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社評

社評：公營收費改革雖有理 醫療通脹問題須留神

【明報社評】公營醫療收費改革方案出爐，多項服務加價之餘，當局也引入全年「收費封頂」等措施，加強對貧、急、重、危疾病人的保障。本港公營醫療負荷沉重，公帑資助比率高達97%，長遠不可持續，改革有其必要。當局強調今次並非一般收費調整，而是改革公營醫療資助架構，目標是減少濫用急症室及放射造影等高成本服務，將資助更好地運用在危急重症病人身上，大方向正確，然而不少市民醫療開支負擔加重，也是客觀事實；私營醫療服務會否趁勢加價，進一步推高醫療通脹，尤其令人關注，當局必須密切留意情况，提防一法立、一弊生。

現行補貼率不可持續

精準資助幫貧急危重

政府去年初透露正檢討公營醫療收費，針對資源分配失衡嚴重的環節，在不影響有迫切需要的病人下，提高部分服務收費，具體方案昨天正式公布，涉及的服務範圍涵蓋住院、急症室、門診、病理檢驗、非緊急放射造影等。急症室方面，收費將由現時180元增至400元，但第一類（危殆）及第二類（危急）病人可獲豁免；門診服務方面，普通科門診由每次50元包藥費，增至150元，每種藥另外收5元；專科門診收費劃一加至250元，每種藥另收20元。非緊急放射診斷及病理檢驗方面，基礎項目諸如一般X光檢查、肝功能檢查等維持免費，進階項目則要收費，金額介乎50至數百元不等，高端項目磁力共振每次收費要500元。

上次公營醫療收費檢討是在8年前。當局強調今次並非跟隨通脹調整收費，而是公營醫療改革一環，旨在引導市民改變過往使用公營醫療系統的模式，減少濫用高成本服務。醫衛局長盧寵茂表示，收費改革大原則是能者共付、輕症共付，調整收費帶來的額外收入，會全數投放到醫療範疇，幫助更多貧、急、重、危的病人，政府承擔並無改變。根據現行公營醫療費用減免機制，綜援和年滿75歲長津受惠人可豁免收費，其他有經濟困難者亦可申請減免。改革方案提出3項措施加強保障，包括放寬收費減免機制的收入及資產限額，合資格受惠人數由目前30萬增至百多萬；加快引入創新藥械並放寬資助申請資格；增設住院門診全年收費上限，每人每年1萬元，自費藥械除外。

在香港，政府補貼公營醫療服務比例逾97%，電腦掃描和磁力共振等服務更屬免費，意即補貼率達百分之百。相比之下，大多數發達經濟體的公營醫療補貼率，一般不超過九成，部分有強制醫保的國家，補貼率更只有八成。本港公私營醫療失衡，公院不勝負荷，低廉收費吸引大量市民使用公營醫療服務，普通科門診常「爆籌」，公院急症室長期擠滿病人，然而很多求診者其實都不是急症，不時有傷風感冒或慢性痛症跑到急症室求醫取藥；門診方面，因應病人要求而進行的非必要檢查和化驗，亦非鮮見。

香港人口老化，現時的公營醫療補貼率長遠不可持續，收費改革可以改善資助錯配等問題，避免小病大醫、輕症個案堵塞急症等情况。當然，從市民的角度，任何加費都不會受歡迎，然而每個人都有可能得急病、得重病，政府資源運用更精準，他朝受益的說不定是自己。舉例說，目前癌症和罕見病的自費藥物價格高昂，當局放寬藥費資助申請資格，意味更多中等收入病人可獲資助購買這些救命貴藥；不少長期病人及重病患者經常出入公院或看專科門診，就算有公帑補貼，一年醫療費隨時也要數萬元，封頂1萬元對這類病人同樣是非常重要的保障。

急症室加價逾一倍

提防一法立一弊生

政府今次提出的收費改革，大方向正確，大原則也合理，然而當局意願良好，並不保證政策不會衍生其他弊端。急症室加價超過一倍，收費水平與現時私家診所相若，對緊急求醫個案以至醫療通脹有何影響，便須密切留意。

現時急症室會因應病情及維生指標等，將病人分流為危殆、危急、緊急、次緊急及非緊急5類。根據當局數據，57.8%急症室診症分類屬第四及第五類，屬於首兩類只有5%左右。當局強調病人分流做法行之有效，前線醫護有專業能力迅速判斷哪些是第一及第二類病人，不擔心病人分類起爭拗，又指新收費安排可望令第五類顯著減少。問題在於目前佔比近四成的第三類病人，他們雖不似第一及第二類般危重，但也屬於緊急類別，不似第四及第五類般病情近乎無風險。急症室收費大增下，不排除一些可歸入緊急類別的基層病人對求醫有猶豫，導致延誤醫治，病情惡化。

另外，急症室收費大幅上調，本身便有將非緊急病人「推向」私家診所的作用。私營醫療市場供需出現變化，不排除有私家診所和醫生趁機加價，進一步推高醫療通脹。本港私營醫療收費服務缺乏透明度，醫療通脹近3年一直維持在每年8%的高水平，部分私營服務提供者，甚至會視乎病人有否買醫保，收取更高費用，保險業界近年就一再投訴，即使醫保保費快速增長，結果依然愈做愈蝕。當局昨天表示，公院急症室收費，不應與私家診所比較，真的要比就應該跟私院急症相比，云云。有關說法難免令人覺得，當局未有正視醫療通脹加劇的可能。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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