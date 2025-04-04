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社評

社評：「對等關稅」大搞霸凌 泱泱大國行事兒戲

【明報社評】美國總統特朗普向全球逾180國家及地區，加徵10%至50%不等的關稅，不僅傳統盟友未能倖免，連杳無人煙的偏遠島嶼也榜上有名。特朗普聲稱這是「對等關稅」，旨在為美國「討回公道」，實際不過是大搞霸凌，嚴重違反世貿規定，稅率計算方式更是奇怪又含糊，不見得能夠幫美國消滅貿易逆差，反而只會推高美國通脹、打擊世界經濟。特朗普「對等關稅」打亂全球供應鏈，不同國家各有盤算，如何回應有待觀察；中國與東南亞多國輸美貨品都被徵收重稅，無可避免影響出口表現、考驗「中國+1」模式，然而有危必有機，美國貿易保護主義變本加厲，有可能促使更多國家，尋求跟中國加強經貿合作。

稅率釐定粗疏缺憑據

「無人島」照徵貽笑大方

今次是特朗普回朝以來，規模最大的關稅措施，對全球貿易體系的衝擊，儼如投下一枚核彈。特朗普揮動關稅大棒，對象無分盟友或競爭對手，稅率「最低消費」是一成，非洲國家萊索托面對的關稅率最高，達到50%。根據白宮清單，美方將向中國加徵34%關稅，港澳包含其中；台灣綠營倚美謀獨，特朗普送上的是32%關稅率。東南亞方面，以柬埔寨（49%）及越南（46%）最高，泰國和印尼也分別達到36%及32%。

至於其他主要經濟體，歐盟、日本、韓國和印度分別為20%、24%、25%、26%。值得留意是英國、澳洲作為美國鐵桿盟友，關稅照加一成；以色列在中東問題上一直獲特朗普力挺，日前還主動宣布將全面撤銷美國進口貨關稅，向白宮示好，結果還是被徵17%關稅。加拿大和墨西哥不在關稅名單之上，原因之一是美加墨有自由貿易協議，惟特朗普之前已以芬太尼問題為由，宣布向加墨兩國貨品加徵兩成半，談不上特別優待兩國。

特朗普以所謂「對等關稅」之說，企圖合理化其貿易保護主義措施，彷彿美國才是「貿易不公平」下的受害者，現實是根據世貿規定，發展中國家可以在特定條件下徵收關稅，以保障其發展權利；另外，成員國亦可在特定條件下，援引關稅配額（TRQ）等機制，阻止農產品等過量進口，其他國家若有不滿，可向世貿投訴尋求仲裁。凡此種種其實是要避免世界貿易體系，變成弱肉強食的叢林。相比之下，特朗普的「對等關稅」，完全無視世貿規則，還試圖將其他國家獲世貿允許的關稅措施，跟美方關稅霸凌行徑混為一談。此外，所謂「對等關稅」的稅率計算方法，也相當粗疏和隨意。

根據白宮說法，「對等關稅」稅率主要是按美國與涉事經濟體的貿易逆差金額，加上其他「非關稅壁壘」（諸如貨幣操縱或監管差異）計算出來，但具體如何量化這些「非關稅壁壘」因素，華府並未交代。特朗普列舉多個經濟體對美國貨開徵的所謂「關稅率」，聲稱「對等關稅」稅率一律五折，已是相當「仁慈」，諾貝爾經濟學獎得主克魯明則以歐盟為例子，直指特朗普政府亂來。克魯明指出，歐盟實際平均關稅不足3%，就算加上增值稅稅率亦不過兩成左右。但特朗普的清單卻不知按何憑據，聲稱歐盟對美徵收的關稅為39%。更滑稽的是，美國傳媒發現一些杳無人煙之地，居然亦受「對等關稅」影響，澳洲就有兩個鄰近南極州的屬地島嶼，被徵一成對等關稅。堂堂世界第一大國，行事如此兒戲，難怪克魯明說特朗普在貿易議題上已經完全瘋了。

「對等關稅」若全面落實，美國平均關稅率將回到20世紀初的高水平。特朗普解釋徵稅決定，聲稱長期貿易逆差已不只是經濟問題，而是國家緊急狀態，關稅措施可帶來財富，令美國工業重生，不擔心會令美國衰退，云云，然而美國經濟學者已指出，當一個國家的儲蓄少於實際投資，就一定會錄得貿易逆差，不管關稅有多高。現今環球經濟分工仔細，跟19世紀別若天淵，美國不會亦無法像發展中國家般，靠勞動密集方式生產低廉消費品，必須依賴進口；高端產品方面，美國製造業亦未必能在短期提高產能，代替進口貨。美國經濟靠消費帶動，特朗普如此大規模加徵關稅，而且幾乎所有國家都有份，意味難有廉價替代，進口貨成本上升，勢必加劇通脹。關稅收入雖歸政府，但因此變窮的卻是一般美國人。

特朗普「對等關稅」惹來各國非議。北京昨天批評，美方打着「對等」的幌子，在主觀兼單方面評估的基礎上，得出所謂「對等關稅」，不符合國際貿易規則，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，是典型的霸凌做法，同時亦無視美方長期從國際貿易中大量獲利的事實，中方將堅決採取反制措施，維護自身利益。歐盟亦強調已準備好採取反制措施。不過也有不少國家採取觀望態度，希望透過談判大事化小，澳洲更表明不會尋求反制。

中國沉着應戰

谷內需減衝擊

「對等關稅」涵蓋全球大多數國家，惟各地面對的稅率有低有高，這意味澳洲、巴西等面對一成關稅率的國家，在出口貨品到美國時，有機會變得較具競爭力。另外，部分美國盟友出於安全戰略考慮，不得不「硬食」關稅措施。不同國家各有盤算，難望形成統一戰線對抗美國霸凌，但不同國家有可能會尋求加強經濟合作，以減少「對等關稅」衝擊。最近中日韓便舉行了三方經濟對話，同意加快推動自由貿易協商。

近年不少在華企業為避開美國關稅措施，紛到東南亞設廠，催生「中國+1」模式。特朗普2.0接連宣布向中國加徵關稅，累計超過五成，東南亞多國今次也得面對高達三四成的「對等關稅」，這對中國經濟難免做成影響，然而內地市場規模龐大，有助抵禦美國關稅政策衝擊，預料中央將加大力度刺激內需、加快經濟升級轉型，在全球供應鏈重組過程中，爭取更有利位置。

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