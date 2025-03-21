明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：搞活啟德郵輪碼頭 帶動人流敢於嘗試

【明報社評】啟德郵輪碼頭營運商合約2028年屆滿，政府有意趁下半年碼頭營運商招標，在營運表現方面提出更多要求，旅遊事務署也準備就碼頭空中花園及附屬商業區，邀請有意營運者提交短期意向書，希望搞活碼頭。啟德郵輪碼頭使用率未如理想，附屬商業區更儼如「死城」，當局有必要以破格思維打開局面，而首務則是帶動人流。短期而言，當局可以伙拍不同機構，多辦有特色的展覽、市集及表演活動，與體育園及青年驛站等毗鄰新發展項目加強聯動，設法吸引本地市民，與此同時，政府必須加快改善郵輪碼頭一帶交通配套，智慧綠色集體運輸系統應盡可能提早動工。

多搞活動聯動周邊

扭轉碼頭「死城」局面

啟德郵輪碼頭2013年落成，十多年過去，發展卻不似預期。受新冠疫情打擊，郵輪業冰封三載，雖然近兩年陸續有大型郵輪重新來港，惟無論全年郵輪停泊次數還是郵輪旅客人次，跟疫前仍有明顯差距。由於未有鐵路或輕軌一類交通工具接駁，郵輪碼頭平日人流稀少，商舖更是十室九空。疫前碼頭毗鄰的大草地，吸引不少市民前來消閒及打卡拍照，但自從疫情期間改建作社區隔離設施後，本地打卡客源消失，隔離設施也一直處於閒置狀態。沒有郵輪泊岸的日子，碼頭一帶可說是「人迹罕至」，儼如「死城」。

政府為了改善郵輪碼頭使用情况，過去一年提出多項舉措，包括將啟德社區隔離設施改作青年驛站文創基地；去年底公布的《香港旅遊業發展藍圖2.0》，更提出「郵輪旅遊發展行動計劃」，重點策略包括檢視及優化啟德郵輪碼頭營運要求，以及進一步利用郵輪碼頭作為會議展覽及活動等商業用途。新一份《財政預算案》則宣布預留資源加強支援郵輪業，包括向郵輪公司提供補貼，以及為淡季停泊的郵輪提供優惠。因應郵輪碼頭營運合約3年後屆滿，政府下半年會就碼頭營運商招標，文體旅局長羅淑佩接受本報專訪，預告會有所因應，要求營運商必須妥善營運碼頭，另外，旅遊事務署今年內會就碼頭空中花園及附屬商業區，邀請有意營運者提交短期意向書，配合青年驛站計劃。

放眼世界，像本港尖沙嘴海運碼頭般一下船就是大型商場的郵輪泊岸點，確實相當少見。要求啟德郵輪碼頭在這方面跟海運碼頭看齊，並不現實。可是如此龐大的一個碼頭，居然只有幾間商店和食肆，未免令人有蕭條之感，莫說公眾覺得浪費，相信郵輪旅客也覺得匪夷所思。以往政府官員一再強調，啟德郵輪碼頭定位只是基建設施，人流多不多、空間有沒有善用，顯然不是重點考慮。現在當局願意多去思考如何善用碼頭空間、搞活碼頭一帶，無疑是好事。

船公司決定郵輪來港與否，準備時間往往以年計，想急也急不來。提升啟德郵輪碼頭服務市民大眾的功能，是帶動人氣的一個方法；當人流有所增加，商戶有生意可做，碼頭商業區凋零的情況，才有機會改變。羅淑佩提到可以考慮將碼頭商業區部分用地，用作創業孵化，又或在無船停泊的日子，用作表演場地。她指出，之前房委會推出的「共築‧創業家」計劃，向35歲或以下有意創業青年，提供7個月免租使用房委會轄下一些商場的舖位，有關措施反應相當不錯，郵輪碼頭商業區可以借鑑。

修改營運招標條款

要求用好碼頭空間

「共築‧創業家」計劃是一個相當好的構思，青年有空間發揮，有盈利才需要跟房委會分帳，商場方面則可以減少「吉舖」。當然，同一做法搬到碼頭商業區，反應會否同樣理想，乃是一個疑問，畢竟「共築‧創業家」計劃下供租用的商場舖位，周邊還是有一定人流，不似郵輪碼頭般冷清和隔涉。另外，也有意見關注，就算碼頭方面租金全免，「燈油火蠟」也要錢，如果要請員工，更需要應付人工成本。不過話說回來，反正現在碼頭商業區就是長期閒置丟空，死馬當活馬醫，很多事情未試過，不會知道實際效果。除了免租創業和搞表演，定期舉辦特色市集和文創展覽、與青年驛站和啟德體育園加強聯動，也值得一試。

當然，要令碼頭區一帶旺起來，最重要還是盡快改善交通配套。啟德跑道區一帶近年陸續有住宅入伙，但對外公共交通選擇有限，居民平常出入都要遷就巴士、小巴等的班次。郵輪碼頭位處跑道區末端，若要吸引人流，交通接駁安排一定要跟得上。啟德智慧綠色集體運輸系統延宕多年，目前仍未動工，當局打算今年下半年招標、明年批出合約，希望於2031年落成及通車。雖然當局強調，這已比原先估計提早了3年，但6年的光陰還是相當長，當局必須致力提速提效，將通車日子盡量提前。

有關郵輪碼頭營運招標事宜，當局會加入哪些條款要求，還須拭目以待。啟德郵輪碼頭營運商表示，碼頭近年成功吸引國際郵輪品牌，如皇家加勒比國際遊輪和挪威郵輪在港設辦公室，又在3年前引入天然氣補給站，羅淑佩早前曾提過，會考慮要求營運商承諾每年有把握吸引郵輪來港停泊日數。政府過去強調郵輪碼頭是基建，將碼頭運作穩定及安全作為重點要求，然而今時今日，當局對營運商應該有更高的要求，包括能否吸引更多郵輪停泊香港，以及用好碼頭空間等，凡此種種都應該納入新的招標要求中。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞