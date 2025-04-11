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社評

社評：中國拒向霸凌屈服 白宮先向市場「低頭」

【明報社評】美國「對等關稅」峰迴路轉，特朗普改口宣布「暫緩」90天，但對華關稅則上調至145%。「對等關稅」引發環球市場動盪，美債本周一度出現崩盤危機，市場壓力終迫使特朗普「低頭」，惟事件造成的傷害不會就此消失。一方面，美國對絕大多數貿易伙伴的關稅率，實際仍升了一成；另一方面，白宮行事無理兼反覆無常，不僅自毁美國公信力，還成為妨礙國際商貿活動的最大不確定性，無人知道特朗普這位「國王」一覺醒來又想如何蠻幹，突顯世界需要制衡美國的力量，中國有重要角色。中美貿易瀕臨脫鈎，白宮欲以差別關稅待遇「孤立」中國，然而特朗普嘲諷其他國家領袖「搖尾乞憐」的嘴臉，正好提醒所有國家誰是惡棍。

特朗普轉軚找下台階

對華再加關稅無意義

特朗普4月2日公布向所有貿易伙伴徵收「對等關稅」，稅率介乎10%至54%不等，投資者擔心國際貿易戰全面爆發，環球股市連日暴挫，美國商界及華爾街巨頭紛紛要求華府三思，特朗普則強調，不想見到股市下跌，但「治病就要吃藥」。本周一，美國財經媒體報道，國家經濟委員會主任哈塞特指特朗普考慮對部分國家暫緩執行「對等關稅」90天，惟白宮隨即否認，還稱這是「假新聞」。未料「對等關稅」周三全面生效後大半天，特朗普卻突然轉軚。

根據特朗普及其幕僚說法，由於有超過75個國家及地區沒向美國報復，並聯絡美方磋商解決貿易壁壘等問題，所以暫緩稅率一成以上的關稅措施90天，中國除外。財長貝特森還聲稱，這一直是特朗普的「戰略」，暫緩是因為特朗普希望「親自參與」關稅談判，並非因為市場反應，云云。但根據《華爾街日報》等媒體報道，美債市場面臨崩盤危機，才是緊急煞停「對等關稅」的主因。

美債向被視為資金避風港，可是「對等關稅」出台後，美股美債價格齊跌，與債價走勢背馳的孳息則急升。10年期美債孳息數天內由3.9厘升見最高4.5厘，30年期美債孳息更一度升至差不多5厘。財政部本周二推售3年期國債，市場反應也很差。美債乏人問津，反映投資者對關稅戰貿易戰相當憂慮，對美債是否穩陣有懷疑，若繼續任由美債孳息急升，不僅推高借貸融資成本，更會動搖美債作為避險資產的地位，有經濟學家便認為，債市走弱下，白宮放棄「對等關稅」只是時間問題。特朗普和貝特森的解釋，不過是為轉軚找下台階，掩飾因市場壓力「低頭」的窘態；特朗普同時宣布對華關稅率由104%調高至125%（昨天再「澄清」是145%），實際作用也不過是轉移視線保存顏面。

中美貿易戰全面開打，商人在關稅率超過五六成的水平，其實已經無法做生意。北京向美國關稅霸凌說不，特朗普之後將累計關稅率由之前54%上調至104%，本來已是姿態大於一切，就算他再將關稅率調高125%、145%、200%甚至更多，根本沒有實際分別。就算北京認為有需要加強反制美方無理打壓，相信也會優先考慮其他更有意義的手段。

特朗普無法令北京屈服，自己反而要向市場屈服，老羞成怒下揚言「中國不尊重世界市場」，北京則批評美方出於一己之私，將關稅作為極限施壓武器，與整個世界作對，中方採取「必要」的反制措施，既是為了維護自身發展利益，也是為了維護國際社會共同利益。「對等關稅」鬧得雞犬不寧，誰在破壞世貿規則、誰在恃強凌弱、誰在仗義執言，全世界看得一清二楚。中方昨天未有跟隨提高對美國關稅率，而是重申談判大門敞開，但必須以平等方式進行，外交部駐港公署更稱「妄圖揮舞關稅大棒逼迫世界各國打電話認輸的野蠻人，永遠不要指望等到中國的電話」，反映北京不想跟特朗普意氣之爭，但美方亦不要指望中方向無理要求屈服。

白宮關稅措施轉軚，多國暫舒一口氣，但不代表事件所造成的傷害消失。首先，特朗普僅是暫緩稅率一成以上的「對等關稅」90天，所有貿易伙伴仍得面對增加一成關稅，這實際仍是對世貿規則的嚴重破壞，既對出口商不公，亦會刺激美國通脹。其次，90天過後白宮會怎做，始終是疑問。有經濟分析師估計，經過今次市場教訓，特朗普未必會繼續強推「對等關稅」政策，或會一再延長「暫停」，變相擱置，然而特朗普行事難測，無人敢保證他會「經一事長一智」。

特朗普暫緩「對等關稅」90天，緩減了東南亞多國的壓力，亦令「中國＋1」模式可以暫時維持，但無人知道這狀况可持續多久。事實上，今次事件對美國的聲譽與公信力，已構成相當深遠傷害，無人知道特朗普一覺醒來又會想出什麼昏招，還要擔心白宮措施朝令夕改。這樣的決策環境，對投資者和生意人都是噩夢。面對白宮飄忽不定的關稅措施，還有徵收巨額港口費等政策主張，不少出口商現在都不敢隨便接訂單，廠商同樣無所適從。特朗普所帶來的不確定性，本身已足以成為拖累環球經濟的因素。

特朗普自毁美國公信力

還嘲外國領袖搖尾乞憐

中美貿易戰愈演愈烈，長時間打下去，對各方都不利，惟以目前態勢，中美短期展開對話的機會，委實不高。美國財長貝特森表示將尋求與盟國達成貿易協定，然後組織聯合陣線對付中國，解決所謂「不平衡貿易結構問題」，還警告歐盟不要企圖轉向中國而遠離美國，然而另一邊廂，特朗普卻在另一場合，公開嘲笑其他國家領袖在關稅問題上向美國搖尾乞憐，拍他馬屁。正如諾貝爾經濟學獎得主克魯明所言，現在美國表現出來的，是一種「惡意的愚蠢」，特朗普橫行霸道，「目的是震懾人們，讓其他人俯首稱臣」。得道者多助，失道者寡助。經此一役，相信不少美國盟友都會重新思考，華府是否真的信得過。

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