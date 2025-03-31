明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：再攻加沙以軍居心叵測 國際社會須阻種族清洗

【明報社評】以色列再度對加沙發動攻擊，單方面破壞跟哈馬斯的停火協議，以軍高層毫不掩飾表示有意全面佔領加沙，內閣亦準備推行所謂「自願移民」計劃，種族清洗巴勒斯坦人的企圖昭然若揭。與此同時，以軍在約旦河西岸展開數十年來最大規模軍事行動，不僅清拆民房，驅逐巴人，更將原屬非法的猶太「定居點」（殖民區）合法化。種種迹象顯示，以色列正意圖長遠吞併巴人土地，各國理應譴責及制止，但美國總統特朗普上台後，華府對以色列的縱容前所未有；歐洲諸國亦因美國外交政策轉變帶來的震盪，自顧不暇，讓以色列為所欲為。毫無議價能力的巴人，唯有眼睜睜看着自己的土地一點一滴遭蠶食。

單方面破壞加沙停火

以方公然倡「自願移民」

以色列今年1月跟哈馬斯達成6周停火協議，加沙巴人經過15個月戰火暫得喘息。協議分3階段實行，第一階段停火，哈馬斯釋放了33名人質，手上尚有59名人質，以色列則釋放百計巴人囚犯。第一階段停火本月初結束，按協議，以哈雙方要就第二階段安排展開談判，即釋放所有人質換取以軍全面撤出加沙及結束戰爭，哈馬斯支持展開第二階段談判，但以色列跟美國卻建議延長第一階段停火，沒有明確保證結束戰爭。以色列以「哈馬斯拒絕延期」為由，3月18日恢復向加沙用兵，單方面破壞停火協議。以色列聲稱行動是要「促使哈馬斯釋放所有人質」，但人質家屬紛紛指摘此舉危及人質安全。

以軍在新一輪行動中攻擊醫院等民用設施，加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis）納賽爾醫院是加沙僅存仍能運作的醫院，但3月23日遭以軍襲擊，進一步加速加沙醫療系統崩潰。戰火重燃以來，加沙900人死亡，令加沙戰爭死亡人數突破5萬。哈馬斯周末據報同意了埃及與卡塔爾提出的停火方案，釋放5名人質換取50日停火，但以方另有盤算，總理內塔尼亞胡昨稱，對哈馬斯的軍事策略正在奏效，如果哈馬斯領導層同意放下武器將被「允許離開」，意味要哈馬斯高層繳械及出走。不過哈馬斯此前已表示，維持武裝是談判的「紅線」。

無論雙方能否再次達成停火協議，種種迹象顯示，以色列正藉戰事為永久佔領鋪路。以色列防長卡茨（Israel Katz）日前明言，若哈馬斯「不釋放人質」，將擴大佔領加沙土地，並下令軍方「奪取更多地區、撤走當地人口、擴大安全區」。以色列安全內閣更通過成立「自願移民局」，着手將加沙居民遷往第三國。

除了加沙，以軍近期亦在西岸展開近20年來最大規模的軍事行動，清拆杰寧等4個巴人難民營的民房，超過4萬巴人被逐。以軍此舉是為了拓寬道路，讓以軍裝甲車更易進出，空軍加強空襲，軍隊在道路上增設了路障，令西岸巴人生活更加困難。

猶太殖民者近年一直加緊在西岸興建殖民區，他們在以軍默許下大肆襲擊巴人，務求將他們逐出家園。奧斯卡最佳紀錄片《家不成家：我生於巴勒斯坦》便記錄了以軍跟殖民者如何用盡方法驅逐馬薩費爾亞塔（Masafer Yatta）的巴人，希望引起國際社會關注。諷刺的是，該片其中一名巴人導演巴拉勒（Hamdan Ballal）3月24日遭殖民者襲擊，被以軍帶走。非政府組織「猶太非暴力中心」（Center for Jewish Nonviolence）稱，年初以來，巴拉勒的村莊已遭受至少43次襲擊。以色列政府亦加緊在法理上為吞併西岸鋪路，內閣早前將13個未經政府批准興建的猶太人「定居點」合法化。

以色列在中東擴張勢力，目標不限於巴勒斯坦。以色列去年接連暗殺哈馬斯與真主黨高層，開入黎巴嫩南部，又趁敘利亞政局動盪之際佔領部分領土。內塔尼亞胡亦念念不忘打擊伊朗，積極推動對伊朗核設施的軍事打擊，美國情報界甚至預測，行動有可能半年內展開。

特朗普呼應以色列右翼

假「反猶」之名打壓異見

美國對以色列無條件支持一直受國際社會詬病。之前拜登政府受國內進步派壓力，仍試圖約束以色列行動，例如反對以色列重新佔領加沙，並制裁部分西岸猶太殖民者，但特朗普上台後，徹底放棄人道價值，全力包庇以色列。特朗普自詡促成停火，卻未要求以色列停戰，反而與以色列右翼情投意合，公開宣稱美國應「擁有」加沙，並將其打造成「中東的蔚藍海岸」，同時向埃及約旦施壓逼接收巴人。以色列右翼亦積極游說特朗普支持吞併西岸。更令人憂慮的是，特朗普政府以「反猶」之名，打壓美國國內支持巴勒斯坦聲音，取消近300名學生簽證，打壓範圍甚至延伸至僅在報章撰文支持巴人的學生。3月25日，土耳其博士生厄茲蒂爾克（Rumeysa Ozturk）於光天化日下，在波士頓住所附近遭蒙面便衣拘捕，令人嘩然。

加沙戰事重燃後，中國常駐聯合國代表傅聰在安理會表示，對以色列在再次挑起戰火表示嚴重關切，並予以強烈譴責。雖然以軍漸顯疲態，內塔尼亞胡本人更深陷貪腐醜聞及司法改革爭議，國內不滿情緒升溫，然而在西方無心無力制約下，以色列依舊為所欲為，而受害最深的，仍是毫無談判籌碼、被迫流離失所的巴人。在國際秩序分崩離析之際，國際社會必須堅定立場，督促以色列結束戰爭、堅持巴人立國的「兩國方案」，確保國際法與人道原則不被踐踏，西方大國繼續選擇沉默，形同縱容侵略與種族清洗。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞