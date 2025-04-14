社評：貿易戰波瀾衝擊香港 穩人心考政府領導力

關稅措施打亂供應鏈

港中小企需更多支援

美國總統特朗普一再提高對華關稅，中方反制亦不手軟。現時美國對華關稅率為145%，中國對美關稅率亦達125%，在此水平下，兩國基本上已無法再做貿易。中美貿易戰激烈，本港對外貿易亦受影響，特區政府如何應對，備受關注。行政長官李家超上周初表示，特區政府應對策略涉及七方面，包括積極融入國家發展大局、加強國際交往合作、加快經濟升級轉型，以及支援本地業界等。商經局長丘應樺則透露，特首下月將與內地企業一同出訪中東，「拼船出海」謀發展。

香港是世界貿易組織承認的單獨關稅區，過去10年，美國對香港的貿易順差達到2715億美元，香港作為自由港，亦無向美國貨徵收關稅，然而美方無視世貿，肆意加徵關稅，強調針對中國大陸的「對等關稅」適用於香港，另外又將香港寄往美國的小額包裹關稅，大幅加至120%。中美貿易戰升級，以及白宮關稅措施打亂全球供應鏈，對不少港商港企而言，都是嚴峻考驗。

中美貿易因關稅高企瀕臨斷鏈，根據本港業界說法，部分美國買家想取消原先訂單，部分港商亦關注，產品若繼續在內地生產，可能無法出貨。另外，雖然特朗普將中國以外所有貿易伙伴的「對等關稅」措施暫緩90天，以便談判，惟無人可以保證，談判會否因為美方獅子開大口而未能達成協議，90天後「對等關稅」隨時重臨，不排除未來兩個多月，各地廠商都會趕出貨趕交易，導致供應鏈每一個環節都亂成一團，推高整體成本。關稅問題已對全球供應鏈及港企生意構成大量不穩定因素，近日就有港商被客戶要求暫緩或盡快出貨，也有廠商擔心風險，不敢隨便接訂單。

關稅戰引發國際貿易市場波動，高昂關稅令入口商付款能力下降，出口商和製造業因為客戶逾期付款、違約甚至無法回收貨款而出現周轉困難的風險大增，當局有必要提供適切支援。內地官媒近日便指出，面對關稅衝擊，有必要加大對外貿企業的信貸支持，應付資金周轉壓力。在香港，金管局、銀行業及商會代表上周會晤，會後金管局官員表示，與會銀行同意按照實際情况及客戶合理需要，彈性延長進出口及製造業一般90天的貿易融資還款期。有關安排是否足以消除業界對銀行「落雨收遮」的疑慮，有待觀察。當局可視乎事態發展，將今年11月到期的中小企融資擔保計劃「還息不還本」安排，再延長一年，必要時更可考慮特事特辦，向中小企提供特別貸款。

法定機構香港出口信用保險局上周推出3項支援措施，包括延長合資格中小企保戶的免費付貨前風險保障、為保戶提供付貨前風險保障五折保費優惠，以及減低新興市場的保費率，與傳統市場看齊。相關措施有助工商界應對關稅戰帶來的市場波動及商業違約風險，同時也為業界開拓新興市場提供助力。過去兩三年，行政長官與政府高官一再出訪中東及東南亞等地，對於促進經貿合作，無疑有鋪橋搭路之效，然而商界真金白銀做生意，一定關心風險問題，當局若能採取更多支援措施，可以加強中小企進軍新興市場的信心。

築好金融安全城圍

協助商界開拓市場

特朗普欲逼中國接受城下之盟，關稅戰不過是其中一招，相信之後還有更多施壓舉措。舉例說，為了打擊中國造船及航運業，特朗普正考慮向中國製造的船，徵收高達150萬美元入港費。未來兩三年，中美鬥爭勢將愈演愈烈，香港是國家對外重要門戶，也是國際金融、貿易及航運中心，必須做好準備，應付更多風浪。以目前美國反華政客敵視香港的情况，本港3間駐美經貿辦極有可能被迫關閉，當局應加緊重新佈局，深化與其他國家的經貿合作，減少依賴美國市場。特區政府重整經貿辦網絡，可以考慮將重點放在歐洲、東南亞及中東，協助港商拓展當地市場，在沙特阿拉伯和馬來西亞設立經貿辦的洽商工作，有必要加快。與此同時，特區政府亦要築好金融安全城牆，提防外部力量的惡意衝擊。

世界百年不遇變局全速演進，眼前變化對不少港商和港人而言，確是相當大的挑戰。際此時刻，特區政府必須發揮領導力，向各界指明方向，並以實際行動穩定人心，不能再像以往那樣一味強調市場主導及調節。面對貿易戰風浪，當局應設法增強業界信心，讓各方明白香港有國家作為後盾，只要敢於求變，定能突破困難障礙，抓住機遇所在。長遠而言，當局應配合一帶一路等國家發展策略，爭取與更多國家磋商投資及貿易協定。

■歡迎回應editorial@mingpao.com