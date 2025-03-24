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社評

社評：吸引外資是國際大統戰 挽留內資亦需對內統戰

【明報社評】國家主席習近平上月中會見國內民營企業家，高度肯定民企對國家發展經濟的重要角色，據報，習近平將於近日會見一眾國際大企業的高級主管，相信也會傳遞同樣的信號，中國將會進一步擴大開放，歡迎外商來華投資。中國正面臨美國針對中國發起的貿易戰、科技戰、資本戰，應對之計是對內要統戰，對外也要國際統戰，大力團結一切可以團結的力量，使央企、國企、民企、外資、合資在內地共存共生，在香港，中資、港資、外資等共存共生，才能壯大力量去應對美國的強攻。

內地經濟疲軟需要外商投資

外資對中國的意義今非昔比

內地經濟在過去幾年出現疲軟，雖然增長率仍然維持5%，但2024年大規模企業的利潤卻較上年下降3.3%。中央政府連續出台法例、政策鼓勵民企發展，國家主席習近平2月17日會見10多名民營企業家，聽取他們的意見，並明確表示，「民營經濟只能壯大、不能弱化，不僅不能『離場』，而且要走向更加廣闊的舞台」。中央領導層對民企的殷切期望，希望他們不但不要離場，還要加大投資，不僅在經濟上做出貢獻，還可顯示深遠的政治含義，所以中央承諾給民企一個更加廣闊的舞台。

美國全面遏制中國崛起的舉動，包括脅迫美資和西方企業要「遠離」中國，外資對投資中國的信心受到動搖。2023年外商直接投資額首度下降，跌幅8%，2024年進一步下降，僅剩8263億元人民幣，跌幅更達到27.1%。

中國對於外資的需求已經今非昔比，有充裕的資金，有完整的工業生產鏈，在某些產業甚至處於領先地位，一些自營產品與品牌都有突飛猛進，而且還有充足的資金對外投資。雖然中國已經不像過去般渴求外資才能發展經濟，但並不表示不再需要外商投資，外商可以帶來新鮮的創新理念、管理經驗，以及競爭環境，他們熟悉國際市場從而有針對性調整研發方向，更加可以帶來客戶關係，中國對外資的需求已經變樣，外商對中國發展經濟還是有獨特的角色可以扮演。

資本本身確實是無國界，但企業家將資本投向什麼地方，則有政治含義。內地民企若然離場，也許會到國外投資，先不論到什麼國家投資所顯示的政治含義，而離開國內市場，起碼是代表他們對內地市場的現狀與未來失去信心。外商的投資取向亦然，到中國來投資起碼代表他們對中國市場的現狀與未來抱有信心。

美國要「再強大」，他們認為只有遏制中國強大才能保存實力，所以全方位對中國設限，千方百計要打擊中國在貿易、科技的競爭力，更加唱衰中國資本是不懷好意。在某些領域無法跟中國競爭的時候，就祭出極不合理的附加條件，比如特朗普準備出台的港口附加費，不但要對運載中國出口產品的船徵收靠岸港口費，對於第三方使用中國製造的船運載外國產品去美國也要徵收港口費，應驗了美國在限制中國發展的確是毫無政治底線，也毫無道德底線的立場。

外商對中國投資，姑勿論動機如何，客觀上起碼可以產生一個象徵意義清晰的信號，外商特別是美國企業，是可以打破美國政府對中國的封鎖，這個政治含義在國際社會，特別是在美國，所造成的影響是巨大的。

統戰講求高超技巧手段

對內統戰國際統戰亦然

中國面對美國全方位的強攻，既要精準地反擊那些積極主動協助美國政府制裁中國的外商企業，也要擴大統一戰線範圍。所謂統戰，就是要在特定的時期，盡量羅致不同層次的力量，這些力量包括：對我方沒有敵意，或者有些好意，甚至是認同我方目標，乃至能夠與我方結成同盟的力量。投資中國的外商，未必會跟中國結成同盟，但起碼是對中國沒有敵意或者有些好感，這些外商在中國的經歷，本身就可以說好中國故事。

中國發展高層論壇昨日在北京開始舉行，出席的外商來聽聽中國對未來發展的設想，從而尋找商機，又或上台發表意見，當中或許有一些是中國需要借鑑的智慧。中國舉辦這樣的論壇，可以說是國際統戰的一個重要舉措，習近平主席接見其中一些企業家，更加是進一步釋出中國的誠意與善意，盡量拉攏他們向中國靠近，起碼不要響應美國的號召遠離中國。

統戰是要講究技巧和手段，中共的領導人，在不同時期採取的統戰手段是一個很好的示範，而萬變不離其宗的是「發展進步勢力，爭取中間勢力，孤立頑固勢力」，這個宗旨與做法，對於現今來說，也應該奉為圭臬。至於如何識別什麼是進步勢力、哪些是中間勢力、哪些是必須徹底孤立的頑固勢力，始終是一個考驗。

中國吸引外資，是否能夠發展進步勢力還有待觀察，但起碼可以爭取中間勢力，這些外商在中國投資，對中國市場與政治形象來說，都是一個積極因素。在目前的國際政治環境，以及國內營商環境發生激烈變化的時期，積極吸引外資，盡量挽留內資，應該是同等重要的事情。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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