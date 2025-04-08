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社評

社評：特朗普關稅一意孤行 經濟核戰爆發害全球

【明報社評】美國「對等關稅」政策引發環球股災，特朗普未見退讓，更威脅中國若不撤回反制措施，將再加五成關稅。美國貿易逆差問題，源於自身經濟結構，並非向全球築起關稅高牆就能解決。特朗普的「對等關稅」措施，形同向全球發起一場經濟核戰。美國科技界及金融界領袖擬就關稅問題到海湖莊園跟特朗普「講常識」，反映特朗普自以為是的「妙着」，根本是「昏招」，還看市場壓力和商界金主能否令特朗普回復理智。倘若白宮一意孤行，不僅環球經濟重挫，美國也將陷入「經濟核寒冬」。

特朗普昏招當妙着

環球股市連日暴跌

特朗普上周公布向全球180多個國家及地區發起關稅戰，中國隨即宣布向美國進口貨同樣加徵34%關稅。關稅戰、貿易戰全面升級，重挫環球股市。昨天港股清明節假期後重開，單日暴跌3021點，點數跌幅歷來最大，13.2%的跌幅，則是2008年金融海嘯以來最大；歐美股市則連續第三個交易日下跌，累計跌幅同樣超過一成。昨晚美股開市後不久，市場流傳特朗普考慮暫緩執行「對等關稅」90天，中國除外。消息一度刺激美股倒升，惟未幾白宮否認有關說法，強調是「假消息」，美股之後又再插水。

白宮連日來一邊為關稅政策解畫，一邊堅稱不會因為跌市而退縮。特朗普形容今次是一場「經濟革命」，美國將得勝，呼籲國民要撐住，最終會取得歷史性的成果，又說除非可以解決貿易逆差問題，否則不會與中國、歐盟等達成任何協議。商務部長盧特尼克亦稱，關稅政策不會延遲推行，並絕對會持續實施一段時間。財長貝森特則稱，特朗普「成功創造最強的談判籌碼」，逾50個國家已接觸美國政府，尋求展開貿易談判，強調不應以市場短期波動判斷政策成敗，亦不認為關稅政策會導致美國經濟衰退。

特朗普欲以「對等關稅」重設全球貿易秩序，脅迫差不多全球各國向美國讓利，解決所謂貿易逆差問題，然而這其實是一種相當膚淺的想法。美國對外貿易逆差龐大，原因是美國經濟高度依賴消費帶動，儲蓄率長期偏低，國內生產無法滿足需求，自然需要大量進口商品。美國貿易逆差本質是國內經濟結構及政策選擇的綜合結果，若要根本調整，必須改革儲蓄與投資結構、提升製造業競爭力。高築關稅壁壘，無助改變美國經濟結構問題，也無法解決生產成本高的問題。以蘋果手機為例，彭博社分析便指出，蘋果不大可能全面改在美國生產，除了因為需要至少5年時間才能啟動生產線，更因為生產成本將翻倍，導致蘋果手機在美售價大漲，對公司和消費者都是災難。

特朗普將「對等關稅」比作「苦口良藥」，看在市場及大多數經濟學家眼裏，根本是藥石亂投，將砒霜當補藥，不僅重挫環球經濟，美國也有經濟衰退之虞，華爾街大行摩通便下調今年美國經濟預測，由原本估計增長1.3%，降至收縮0.3%。美國聯儲局理事會昨晚深夜突然舉行閉門會議，暫時未知局方會否有緊急行動穩定市場。市場近日估計，為緩減關稅政策影響，聯儲局今年或減息4至5次，然而特朗普向全球「宣戰」，勢將推高絕大部分進口貨成本，減息托市成效難料，但幾可肯定會進一步刺激通脹。全球最大對冲基金橋水創辦人達利奧便認為，「對等關稅」措施將導致美國嚴重滯脹。

無視「相互保證毁滅」能力

關稅戰可致「經濟核寒冬」

「對等關稅」絕非妙着而是昏招，白宮官員愈自圓其說，愈顯得一廂情願、自欺欺人。美國道指納指等近日大跌，明顯跟關稅政策有關，財長貝森特卻堅稱這是中國DeepSeek的市場震盪餘波，跟關稅無關；白宮將企鵝棲息的無人島列入「對等關稅」名單，惹來媒體嘲諷，商務部長盧特尼克卻堅稱，這是要提醒各國莫以為可利用這類地方，作為逃避關稅的工具。最可笑是特朗普的貿易顧問納瓦羅竟稱，縱然大跌市，「如果你不沽貨，就不會輸錢」。美國傳媒近日報道，科技界及金融界領袖擬就關稅問題，親赴海湖莊園跟特朗普「講常識」（talk common sense），觀乎白宮方面近日謬論連篇，此舉看來確有「現實必要」。

市場近日流傳白宮內部對關稅政策有分歧。特朗普的富商顧問馬斯克表示希望歐美實現零關稅，又跟納瓦羅公開互嗆；昨晚市場流傳「讓步」消息，美國財經媒體稱說法來自國家經濟委員會主任哈塞特。白宮是否已亂作一團，外界無從得知。現實是特朗普剛愎自用，當自己是國王，無視專家意見，共和黨目前亦缺乏制衡力量。有民權組織代表美國企業入稟，控告特朗普濫用《國際緊急經濟權力法》（ IEEPA）開徵「對等關稅」，結果如何難以逆料。觀乎目前情况，看來要破局還得靠市場力量。

特朗普要向世界各地投下「關稅核彈」，小國確實很難招架，可是像中國、歐盟等規模巨大的經濟體，並非沒有還擊之力。「相互保證毁滅」（Mutually Assured Destruction）是冷戰時代阻止大國爆發核戰的理論。特朗普無視中國和歐盟在關稅問題上所具備的「相互保證毁滅」能力，昨晚還威脅中國若不撤回34%關稅反制措施，將再加五成關稅，結果確有可能令全球陷入一場核戰級經濟災難，屆時無論全球供應鏈還是消費品需求均將重挫，不可能有真正贏家。去年力挺特朗普競選的美國對冲基金巨頭艾克曼，公開批評「對等關稅」政策錯誤，呼籲暫緩執行90天，若不及時叫停，美國將面臨「經濟核寒冬」。且看華爾街的力量，最終能否折服特朗普。

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