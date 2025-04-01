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社評

社評：引導正確使用AI 保障私隱公眾利益

【明報社評】生成式人工智能（AI）發展迅速，既為人類帶來無限可能，也帶來不少潛在問題，除了版權爭議，私隱風險同樣不能忽視，之前就有跨國企業員工因為不當使用生成式AI工具，導致公司機密外泄；另外，AI模型訓練需要大量數據，不當蒐集及使用數據，有可能嚴重侵犯個人私隱，甚至炮製出大量不實、誤導或帶有偏見的內容。隨着愈來愈多公司引入生成式AI工具，規管及引導正確使用，是必須認真處理的課題。私隱專員公署最新公布的《僱員使用生成式AI的指引清單》，向前踏出重要一步，當局有必要加強宣傳推廣，提高企業和市民意識，同時積極借鑑內地及海外經驗，為日後立法規管早作準備。

僱員使用AI指引

着眼資料蒐集應用

以往的AI系統，大多專注於自動化及大數據分析決策，生成式AI則可根據輸入的內容及提示，生成出儼如人類創作的新內容，並以聊天機械人、搜索引擎和圖像生成網上平台等方式供人使用。生成式AI可以協助起草文件、回應查詢，以至為客戶製作個人化內容，若能善加運用，可為各行各業大大提升效率，開拓嶄新發展空間及機遇。根據生產力促進局及私隱公署去年底公布的調查，目前本港約有兩成企業在營運中使用AI，當中以大企業使用率較高，達到43%。DeepSeek今年初平地一聲雷冒起，內地及本港企業使用生成式AI，預料更將迎來爆發增長。

現時本港企業應用生成式AI，以聊天機械人或文字辨識工具為主，一些部門及僱員也可能會用AI工具提升工作效率。可是AI使用愈益普遍，也帶來不少新問題。舉例說，現在不少圖片都由AI生成，但版權誰屬未必黑白分明，鑑於生成式AI模型訓練需要用上大量資料，當中有部分可能屬版權材料，如何平衡版權持有人利益和AI發展需要，便是一個複雜問題。政府稍後將提交修例草案，完善《版權條例》下對人工智能技術發展的保障，具體內容還須拭目以待。另外，有關生成式AI訓練及應用可能涉及的私隱和道德問題，同樣惹人關注。

私隱公署先後於2021年及去年發布《開發及使用人工智能道德標準指引》和《人工智能 (AI)：個人資料保障模範框架》，兩者均偏向是框架性的文件，相比之下，最新公布的《僱員使用生成式AI的指引清單》（下稱《指引》），內容更趨具體。公署建議企業制定使用生成式AI政策，包括訂明授權使用的人員類別、獲准使用的AI工具及用途範圍（諸如起草、總結資訊、生成文本等），以及列明可輸入和禁止輸入的資料（例如個人資料）、輸出資訊的獲准用途及儲存方式、所適用的資料保留政策等。

生成式AI採用深度學習技術，在沒有監督情况下，自行分析和學習大量非結構化數據，這些數據大多來自互聯網，當中除了可能有版權材料，部分更可能含有敏感個人資料。生成式AI訓練求「材」若渴，近年外界其中一個關注的問題，就是用戶在社交媒體上的個人材料，會否在不知情或未經同意下被蒐集及運用。此外，任何上傳到生成式AI工具的內容，包括用戶與聊天機械人的對答內容，也有可能成為AI模型訓練數據，倘若用戶無意中向系統提供敏感資料諸如個人履歷等，相關資料亦有可能被濫用，甚或成為大語言模型系統的一部分，覆水難收。

平衡發展與安全需要

為日後立法規管準備

另一個可能導致敏感資料外泄的場景，是企業不當輸入資料。兩年前，韓國三星電子便曾經出事，有員工為了做分析，將公司敏感資訊輸入ChatGPT系統，導致資料外泄。對不少企業而言，生成式AI工具用途確很廣泛，既可用於客服查詢，又可用來分析客戶群消費模式等，然而企業有責任確保使用過程不會令客戶敏感私隱外泄，不應允許聊天機械人索要客戶姓名及聯絡資料，運用AI工具做資料分析或模型訓練時，亦不應隨便將客戶個人資料放入系統。

水能載舟，亦能覆舟，企業和機構須以負責任的態度使用生成式AI工具。《指引》強調機構應教育僱員如何有效及負責任使用AI工具，包括說明工具的能力及限制，訂明僱員不能使用AI工具作非法或有害的活動，同時有責任校對及查核事實，核實AI生成的結果是否準確，並對帶有偏見或歧視的生成結果加以糾正，凡此種種，都是合理要求。私隱公署調查稱，大多數受訪企業都關注到AI應用帶來的私隱風險，大企業在這方面相信會比較願意投入資源加強把關，然而中小企人手有限，網上保安亦未必很嚴，隨着愈來愈多中小企投身AI潮流，當局有必要加強宣傳推廣，提高保障私隱資料及慎用AI工具的意識。

放眼世界，各地對監管生成式AI取態不一。歐盟已率先訂立《人工智能法案》，根據可能構成的社會風險，監管AI在不同範疇的應用，風險愈高規管愈嚴，惟亦有人擔心管得太緊會限制創新速度；美國傾向放任自流，寬鬆的監管有利創新，但可能犧牲了私隱和安全。內地則嘗試走中庸之道，目前尚未出台針對AI的獨立法律，但有暫行管理辦法，就AI應用及倫理規範等提出要求。對香港而言，現階段立法規管，也許言之尚早，然而當局必須及早籌謀，密切留意各地經驗，為日後立法規管做準備。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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