社評：資助精英運動項目 多看潛力多講策略

政府上調運動員資助

每月1萬元相對合理

現時體院約有1400名精英運動員，包括約600名全職運動員。根據現行的精英體育項目資助制度，體院會按照政府所訂的計分準則，計算各運動項目國際比賽成績並評級。每屆奧運及殘奧後，政府通常都會檢討，決定個別項目升級或降級。若項目列入A級，精英運動員可獲體院提供訓練場地、住宿及全面運動科學支援，前往海外參賽亦有機票等資助。至於B級項目則會按情况及需要，由當局提供資助，但與A級項目相比，運動員所得支援，無疑相差了一截。

去年港隊在巴黎奧運寫下歷史佳績，惟有港隊選手反映，現時體院全職運動員每月所獲的個人資助微薄，因薪津太低而放棄當全職運動員者比比皆是，惹來外界關注，政府同意檢討體院運動員直接資助機制。政府體育委員會昨天開會後，公布精英運動項目評級及運動員資助檢討結果，近年一直有「降級」壓力的桌球及網球，未來兩年繼續保留為體院A級精英項目，高爾夫球成績理想，亦獲升上A級。運動員待遇方面，所有體院精英運動員的直接資助上調8.3%，作為全職運動員入門組別的成年隊，標準資助額亦由每月7130元，提高至每月1萬元。

根據體院制度，贏得奧運獎牌的「精英甲+級」全職運動員，每月標準資助為44,500元，然而像張家朗、何詩蓓等「穿金戴銀」的港將始終是極少數。就算取得奧運參賽資格，全職運動員每月資助也只得萬多元，成年隊所得資助更少。港協暨奧委會方面聲稱，體院全職運動員的教練、醫療及住宿均獲當局「全包」，毋須花多少錢，惟以香港物價水平，區區7000元的薪津水平，未免太低。高官一再強調，不能將運動員當成一份工，不應將每月資助額跟最低工資比較，但正因為當運動員不是打工，政府更應該為運動員提供體面的資助，改善入門級選手待遇，對吸引有潛質新人投身全職運動事業，尤其重要。每月標準資助提升至1萬元，其實談不上很慷慨，只能說是相對合理。

政府資助精英體育項目，成績當然應該是一個重要指標參考，但各項精英運動各有特點，政府分配資源，必須重彈性、講戰略。奧運、亞運等盛事備受公眾注目，成績好人人都留意到，然而不代表非奧運非亞運項目，就不值得政府大力資助，桌球正是一例。桌球運動在本港一直發展不俗，也出了不少優秀選手。昔日桌球館品流複雜，外界印象不佳，時移世易，近年不少新開張的桌球室都相當正派，公眾態度也出現變化，多了家長會帶子女打桌球，桌球總會舉辦校際賽，亦有不少中小學生參加。桌球運動室內進行，所需空間有限，本來就相當適合香港，加上桌球在內地盛行，每年平均都會舉辦4、5項國際級大賽，更為本港桌球發展更上一層樓，提供非常有利條件。

世界桌球大師奧蘇利雲、卓林普先後透過優才計劃來港，除了受本港低稅率吸引，更因為他們經常到內地比賽，在港居住更方便，不排除未來將有更多頂尖桌球手選擇來港；本月初啟德體育園世界桌球大師賽，吸引本地及內地不少觀眾入場，突顯桌球運動在港有產業化的潛力。本地桌球界人士形容，香港有條件「被動地」成為世界桌球運動中心，說起來雖然有點諷刺，但機遇確實存在。如果當局僅因為桌球項目不符合「過往4屆及未來2屆最少3次成為奧運或亞運項目」的規定，就不理本港選手國際成績評分達標，以及眼前難得的內外有利發展環境，褫奪其A級地位，才是食古不化。

獎牌計分法存缺陷

資助考慮應更全面

由創科到文體發展，特區政府近年愈益重視產業政策的作用。當然，產業政策成功與否，從來沒有保證，既視乎政府的戰略眼光，亦要看政策是否到位，惟絕不能因為擔心失敗被追究，就放棄作為。以往政府資助精英體育運動，以成績（特別是奧運亞運獎牌）去評分，表面上似乎最客觀公道，其實是一種迴避風險的做法，皆因當局毋須深入分析不同運動項目發展形勢再作判斷取捨，只需計數去決定資助金額，萬一日後相關項目成績滑落，責任也不在政府身上。當局這種明哲保身的做法，只會令到資助集中在既有成功的項目，而一些有潛力發展、亦有新人冒起的項目，卻因為得不到更多資助，錯失發展機會。政府這次調整資助條件，延續桌球及網球A級資助，展現了應有的彈性。當局日後考慮評級資助，應該更強調策略性，多從不同項目發展形勢以及促進體育產業化等宏觀角度思考。

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