社評：發展生態旅遊 避免走樣變形

片區模式發展增彈性

生態保育要求須堅持

旅遊業是香港經濟重要動力之一。去年《施政報告》提出要以創新思維，用好香港豐富和獨特的旅遊資源，做到「無處不旅遊」，發展生態旅遊、推廣島嶼及海岸旅遊，均屬工作重點，文體旅局、環境生態局、發展局等相關政策局皆有參與其中。發展局負責的重頭項目有三，分別是發展南丫島前石礦場用地作度假及戶外康樂地帶、發展尖鼻嘴和白泥為生態旅遊節點，以及發展長沙、貝澳、水口及石壁為南大嶼生態康樂走廊。3個項目各有不同定位，共通點是位於島嶼或近岸地點、周邊屬鄉郊地帶，擁有豐富天然資源及水體，政府打算與私營機構合作，善用有關地點的特色，推廣旅遊康樂發展。

南丫島前石礦場用地包括20公頃平地、5公頃人工湖泊及長約1公里海岸線，早於2002年已完成修復。10多年前政府曾做規劃研究及諮詢，有意興建數千伙公私營房屋，惟發展商認為項目不符成本效益，無人問津。及至近年，當局才提出將相關用地作旅遊、康樂及低密度住宅用途。香港土地資源珍貴，南丫島前石礦場用地長期未獲善用，實屬浪費。當下政府有意發展遊艇旅遊，需要覓地增加遊艇泊位，南丫島前石礦場用地是相當合適的地方，生態保育爭議也較小，發展局提出在當地興建度假酒店、豪華度假營等設施，基本上也符合遊艇旅遊發展定位。相比之下，南大嶼生態康樂走廊，以及尖鼻嘴和白泥生態旅遊項目，具體如何發展，處理必須非常謹慎，以免破壞當地脆弱生態環境。

保育不等於完全不發展。發展生態旅遊，若能結合周全的保育工作，可以相輔相成，關鍵在如何做好規劃管理，平衡人類活動與生態需要。政府去年分別就南大嶼及尖鼻嘴-白泥生態旅遊項目做諮詢，強調兩個發展項目均獲得普遍支持，然而環保團體顯然有擔心和疑慮。以尖鼻嘴-白泥為例，相關臨海土地目前皆為海岸保護區，沿岸有不少紅樹林，下白泥更是馬蹄蟹繁殖棲息地，屬生態敏感地點；南大嶼方面，水口灣生態環境也相當脆弱，過去就有環保團體指出，遊人紛至、過度「掘蜆」等情况，對當地生態造成相當大的影響。

尖鼻嘴-白泥規模大

政府須做好統籌規劃

今次是政府首度以「片區模式」，吸引企業參與相關生態旅遊項目及康樂設施的開發，有助提高項目發展彈性及效率，然而當局亦有責任回應環境保育方面的關切，確保私人開發計劃不會超出生態承受能力。發展局昨天邀請發展商或財團提交意向書，希望在敲定最終發展要求前多聽意見，確保發展計劃「更能貼近市場的興趣及考量」，可是商業考慮跟生態保育需要未必一致，當局敲定項目具體發展要求時，一定要妥善平衡兩者，不能過度向商業考慮傾斜。

生態旅遊追求的是自然之美，不是雕欄玉砌，就算發展康樂設施，亦應力求與大自然融為一體。根據政府文件，南大嶼生態走廊發展項目，佔地約9.3公頃，將包括冒險度假區、住宿、休閒康樂及自然教育設施；至於尖鼻嘴-白泥發展項目，合計佔地逾百公頃，沿海地區會劃為海岸保護公園，當中陸地部分佔地約60公頃。當局表示將參考新加坡聖淘沙模式，重點發展生態旅遊產業，包括在沿海位置建造一條可供騎單車的4.8公里海濱長廊，以及生態旅舍等，另外還有酒店度假村、養生中心、零售娛樂以至私人住宅項目。

有別於南大嶼生態走廊，尖鼻嘴-白泥基本上就是一個大型發展項目，當局建議可讓多個發展商參與不同項目部分，有助降低「入場門檻」及發展商承擔的風險，然而正因項目規模龐大，當局更須做好統籌規劃的工作，堅持由政府主導，以免項目走樣變形，變成以地產發展為主，但求將消費、康樂等元素一網打盡，處處人頭湧湧，跟一般的豪華度假區無異，只會失去生態旅遊的賣點和吸引力。

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