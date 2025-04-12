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社評

社評：中國反制稅率應對關稅戰 搞好周邊國家關係保太平

【明報社評】中美兩國關稅戰每天加碼升溫，中國應對美國除了提高對等的反制稅率外，還有「遠攻近交」的招數，本月8日起舉行的中央周邊工作會議即是一例。搞好睦鄰惠鄰，穩住周邊國家，可以增添本錢與遠方的美國打一場硬仗，即使關稅戰可能會有所消停，友鄰富鄰也能促進我們邊遠地區的經濟發展。中美關稅戰、貿易戰要比併的是國內經濟韌力，中國國內市場龐大，有完整的供應鏈和產業鏈，足以跟美國比長短，更多的友好國家幫襯，共建命運共同體，更是長治久安的保證。

中國應戰有決心有手段

主動出擊親近周邊國家

美國對中國加徵的關稅稅率已經高達145%，中國的反制稅率也提升到125%，稅率再提高已經毫無意義，因為生意已經無法進行，再加也只不過是數字上的變化而已。但在美方做初一，中國別無選擇，只有做十五，而且下決心戰鬥到最後勝利為止，沒有退縮的餘地。而且，中國決不止於守城，其實，早已有所部署，主動出擊爭取與更多同道一起抗擊美國的脅迫。國家主席習近平將於下周出訪周邊國家越南、馬來西亞和柬埔寨，有何成果，值得期待。

重視與周邊國家關係，互相訪問等交往只是形式的一種，近日首次舉行的中央周邊工作會議，可見的工具箱還有很多內涵。中國是全球兩個擁有最多陸上鄰國的國家之一，歷來奉行友鄰睦鄰的外交政策，2013年10月曾經舉行周邊外交會議，當年習近平在會上發言，首次使用了「親誠惠容」這個原則與周邊國家交往，親加誠，還要互惠共容，仍然為周邊國家所「獨享」。

這次舉行的中央周邊工作會議，有兩個新意，一是不局限於14個跟中國有陸上和幾個海上邊界的國家，29個周邊國家包括中亞地區的土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦，南亞的斯里蘭卡、孟加拉和馬爾代夫等，以及東南亞包括柬埔寨和東帝汶等。二是提高級別到中央會議，研究統籌範圍不僅限於外交，還擴大到經貿與人文交流等其他領域，由中央協調多個部門共同搞好周邊國家的工作，而且是將周邊工作放在全球的全局視野來考慮問題。

目前全球的全局，就是百年不遇的大變局正在加速演化，這個大變局不僅是美國從唯一霸主地位滑落，中國急速崛起，還有是多極世界的逐步形成，歐洲和發展中國家興起成為一極，也在國際政治中扮演愈來愈重要的作用。中國崛起，政治經濟實力大幅提升，成為一股強大的吸力，已經成為18個周邊國家的最大貿易伙伴，引領周邊國家共同富裕。這些周邊國家除了依仗中國的龐大市場，以及在供應鏈和產業鏈方面承接中國外溢的技術與資金投資，還希望中國支持這些國家基建設備建設，為進一步發展奠定更大的基礎。

越南醞釀多年修築鐵路，礙於缺乏資金，以及在決定合作國家方面踟躕不前，直到去年12月終於有了初步決定，中越兩國簽訂協議，積極推進全長400公里的三條與中國連接跨境鐵路的實施。柬埔寨與中國共建雲壤聯合保障基地今年落成，中柬兩國海軍可以使用該中心進行反恐、救災和人道救援等任務，該中心還在擴建中，未來使用範圍會增加。

雲南昆明到老撾首都萬象的中老鐵路，是中國興建的第一條出國鐵路，促進老撾人員與貨物運輸的便捷，還為今後整個東南亞鐵路網連通奠定基礎。這樣的出國鐵路還有新疆喀什經吉爾吉斯坦到烏茲別克斯坦的高鐵，也將在今年七月動工。

供應鏈產業鏈延伸周邊國家

協助基建為共同富裕奠基礎

這些基建項目，以及經貿關係發展，都是這次中央周邊工作會議提出，要共建和平、安寧、繁榮、美麗、友好「五大家園」的共同願景。然而，中國與其周邊國家這樣一個美好的願景，是美國所不願看到的，美國原來提出的加徵關稅計劃，柬埔寨加徵稅率為49%，老撾為48%，越南為46%，足見美國要藉打擊中國周邊國家，以達到遏制中國崛起的狼子野心。

中共已故領袖毛澤東提出過，凡是敵人反對的我們擁護。這樣的做法未必是最好的，但在美國明目張膽打響第一槍的情况下，中國就沒有選擇的餘地。况且，無論美國干預的動機為何，支持鄰邦發展，走共同富裕的道路，互惠共贏，一定不會錯。中央周邊工作會議在過去一周舉行，是經過長時間部署的，與中國總體外交與睦鄰政策脗合，並非一時興起之舉，只不過是與美國所謂的「對等關稅」政策恰逢其時而已。也應驗了中國跟周邊國家關係的一貫主張，無論外部環境如何變化，中國都將堅定信心、保持定力，集中精力辦好自己的事。

習近平在會見來訪的西班牙首相桑切斯時，首次就美國的關稅戰發表看法，他表示，打關稅戰沒有贏家，同世界作對，將孤立自己。相信這個說法，不單止應用於關稅戰，而是泛指美國的對外行為準則，用單方面的強制手段脅迫弱小國家，形同與世界作對，最後必將成為孤家寡人。

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