社評：汽車關稅戰一觸即發 西方陣營團結受考驗

加徵關稅死線逼近

西方各國盤算不一

特朗普關稅戰措施一浪接一浪，繼早前向加拿大、墨西哥和中國加徵關稅，以及對所有進口鋼材徵收25%關稅之後，進口車一律加徵兩成半關稅措施，如無意外將於下周三（4月2日）生效，美方還準備5月起向進口汽車零部件，額外再徵25%關稅。另外，特朗普又預告過下周會宣布一系列所謂「對等關稅」（ reciprocal tariffs）措施，矛頭直指多個貿易伙伴。市場憂慮美國關稅政策觸發環球貿易戰，資金湧入金市避險，刺激金價屢創新高，環球各大汽車股則面對巨大沽壓。關稅戰烽煙四起，未來一周將是關鍵期，不排除環球金融市場會出現動盪。

根據世貿規定，發展中國家可以在特定條件下徵收關稅，以保障其發展權利；另外，成員國亦可在特定條件下，援引關稅配額制度（TRQ），限制農產品等過量進口。相比之下，現在特朗普的關稅措施，完全無視世貿規則；對發展中國家而言，所謂「對等關稅」更屬混淆視聽，將世貿允許的做法，跟美方關稅霸凌行徑混為一談。因應特朗普回朝後連串關稅措施，中國和加拿大已訴諸世貿仲裁，巴西亦在考慮，倒是美方卻擺出懶理世貿的態度，公然撒賴拖欠會費。美國商務部早前訂出所謂「污穢15」名單，涉事者幾乎全屬對美貿易順差較大的貿易伙伴，包括德國、意大利、加拿大、中國大陸、台灣、印度、大馬及泰日韓等，皆有可能成為所謂「對等關稅」加徵對象。

目前向美國出口最多汽車的國家，依次為墨西哥、韓國、日本、加拿大和德國，全屬美國緊密盟友；對這些國家而言，汽車業也屬本國重要產業。以加拿大為例，汽車是該國第2大出口產品，僅次於石油，2023年出口額達510億美元，而九成三加拿大汽車是銷往美國。德國作為汽車生產大國，汽車出口有13%是輸往美國。根據歐洲汽車業數據，去年歐洲車廠向美國出口近75萬輛汽車，總額達到416億美元。特朗普向進口車加徵關稅，形同向盟友插刀。

特朗普聲稱關稅措施將「帶動美國汽車業強勁增長」，然而市場反應卻清楚顯示，投資者擔心歐加等地將有反制措施，打擊美國汽車業。另外，美國工人和消費者的利益，亦將無可避免受損。當然，特朗普關稅措施「彈弓手」，亦非沒有前科，說到底，加徵關稅對特朗普而言也是重要談判籌碼，例如他近日就聲稱，如果中方同意出售TikTok，可以減少部分對中國的關稅。雖然特朗普表明，加徵汽車關稅屬長遠決定「不會改變」，惟他亦表示，若外國車企在美國投資設廠生產，就不用繳交關稅。汽車關稅大戰一觸即發，事態發展難測，對西方陣營的團結，將是一次重大考驗。

由鋼鋁到汽車，特朗普多項關稅措施都對歐洲盟友構成傷害，然而歐洲內部亦非鐵板一塊，除了部分右翼民粹政黨視特朗普為「榜樣」，美國關稅措施對不同國家所造成的影響也不盡相同。與德國相比，法國、意大利和西班牙對美國的汽車出口規模相對較小，加徵關稅所帶來的經濟損失自然也不能相提並論。正當德國政商呼籲歐盟採取反制措施，對準在歐洲有業務的美國科技巨企，意大利右翼政府官員就認為，歐盟應該審慎。英國作為美國鐵桿盟友兼「五眼聯盟」一員，首相施紀賢亦稱，英國不會貿然跟美國打貿易戰。

歐盟前年通過引入「反脅迫工具」（Anti-Coercion Instrument，ACI），旨在遏阻「境外勢力霸凌歐盟或其成員國」，具體手段可以包括關稅、出口及投資限制等，歐盟前貿易談判代表Cecilia Malmstrom認為可援引這一法律工具「百寶箱」，應付特朗普的經濟脅迫，但這目前顯然並非歐洲政界主流意見。特朗普本月中向進口鋼鋁加徵關稅，殃及歐洲，歐盟宣布反制措施，包括向美國酒徵收關稅報復，特朗普馬上威脅向歐洲所有酒精飲料徵收200%關稅。法國首當其衝，即時要求歐盟莫向美國酒徵稅，然而最諷刺的是，不久前法國才呼籲歐盟貿易政策要更硬。如此反覆的態度，難免令人關注歐洲腰板能夠有多硬。

世界已變須多邊合作

價值觀分歧仍未放開

加拿大總理卡尼近日表示，加美兩國建基於經濟深化整合、軍事安全領域緊密合作的舊關係已完結，加拿大須根本地反思國家經濟何去何從，確保加拿大可以在「已經截然不同的世界」取得成功。「特朗普2.0」變本加厲強調美國優先，肆意脅迫盟友，已在西方陣營之內，劃下一道深刻裂痕，奈何大多數盟友在經濟、外交和軍事上長期依賴美國，也未能拋開意識形態包袱，就算想轉身也不知從何做起。卡尼雖然意識到世界已變，但對於中國駐加大使早前伸出橄欖枝、呼籲增強中加經貿關係，卻大潑冷水，聲稱兩國「價值觀不同」，加方在強化雙邊貿易關係時要非常謹慎。特朗普要將弱肉強食邏輯加諸全世界，各國應該聯手維護多邊主義國際秩序，不應該讓價值觀分歧，成為加強合作的障礙。

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