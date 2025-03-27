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社評

社評：政府須防「劣質簡樸房」 不設起始租金有隱憂

【明報社評】政府公布規管「簡樸房」制度方案，當局因應諮詢意見，採取多項「照顧」業主的安排，包括延長寬限期，以及放寬天井窗要求，即使分間單位窗戶只能面向四邊圍封的天井，仍有機會符合最低標準。當局強調有些舊式大廈天井很開揚，通風採光無問題，惟亦有不少天井烏煙瘴氣衛生惡劣，放寬天井窗要求有可能留下後患，當局必須提防「劣質簡樸房」出現。經營劏房收入豐厚，就算業主需要改裝單位以符合「簡樸房」要求，又要交認證費，不見得會有大量業主選擇退出市場，真正令人擔心的是業主會否大幅上調租金，將相關成本悉數轉嫁租客。政府一日不設起始租金，租戶始終缺乏保障。

規管「簡樸房」方案出爐

合計寬限4年遷就業主

根據政府數據，全港劏房單位約11萬個，住了逾20萬人，人均居所面積中位數僅為6平方米（約65平方呎）。香港公營房屋不足，很多市民也無力承擔高昂的私人樓宇租金，劏房這類狹小居所，正是這一社會現實下的產物。縱使部分劏房環境惡劣，例如睡牀旁邊就是馬桶，或需要在廁所內煮食，然而為求「有瓦遮頭」，不少基層市民只能無奈忍受。政府去年提出取締劣質劏房方案，日後業主若要經營及出租分間單位，必須確保單位滿足一系列條件，包括面積不得小於8平方米（約86方呎）、有窗戶及獨立廁所等。單位獲認證合規，就可以「簡樸房」名義經營。

有關簡樸房制度的諮詢上月結束，房屋局本周公布具體方案。因應「不少意見」希望政府為已登記單位提供較長寬限期，以便業主改裝，房屋局提出將寬限期由登記期後24個月，延長為36個月，至於登記期則為12個月。房屋局同時建議將寬限期屆滿前6個月，定為「倒數期」，已登記但尚未獲認證的分間單位，期內不可再訂立新租約，否則營運者須負刑責。另外，當局建議申請認證者須向政府繳交認證費，具體費用按「用者自付」原則釐定，每次認證有效期為5年。寬限期過後，任何人出租未獲有效簡樸房認證的分間單位，即屬違法，若循公訴程序定罪，最高罰款30萬元及監禁3年。政府期望今年完成立法，最快年底開始登記。

規管劏房面對的最大問題，在於一下子管得太嚴，可能令大批劏房被取締。不少劏房戶擔心無屋住，倘若政府未能即時提供相應數量的單位安置，從嚴規管反而有可能害了劏房戶。簡樸房面積以8平方米為下限，無法再提高一些，正是妥協下的結果。業主作為分間單位供應方，在規管劏房問題上，處於相對有利位置，政府唯有諸多遷就，延長寬限期不過是又一例子。

根據政府估算，全港七成劏房（約7萬多個）只需小規模改動，已可符合「簡樸房」要求，餘下三成單位，部分改無可改面臨取締，部分「大執」後可符合規定。當局估計最終約有8萬個分間單位會繼續留在市場。換言之，真正需要大裝修的分間單位只有數千個。規管方案將寬限期延長一年，連同登記期，前後長達4年，當局聲稱這可配合現行劏房租務管制的4年租住權保障，云云，然而規管方案立法4年後才落實，難免令人有姍姍來遲之感。無論如何，當局已給了非常寬裕的時間，讓業主「適應」新制度，如果單位改裝還是拖拖拉拉，就是業主的問題。

放寬天井窗提防留後患

防轉嫁成本要起始租金

規管方案其中一個重要調整，是放寬天井窗要求。當局原先提出，簡樸房至少要有一扇面積合規格並可開啟的窗戶，並要面向街道或半圍封天井等，最新建議則提出窗戶若是面向四邊圍封的天井，只要天井非密封、最低層設有進出口，仍可視為滿足最低標準。當局解釋有些舊式大廈天井的面積可以很大，通風採光並無問題，亦可入內清潔；可是現實中也有很多天井衛生惡劣、空間不足，光線有限。放寬有關規定方便了分間房經營者，但會否因此出現一些「劣質簡樸房」，值得關注。

劏房呎租可比豪宅，經營者租金收入豐厚，政府沒理由就業主改裝單位提供任何資助，向業主徵收簡樸房認證費，也是合理之舉，相關行政成本，不應該由納稅人代為埋單。當局表示，設立「倒數期」，目的是希望業主能夠善用寬限期，早些提交文件辦認證，然而若無更多誘因，估計不少業主還是會想拖至最後一刻才改裝單位。政府提出以寬減認證費為誘因，愈早申請認證，收費愈低，具體成效如何，要看實際收費水平差距，但整體而言值得一試。

有意見關注，政府徵收認證費，業主或會將成本轉嫁租客身上。有關可能性確實存在，正如外界一直擔心，業主可能會將改裝簡樸房費用悉數轉嫁租戶，然而這不應該成為不徵收認證費甚或規管劏房的理由；相反，有關問題正正說明，當局應設「起始租金」，防止業主以「收回成本」之名，肆意提高分間房租金。「告別劏房」任重道遠，簡樸房制度只是踏前一步，當局必須致力增加公營房屋供應，滿足基層市民「上樓」需要。當市場對分間房需求顯著減少，屆時政府就有空間加大力度規管，進一步提高對分間房面積及居住環境的要求。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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