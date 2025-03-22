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社評

社評：沙盒測試拆牆鬆綁 釋放民間創新力量

【明報社評】政府公布首批38個低空經濟沙盒測試項目，涵蓋運送外賣、藥物、化驗樣本，以及巡查架空電覽、協助緊急救援等。本港低空經濟起步較遲，亦要顧及市區高樓林立等客觀環境制約，但其實也有不少有利發展的條件，諸如通訊網絡完善、3D地圖數據詳細等，實際操作是否可行、成本效益是否理想、公眾是否受落，不作測試永遠無法確定。今次獲批的沙盒項目，既有涉及公共服務，亦有商業場景應用，大部分無人機航線都是圍繞沿海地區，突顯無人機在港不乏應用潛力，只要當局拆牆鬆綁，民間創意自然能夠釋放出來。

低空經濟沙盒測試

不試不知機遇所在

低空經濟指一般於1000米以下空域進行的經濟活動。在內地，由送外賣、運包裹、噴農藥到工地監督等，無人機皆派上用場，空中的士服務，再非遙不可及；在歐美，無人機送藥等服務，也在積極測試中。相比之下，香港無疑較為落後。為了急起直追，特區府去年10月宣布成立「發展低空經濟工作組」，制訂整體發展策略和工作計劃，重點之一就是與業界及伙伴機構合作，今年起陸續推行「監管沙盒」試點項目。

沙盒的概念，源於讓孩子在一個安全的沙池中玩耍發揮創意。因應新科技、新商業模式的出現，過去十年，不少政府都引入「監管沙盒」概念，讓業界在風險可控的環境下，盡情測試各種創新產品及服務。科技發展日新月異，現有法例未能追上，對政府和業界都是一大問題，「監管沙盒」的好處，正是讓業界可以在特定條件下，免受現行一些法規限制，就產品及服務的可行性進行實驗，而政府則可因應測試情况及業界意見，修訂相關法例，配合發展。

舉例說，根據本港現行法例，無人機重量限制在25公斤以下，另須確保飛行全程在視線範圍內。業界指有關規定意味無人機載貨量實際只得5公斤左右，同時也無法進行「超視距飛行」，執行較遠程的任務。監管沙盒正好容許業界在民航法尚未修訂之前，先作不同測試。政府去年底開放低空經濟「監管沙盒」申請，讓業界在指定航線內測試不同場景應用無人機，短短個多月收到72份申請。當局日前公布首批38個獲批項目，涵蓋多種用途，各項目預計試驗半年。

香港人口稠密，無人機在高樓林立環境運作，信號干擾等技術挑戰無疑較多，由於大廈玻璃幕牆反射、風速變化等均會影響無人機飛行穩定，基於安全考慮或需繞道飛行，削弱效率。此外，也有人擔心無人機鏡頭會帶來私隱問題。凡此種種當然要正視，但也不是完全無法處理。舉例說，無人機鏡頭可採用熱點感應方式，透過規範航線，也可減少私隱疑慮及信號干擾問題。本港發展低空經濟，雖有不利因素，惟亦有利好條件。業界人士指出，香港地方小，無人機續航力達到50公里，已可覆蓋全港，加上本港有完善的通訊網絡及3D地圖數據，只要善加利用，一樣大有可為。

今次獲批的沙盒項目，部分涉及公共服務，例如以無人機巡查山火及架空電纜，還有運送藥物、化驗樣本以至心臟除顫器等救援物資；亦有涉及商業用途，例如以無人機送快遞到離島，以及跨海送外賣。根據外賣平台方面的說法，跨海外賣首航路線為科學園至對岸馬鞍山公園，預計10分鐘送達，運費與傳統人手配送一樣，已有大型連鎖快餐店參與計劃。無人機在鬧市穿梭有安全風險，但香港地理環境的特點，正是離島多兼海岸線曲折又長，只要當局拆牆鬆綁，商家就有機會發揮創意。

修改法例方便業界

發展基建配合需要

有意見質疑跨海外賣是噱頭，皆因香港商場處處，市民買外賣不用「捨近圖遠」，亦未必習慣到指定地點（如公園）收外賣。不過話說回來，跨海外賣既然是沙盒項目，測試就是最大目標，不嘗試永遠不知道實際反應及長短利弊。遠離指定外賣交收地點的市民，當然不會選擇叫「無人機餐」，但可能也有人覺得「就腳」，尤其是假日公園不乏人流，相信不少人樂意叫無人機外賣在公園野餐。

事實上，低空經濟的潛力，正是在於它為商家及用家，帶來全新的可能性。以無人機外賣為例，它可以顯著擴闊商戶做生意的範圍。對一些商戶而言，這是機會，對另一些商戶則意味競爭更激烈。另外，由於可以跨區做生意，部分連鎖店或會縮減舖面或分店數目，減省成本開支。新的供應模式出現，不僅可以重塑人們的需求和習慣，甚至還會對行業生態帶來重大轉變。與其斷言低空經濟在香港「無得搞」，不如先放手多做不同場景測試，發掘潛在可能性。

當然，發展低空經濟，必須以安全為先，穩步推動測試，有助提升社會認受程度及公眾信心，然而有業界人士反映，政府各部門推動低空經濟的態度，仍嫌太過官僚和被動。以申請「監管沙盒」項目為例，現時無人機飛行路線若經過海面需通知海事處、在公園起飛則需問准康文署等，惟不少部門在接獲申請沙盒查詢後，均強調須等工作組協調。當局今年稍後修例放寬低空空域管理時，應盡量減少無謂關卡及簡化流程，方便業界做事。低空經濟在港剛剛起步，政府可透過更多「監管沙盒」測試，逐步擴大無人機應用範圍，包括在嚴格安全要求下進行空中載客測試，另外亦應積極回應業界需要，發展低空經濟基建、早日打通大灣區低空跨境通道。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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