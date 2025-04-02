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社評

社評：「民主燈塔」形象崩壞 美國制裁徒顯虛偽

【明報社評】美國宣布制裁6名涉及香港維護國安工作的中央和特區官員，外交部與特區政府均強烈譴責。今次是美國總統特朗普回朝以來，華府首項針對香港的制裁舉措，隨着中美鬥爭進入新階段，「香港牌」依然是美方制華操作的一個手段，只是特朗普近月多項內政外交手段，都在重挫美國所謂「民主自由燈塔」形象，華府這邊廂大搞弱肉強食霸權主義的一套，那邊廂卻以「人權衛士」姿態施壓，既偽善又諷刺。背靠國家聯通世界，乃是香港優勢所在，華府加強打壓，香港更要做好自己，致力與各地加強交流合作，彰顯香港的國際化及開放性。

制裁6名中央特區官員

特朗普2.0首打香港牌

美國國務院公布新一份《香港政策法報告》，以「跨國打壓逃往海外人士」及「損害香港自治」為由，制裁6名中央及特區官員，包括中央駐港維護國家安全公署署長董經緯、律政司長林定國、警務處長蕭澤頤、特區維護國家安全委員會秘書長區志光，以及負責國家安全的警務處助理處長王忠巡及趙詠蘭。在北京，外交部對美方做法表示強烈不滿，批評美方報告「抹黑一國兩制」，對中央駐港機構和特區政府官員濫施非法單邊制裁，干涉香港事務和中國內政。特區政府亦譴責美方制裁，強調當局會繼續堅定不移維護國家安全。

2020年之前，美國一直根據1992年通過的《香港關係法》，給予香港有別於中國大陸的特殊待遇，然而隨着《港區國安法》生效，當時的特朗普政府宣布不再承認香港的獨特地位，國務院每年發表的《香港政策法報告》，之後亦成為美方施壓制裁的工具。2020年8月以來，先後有20多名內地及香港官員遭美方制裁，夏寶龍、張曉明、駱惠寧、林鄭月娥、李家超等俱在名單之內，另外還有多名有份處理國安事務的警方及政府高官，包括時任律政司長鄭若驊等。這次美方最新公布的6人名單，現任律政司長林定國成為制裁對象，並不令人意外。

根據制裁令，6人不得與美國人或在美國境內進行交易，在美國或由美國人控制的資產利益亦會被凍結，惟如果當事人在美國並無資產，也沒有跟美國人交易，有關制裁措施充其量只會對當事人日常生活帶來一些不便；工作方面，除了出訪美國外，一般公務外訪也不會受到影響。李家超就任行政長官至今，多次外訪，未受華府制裁影響，缺席美國三藩市APEC峰會可能是唯一例外。林定國昨天回應制裁一事，就強調美方大搞單邊制裁，是「赤裸裸的霸權欺凌行為」，制裁理由「完全站不住腳」，對他的工作及生活也毫無影響。

當然，美方藉涉港議題制裁內地和香港官員，目的並非像之前對付俄羅斯那樣，尋求短期將制裁力度最大化，最大作用是保持議題溫度，持續打擊香港國際形象。今次是「特朗普2.0」首項直接針對香港的制裁措施，相信只是熱身，黎智英案判決後，預料美方將有更多舉措。中美鬥爭進入新時期，特朗普要擴張美國利益維護霸權，定必千方百計遏制中國發展，香港難以置身事外，必須做好應對準備，沉着應戰。

美國自詡「民主自由燈塔」，以往操作人權外交牌，有一定優勢，但「特朗普2.0」是否還有這樣的號召力，卻有待觀察。過去兩個多月，特朗普政府無論內政還是外交方面的作為，都令國際社會為之側目。特朗普無視世貿規則，四處挑起關稅戰，固然得罪不少傳統盟友；無視盟友主權，公然染指格陵蘭、聲稱要將加拿大納為美國第51州，在俄烏戰爭問題上又背棄歐洲盟友，一心只想奪取烏克蘭礦產，更重挫美國國際形象。內政方面，特朗普排擠打壓「不聽話」的美國傳媒，最近又以「反猶」之名，撤銷數百名「挺巴」留學生簽證。日前美方執法人員光天化日之下，拘捕一名未見犯事證據、僅曾撰文抨擊以軍種族滅絕的土耳其博士生，更惹來侵犯言論自由的批評。美國以往所恃的外交道德高地，正在塌方式崩毁，還想對其他人指指點點，只突顯華府的虛偽。

彰顯國際化優勢

港首務做好自己

過去數年，香港國際形象確實變差了，不利的地緣政治環境、經濟轉型的陣痛、移民潮的出現，還有內地經濟放緩等因素，皆對香港經濟造成影響，然而隨着內地加大力度提振經濟，人工智能發展亦見突破，國際投資者對內地和香港前景的看法亦轉趨正面。去年香港股市集資總額重返世界前四，「紐倫港」三大國際金融中心地位再獲國際調查肯定，對香港而言，這些都是積極發展。比起擔心美國制裁打壓，香港應該集中心力做好自己，加強推動經濟升級轉型，發揮自身所長，貢獻國家所需。對外資來說，香港仍是國家最重要門戶，特區當局應致力彰顯香港國際化優勢，一邊加快融入國家發展大局，一邊積極開拓跟新興市場的合作、鞏固跟西方傳統市場的聯繫，莫因來自華府的逆風增強，就自亂腳步。

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