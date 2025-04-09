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社評

社評：「重組全球經濟」服務美國 白宮關稅戰另有所圖

【明報社評】中美貿易戰愈演愈烈，美國總統特朗普威脅再加進口中國貨50%關稅，北京強調絕不接受美方訛詐，華府若一意孤行，中方必奉陪到底。特朗普向全球發動關稅戰，目的不止是要消除美國貿易逆差，還要「重組全球經濟」。特朗普與美方官員連日來的說法已顯示，就算貿易伙伴願意「零關稅」，白宮也不會「收貨」。美方所追求的「全球經濟新秩序」，是一個讓美國肆意「割韭菜」、佔盡全世界便宜的秩序。特朗普及其支持者堅信，可以用關稅政策令全世界屈服，打贏這場經濟戰爭，然而歷史經驗清楚說明，高築關稅壁壘，必定會反噬自身，誰能笑到最後，還得拭目以待。

幕僚倡耍賴不還錢

關稅脅迫外國讓步

特朗普的所謂「對等關稅」，以10%稅率為「最低消費」，高於這一水平的受影響經濟體，約有60個，部分國家或地區稅率更超過四成。根據白宮前經濟顧問Jason Furman的說法，美國的平均關稅率，去年還不過是2.5%，然而隨着特朗普回朝掀起一場「關稅海嘯」，現時美國平均關稅率已達到24%，成為全球其中一個關稅率最高的國家。雖然投資界早已預期，特朗普回朝後將加徵關稅，惟之前大行所做的很多經濟評估，不少都只是假設美國平均關稅率升至5%左右，從沒想過出現目前這麼極端的情况。

關稅戰「終局」如何，各方議論紛紛，一些華爾街中人預期，經過連番談判後，白宮將撤去部分「對等關稅」措施，美國平均關稅率回落至12%至15%，然而必須指出，這樣的稅率水平其實仍然很高，跟伊朗和委內瑞拉這類高關稅經濟體沒兩樣，這樣的「終局」，還是會對美國以至全球經濟造成相當大的影響。

美方聲稱現時已有數十國家主動聯絡，希望就關稅問題展開談判，然而究竟特朗普具體想要什麼，仍是不清不楚。以越南為例，白宮貿易顧問納瓦羅稱，越南提出取消美國進口貨的關稅，「對我們毫無意義」，美方關心的是非關稅壁壘，以至越南成為中國企業設廠生產出口的基地，後者明顯已經涉及到全球供應鏈佈局和地緣政治角力。又例如美歐貿易問題，雖然歐盟向美方提出「工業產品互相零關稅」，可是特朗普已斷然拒絕，要求歐盟「必須」購買美國能源。特朗普嘴上說要跟貿易伙伴「解決不公平不對等關稅問題」，實際上他只是以關稅戰作為要脅手段，逼其他國家就範，在不同層面為「美國優先」服務，維護美國霸權。

白宮一再聲稱現時國際貿易體系「崩壞」，必須「修正」。納瓦羅就揚言，「最惠國待遇」等規定令美國「吃虧」，又指貿易體系「不公平」，令美國自1979年以來，失去了數以百萬計製造業職位，云云。特朗普將貿易逆差視為必須根治的「惡疾」，但貿易逆差其實只是一種表徵，而非問題本身。大多數經濟學家普遍認為，貿易逆差不一定是壞事，有時甚至是經濟強勁的反映。當美國進口大於出口，意味美元流向海外，但外國企業或政府又會將手上的美元，投資於美國國債、股票等美元資產，形成「美元循環」，支持了美國的債務融資；另外，美元要繼續作為全球儲備貨幣，必須能夠滿足全球流動性的需求，而海外要有大量美元，就意味美國必須長期維持貿易逆差。換言之，美元霸權與美國貿易逆差，實有密不可分的關係。

美國經濟依賴消費帶動，貿易逆差是必然出現的結果，理論上無法靠關稅顯著收窄，萬一真的大幅收窄，那很可能只是反映消費能力正在下降，對美國而言，這才是真正壞消息。美國經濟長遠最大隱患是債務急速膨脹。貿易逆差反映美國製造業「空心化」，政府持續擴大財政支出，刺激國內需求，後果是進口增加（逆差擴大），以及債務愈滾愈大。這樣的超高負債經濟模式長遠不可持續，確須改革，只是解決問題核心不在貿易逆差。特朗普及其幕僚不僅未有對症下藥，反而想靠旁門左道解決問題。

新任白宮經濟顧問委員會主席米倫（Stephen Miran）去年底發表論文，主張特朗普可以軍事安全保障及關稅脅迫手段，逼外國政府同意將手上的美國國債，跟由美方發行一些超低息超長期（例如100年）特殊債券「交換」，讓美國每年可以大幅減省千億美元計的還息支出，云云。有關構思形同債仔耍賴違約，還要聲大夾惡，強迫債主接受三四折甚至更低的還款額。雖然經濟學者質疑這一構思是否可行，認為這會重挫美債在市場的公信力，只是誰敢保證這不是日後關稅談判特朗普向部分國家開出的條件？面對美國「對等關稅」脅迫，一些國家似乎仍相信，透過取消非關稅貿易壁壘及進一步開放市場，就能息事寧人，然而奉行綏靖主義，接受美方訛詐，可能只會換來特朗普得寸進尺。

「關稅之王」終悔悟

特朗普執迷不改

特朗普為了合理化關稅戰，一再提及美國第25任總統麥金萊（William McKinley，1897至1901在位）。特朗普稱呼麥金萊為「關稅之王」，形容其關稅保護主義政策，令當年美國非常富裕，現在他要重施故技，然而根據歷史學家的說法，19世紀末的美國人，除了極小撮美國巨富，日子過得並不好，遑論什麼「黃金時代」。麥金萊的高關稅政策令物價上漲、打擊民生，以關稅向加拿大施壓的做法也不見得成功，反而令到加拿大轉向跟英國加強關係。最諷刺是麥金萊1901年9月在紐約舉行的貿易博覽會上致辭，承認貿易戰無好處，多賣少買甚至不買所帶來的「安全感」，乃是假象，「善意的政策和友好的貿易關係可以避免報復」。麥金萊覺今是而昨非，特朗普卻是執迷不悟，關稅戰貿易戰愈演愈烈，當災的是全世界。

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