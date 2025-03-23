社評：和談角力普京反客為主 俄烏止戰之路欲速不達

特朗普促停火未竟其功

普京邊打邊談累積籌碼

特朗普上周二（3月18日）與普京通話，長達近兩個半小時，刷新美俄領導人的通話紀錄。事後，特朗普在其社交帳號用一個英文字「end」概括，意指俄烏衝突將會終結。美俄元首在2月通話時已達成結束俄烏衝突的共識，特朗普政府以慷他人之慨的姿態鋪墊和談基礎，表明烏克蘭不可能加入北約，亦不能奢望全面重獲被俄羅斯侵佔的土地。經歷了白宮開罵的鬧劇後，特朗普用暫停對烏軍援來逼迫烏克蘭總統澤連斯基低頭屈服，接受臨時停火30天的協議。從表面看，最新通話釋放了積極信號，但剝開外交辭令的糖衣不難發現，俄美雙方對停火與和平的訴求並不一致。特朗普並未取得事先編排的成果，普京僅同意30天內與烏克蘭互不攻擊能源設施，但何時實施並未確定，更不用說為停火設立時間表。

如果問最近一個多月特朗普與各方的周旋有何教訓，那就是外交絕不可能一廂情願或自以為是。特朗普曾豪言上任24小時內結束俄烏戰爭，實際行動起來卻左支右絀。他自視為「交易」高手，但美俄連串交鋒，普京更像是主導者。特朗普不斷對澤連斯基作極限施壓、不斷在美歐關係上灑鹽，客觀上為普京重新調整戰略目標開拓了空間。事實上，與特朗普通話前，普京已對臨時停火提出質疑，警告它只會為目前處於劣勢的烏克蘭軍隊提供喘息機會。普京表明，停火必須以實現俄烏長期和平為目標，而且需要解決衝突的根源問題，矛頭直指他念茲在茲的北約對俄安全威脅。

對普京來說，俄烏衝突本質上是一場以實力劃定國際秩序的戰爭。在這場戰爭中，普京經歷了高山低谷，2022年2月發起軍事行動後接連遭遇戰場挫折，說明其對俄軍戰鬥力與烏克蘭抵抗能力嚴重誤判。隨着戰爭進入長期相持消耗，俄烏雙方整體實力差距開始影響大局，俄方逐步取得有利形勢。無論如何，俄軍在這場戰爭中損失不菲，普京不會不想停火，關鍵只在於如何以對俄方最有利的方式停火，戰場上的優勢無疑為其累積了談判籌碼。

特朗普善於政治表演，普京也不遑多讓。3月13日，他一身戎裝出現在庫爾斯克前線，向外界宣示其強勢地位。去年8月，烏軍對庫爾斯克發動突襲，佔領了面積略大於香港的土地，烏方也許希望藉此迫使俄羅斯讓步，結果事與願違，俄軍目前已幾乎全面收復失地。普京想要保住的不僅是這一小片土地，更要求烏克蘭承認俄羅斯對克里米亞半島以及烏東四區的控制權。或許連他也始料不及的是，在戰場上未能完全獲得的東西，現在竟然可能在特朗普「助攻」下透過談判實現。

外交舞台喜劇悲劇交織

歐洲急謀「自主護烏」對策

特朗普在俄烏問題上謀求速談速決，背後是美國霸權衰退的現實。特朗普視北約為負累，無意讓美國繼續因為向盟友提供安全保護傘而承受戰略透支。美國國務卿魯比奧明言，俄烏衝突是兩個核大國——俄羅斯與美國之間的代理人戰爭，特朗普想要止戰又不想「虧本」，於是張口要求控制烏克蘭關鍵礦產與基礎設施。與普京通話後，他轉過頭就向澤連斯基提出由美國控制烏克蘭的核電站，算計的又是美國商業利益。從俄羅斯角度來看，烏克蘭以至歐洲大陸則是國家安全戰略的關鍵因素，美國出於戰略收縮的現實壓力而「撤離」，動搖了歐洲原有的安全結構，為普京在地緣博弈中創造了新的空間。

美俄各有所求，而它們私相授受的談判模式在歐洲引發了集體恐慌。法國總統馬克龍緊急安排於本周四（3月27日）舉行「自願聯盟」會議，試圖以「歐洲自主」來對冲美俄「交易」風險。「自願聯盟」是英法共同提出的主張，顧名思義，即由國家「自願」組成聯盟為烏克蘭提供安全保障，包括派遣軍隊。俄羅斯早就聲明，歐洲若向烏克蘭派遣維和部隊，等同宣戰，歐洲內部對此做法亦不乏反對聲音。歐洲既無力約束美國，又無法形成對俄統一戰線，在烏克蘭問題上仍然進退維谷。

俄烏戰爭持續了三年，停火成為各方共同訴求，但舞台上卻同時上演着喜劇與悲劇。決定戰局走向的兩大敵對勢力如今把酒言歡；烏克蘭作為戰爭的直接受害者，主權與領土完整被置於棋盤上，成為強權的交易籌碼；歐洲承受戰爭外溢風險，卻在能源危機與經濟動盪衝擊下被邊緣化。在這種弱肉強食的國際秩序裏，和平始終被放置在危險的天秤上搖擺，隨時可能因為強權利益的重新分配而崩塌。

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