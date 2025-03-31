社評：再攻加沙以軍居心叵測 國際社會須阻種族清洗

單方面破壞加沙停火

以方公然倡「自願移民」

以色列今年1月跟哈馬斯達成6周停火協議，加沙巴人經過15個月戰火暫得喘息。協議分3階段實行，第一階段停火，哈馬斯釋放了33名人質，手上尚有59名人質，以色列則釋放百計巴人囚犯。第一階段停火本月初結束，按協議，以哈雙方要就第二階段安排展開談判，即釋放所有人質換取以軍全面撤出加沙及結束戰爭，哈馬斯支持展開第二階段談判，但以色列跟美國卻建議延長第一階段停火，沒有明確保證結束戰爭。以色列以「哈馬斯拒絕延期」為由，3月18日恢復向加沙用兵，單方面破壞停火協議。以色列聲稱行動是要「促使哈馬斯釋放所有人質」，但人質家屬紛紛指摘此舉危及人質安全。

以軍在新一輪行動中攻擊醫院等民用設施，加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis）納賽爾醫院是加沙僅存仍能運作的醫院，但3月23日遭以軍襲擊，進一步加速加沙醫療系統崩潰。戰火重燃以來，加沙900人死亡，令加沙戰爭死亡人數突破5萬。哈馬斯周末據報同意了埃及與卡塔爾提出的停火方案，釋放5名人質換取50日停火，但以方另有盤算，總理內塔尼亞胡昨稱，對哈馬斯的軍事策略正在奏效，如果哈馬斯領導層同意放下武器將被「允許離開」，意味要哈馬斯高層繳械及出走。不過哈馬斯此前已表示，維持武裝是談判的「紅線」。

無論雙方能否再次達成停火協議，種種迹象顯示，以色列正藉戰事為永久佔領鋪路。以色列防長卡茨（Israel Katz）日前明言，若哈馬斯「不釋放人質」，將擴大佔領加沙土地，並下令軍方「奪取更多地區、撤走當地人口、擴大安全區」。以色列安全內閣更通過成立「自願移民局」，着手將加沙居民遷往第三國。

除了加沙，以軍近期亦在西岸展開近20年來最大規模的軍事行動，清拆杰寧等4個巴人難民營的民房，超過4萬巴人被逐。以軍此舉是為了拓寬道路，讓以軍裝甲車更易進出，空軍加強空襲，軍隊在道路上增設了路障，令西岸巴人生活更加困難。

猶太殖民者近年一直加緊在西岸興建殖民區，他們在以軍默許下大肆襲擊巴人，務求將他們逐出家園。奧斯卡最佳紀錄片《家不成家：我生於巴勒斯坦》便記錄了以軍跟殖民者如何用盡方法驅逐馬薩費爾亞塔（Masafer Yatta）的巴人，希望引起國際社會關注。諷刺的是，該片其中一名巴人導演巴拉勒（Hamdan Ballal）3月24日遭殖民者襲擊，被以軍帶走。非政府組織「猶太非暴力中心」（Center for Jewish Nonviolence）稱，年初以來，巴拉勒的村莊已遭受至少43次襲擊。以色列政府亦加緊在法理上為吞併西岸鋪路，內閣早前將13個未經政府批准興建的猶太人「定居點」合法化。

以色列在中東擴張勢力，目標不限於巴勒斯坦。以色列去年接連暗殺哈馬斯與真主黨高層，開入黎巴嫩南部，又趁敘利亞政局動盪之際佔領部分領土。內塔尼亞胡亦念念不忘打擊伊朗，積極推動對伊朗核設施的軍事打擊，美國情報界甚至預測，行動有可能半年內展開。

特朗普呼應以色列右翼

假「反猶」之名打壓異見

美國對以色列無條件支持一直受國際社會詬病。之前拜登政府受國內進步派壓力，仍試圖約束以色列行動，例如反對以色列重新佔領加沙，並制裁部分西岸猶太殖民者，但特朗普上台後，徹底放棄人道價值，全力包庇以色列。特朗普自詡促成停火，卻未要求以色列停戰，反而與以色列右翼情投意合，公開宣稱美國應「擁有」加沙，並將其打造成「中東的蔚藍海岸」，同時向埃及約旦施壓逼接收巴人。以色列右翼亦積極游說特朗普支持吞併西岸。更令人憂慮的是，特朗普政府以「反猶」之名，打壓美國國內支持巴勒斯坦聲音，取消近300名學生簽證，打壓範圍甚至延伸至僅在報章撰文支持巴人的學生。3月25日，土耳其博士生厄茲蒂爾克（Rumeysa Ozturk）於光天化日下，在波士頓住所附近遭蒙面便衣拘捕，令人嘩然。

加沙戰事重燃後，中國常駐聯合國代表傅聰在安理會表示，對以色列在再次挑起戰火表示嚴重關切，並予以強烈譴責。雖然以軍漸顯疲態，內塔尼亞胡本人更深陷貪腐醜聞及司法改革爭議，國內不滿情緒升溫，然而在西方無心無力制約下，以色列依舊為所欲為，而受害最深的，仍是毫無談判籌碼、被迫流離失所的巴人。在國際秩序分崩離析之際，國際社會必須堅定立場，督促以色列結束戰爭、堅持巴人立國的「兩國方案」，確保國際法與人道原則不被踐踏，西方大國繼續選擇沉默，形同縱容侵略與種族清洗。

■歡迎回應editorial@mingpao.com