社評：檢視區議員工作表現 提高透明度彰顯問責

政府前年提出「完善地區治理」方案，重組地區治理架構，修改區議會的組成和選舉辦法，由過往近乎全部議席以直接選舉選出，改為以直選、間選及委任方式產生。政府表示，區議會職能包括就地區事務接受政府諮詢、定期會見市民和聽取意見、向居民提供諮詢及個案轉介服務等。新制度下的首屆區議會去年1月就任，一年多以來各區議員工作表現如何，值得檢視。

服務市民個案數字懸殊

網上公開報告便利監察

觀乎政府公開的區議員履職首年工作報告，由不同界別產生的區議員，其工作表現和工作量有相當大差異。以港島區為例，直選區議員平均處理千多宗居民個案，地區委員會界別及委任區議員則分別平均處理500多宗和400多宗。在元朗區，處理最多與最少市民個案的區議員，兩者個案數字差距近11倍。在西貢區，有3名區議員過去一年沒有處理任何市民個案。此外，政府規定全體區議員須參與「會見市民計劃」，每周輪流當值，在指定地點與居民見面，以了解其意見或面對的問題，跟進申訴或求助。不過，部分議員去年僅透過有關計劃，接觸過數名市民，個別議員甚至從未會見市民。有區議員表示，計劃有一定局限，例如每次見面環節僅兩個小時，居民未必能夠特地安排時間出席。

區議員的服務個案數字懸殊，當然有個別區情差異的因素，不能簡單一概而論，另個案多寡也不反映服務質素，惟外界有理由關注，相比直選議員，間選和委任議員是否有同樣的動力、自發性與主動性去服務市民 。為進一步方便市民接觸區議員，當局表示將增設「流動會客室」，要求區議員在社區擺街站見市民，有關安排值得肯定。區議員應以服務和便利大眾為出發點，沒理由「坐等居民上門」。

區議員作為地區代表，有責任接受公眾監察和問責。特區政府對區議會引入履職監察制度，規定區議員須每年向區議會主席提交報告，闡述其工作，也是旨在體現此一精神。2023年底區議會選舉後，國務院港澳辦就發稿提到，「設立區議員履職監察機制，增強區議會工作的可問責性和透明度，讓市民能夠有效監督區議員履職情況」，亦寄語區議員「以對國家、對香港、對市民高度負責的精神，在其位謀其政」。

雖然政府最近公開了全部470名區議員的首年工作報告，但當局就市民閱覽有關文件的安排，從方便公眾、彰顯透明度與問責精神的角度觀之，卻難言合適。首先，區議員工作報告不設網上瀏覽，市民須親身到民政事務處查閱；其次，市民需在申請表格上填寫欲查閱之議員名字，倘若想閱覽數名議員的文件，就需逐一填寫表格；第三，閱讀期間亦不可拍攝文件，只准筆錄或付費複印。

根據官員說法，區議會文件諸如會議議程等，都會上載網站，但區議員資料安排「一向有別」，例如議員辦事處申報開支文件等，公眾須親身登記查閱，乃是「按照以往一貫做法」；至於禁止查閱者拍攝，民政事務總署表示，這是為了讓區議會秘書處可記錄哪些文件曾經被複印，「確保被複印文件的真確性及完整性」。當局的理由是否具說服力，言人人殊。首先，「一貫做法」不等於一成不變，既然當局強調要改善地區治理、推動良政善治，可以改進的空間，當然就應該致力改進。另外，就如有立法會議員提到，網上公開報告更能保障文件真確，避免有人扭曲內容或抄寫出錯。從增強透明度和問責性，以及便利市民的層面而言，將所有區議員工作報告完整網上公開，無疑是更佳做法 ，也看不到當中有何障礙或難處，令當局不能夠這樣做。官員稱今屆區議員的工作透明度是「歷屆之最」，公眾自然期望當局的相應行政安排，能夠更好體現這一說法。

持續檢視改進制度

免區議員尸位素餐

改制後的區議會，直選成分比過往大幅減少，乃客觀事實。容或以往的區議會組成方式曾經造成一些地區治理問題，惟直接選舉本身確有鞭策作用，能夠鼓勵及推動參選者積極接觸選民，以實在和貼地的政績爭取居民支持。現行的區議員產生辦法，競爭程度下降，外界有理由擔心，部分區議員沒有很大動力投入地區服務，又或全面及直接地向居民交代自己工作。如何在制度層面促進區議員提高透明度、接受市民問責，避免有議員尸位素餐、濫竽充數，是政府需要思考的課題。

去年施政報告提到「改革只有進行時，沒有完結時」、「必須不斷求進求變，自我革新」。政府推出「完善地區治理」方案，目標在於「推動基層治理體制有效運作，治理效能不斷提升」。當局不能抱持官僚心態墨守成規，應該持續檢視相關地區治理架構的各個環節，改進不足、欠妥或不合時宜之處，用便民方式向公眾提供服務，構建公開透明的智慧政府。

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