵略者，是「以戰止戰、以武止戈，用勝利贏得和平、贏得尊重」。他以近年中國在經濟上取得的成就給香港人派定心丸，指出中國現在是世界第二大經濟體、第一大工業國，「無論是關稅戰、貿易戰還是其他什麼戰，我們更加沒什麼好怕的」。

夏寶龍在講話中分清維護國家安全的責任層次，他說，「行政長官和特別行政區政府是香港的當家人，也是治理香港的第一責任人，應當履行好維護國家安全的憲制責任」，然後分別就國安委、立法機關、司法機關和駐港國家安全公署等機構的責任一一陳述。

這次講話的一個特點，是夏寶龍主任用了近三分之一的篇幅，闡述香港社會各界在維護國家安全的義務。他用正反兩方面來說明，「每位香港居民都是國家安全的受益者和守護者，沒有局外人」。他高度讚揚香港同胞素有愛國愛港優良傳統，列舉商人莊世平升起全香港第一面五星紅旗；商人霍英東突破美西方（對中國）的封鎖，向祖國運送大量戰略物資；沒有點名指出創造第一家合資企業的伍沾德家族、修建第一條合資高速公路的胡應湘，以及六大財團老闆創辦的第一家五星級合資飯店。並以「滄海橫流，方顯英雄本色」來讚揚這些「在大是大非面前，堅定地與國家站在一起，堅定地站在歷史正確的一邊，這是中國人應有的風骨和氣節」，然後筆鋒一轉指出，「那些在關鍵時刻出賣國家利益、替敵人搖旗吶喊的……絕不會有什麼好下場，必將背負歷史的罵名」。

提出維護國家安全人人有責

讚揚商人愛國愛港優良傳統

夏寶龍呼籲香港工商界和企業家，「以港為家、倚港興業，用更有力的實際行動建設香港、貢獻國家」，「在當前美國對我們極限打壓的形勢下，更需要企業家以烈火金剛的堅強品質建設香港、扎根香港」。

誠然，維護國家安全人人有責。過去國家安全的概念，是國土安全、主權安全，現在還包括發展中的利益，美國發起的關稅戰和貿易戰，矛頭直指中國，而加徵145%關稅的政策，香港也不能倖免，企圖十分清楚，就是要遏制中國的崛起，不讓中國繼續發展。沒有國家安全，香港也不可能維持繁榮穩定，也不可能有美好明天。

中美關係目前處於十分關鍵的時刻，過去中美曾經以熱戰對抗，也曾在長期的冷戰中暗中拳來腳往，在這兩個階段，香港由於歷史原因，或可置身度外，而今美國發起關稅戰，並非徵稅那麼簡單，而是以全方位的手段來遏制中國，香港的命運已經跟國家綁在一起，中國正在以不屈不折的精神抵抗，以經濟實力抗衡，鹿死誰手要以時間來考驗。香港每一個市民、每一個企業，都要清醒地認識到，在面對美國經貿上的明槍，以及搞亂香港社會秩序的暗箭，都會影響香港以至國家的福祉，保衛香港、保衛國家，是義務也是責任。

夏寶龍主任在國家安全日的講話，對一些人是提醒，對一些人是警告，對一些人是呼籲，但無論如何理解，所有港人都要知道，目前這個大時代，國家安全關乎每一個人的利益、香港整體的發展前景，以及一國兩制這個政治安排是否能夠行穩致遠。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞