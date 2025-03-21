社評：搞活啟德郵輪碼頭 帶動人流敢於嘗試

多搞活動聯動周邊

扭轉碼頭「死城」局面

啟德郵輪碼頭2013年落成，十多年過去，發展卻不似預期。受新冠疫情打擊，郵輪業冰封三載，雖然近兩年陸續有大型郵輪重新來港，惟無論全年郵輪停泊次數還是郵輪旅客人次，跟疫前仍有明顯差距。由於未有鐵路或輕軌一類交通工具接駁，郵輪碼頭平日人流稀少，商舖更是十室九空。疫前碼頭毗鄰的大草地，吸引不少市民前來消閒及打卡拍照，但自從疫情期間改建作社區隔離設施後，本地打卡客源消失，隔離設施也一直處於閒置狀態。沒有郵輪泊岸的日子，碼頭一帶可說是「人迹罕至」，儼如「死城」。

政府為了改善郵輪碼頭使用情况，過去一年提出多項舉措，包括將啟德社區隔離設施改作青年驛站文創基地；去年底公布的《香港旅遊業發展藍圖2.0》，更提出「郵輪旅遊發展行動計劃」，重點策略包括檢視及優化啟德郵輪碼頭營運要求，以及進一步利用郵輪碼頭作為會議展覽及活動等商業用途。新一份《財政預算案》則宣布預留資源加強支援郵輪業，包括向郵輪公司提供補貼，以及為淡季停泊的郵輪提供優惠。因應郵輪碼頭營運合約3年後屆滿，政府下半年會就碼頭營運商招標，文體旅局長羅淑佩接受本報專訪，預告會有所因應，要求營運商必須妥善營運碼頭，另外，旅遊事務署今年內會就碼頭空中花園及附屬商業區，邀請有意營運者提交短期意向書，配合青年驛站計劃。

放眼世界，像本港尖沙嘴海運碼頭般一下船就是大型商場的郵輪泊岸點，確實相當少見。要求啟德郵輪碼頭在這方面跟海運碼頭看齊，並不現實。可是如此龐大的一個碼頭，居然只有幾間商店和食肆，未免令人有蕭條之感，莫說公眾覺得浪費，相信郵輪旅客也覺得匪夷所思。以往政府官員一再強調，啟德郵輪碼頭定位只是基建設施，人流多不多、空間有沒有善用，顯然不是重點考慮。現在當局願意多去思考如何善用碼頭空間、搞活碼頭一帶，無疑是好事。

船公司決定郵輪來港與否，準備時間往往以年計，想急也急不來。提升啟德郵輪碼頭服務市民大眾的功能，是帶動人氣的一個方法；當人流有所增加，商戶有生意可做，碼頭商業區凋零的情況，才有機會改變。羅淑佩提到可以考慮將碼頭商業區部分用地，用作創業孵化，又或在無船停泊的日子，用作表演場地。她指出，之前房委會推出的「共築‧創業家」計劃，向35歲或以下有意創業青年，提供7個月免租使用房委會轄下一些商場的舖位，有關措施反應相當不錯，郵輪碼頭商業區可以借鑑。

修改營運招標條款

要求用好碼頭空間

「共築‧創業家」計劃是一個相當好的構思，青年有空間發揮，有盈利才需要跟房委會分帳，商場方面則可以減少「吉舖」。當然，同一做法搬到碼頭商業區，反應會否同樣理想，乃是一個疑問，畢竟「共築‧創業家」計劃下供租用的商場舖位，周邊還是有一定人流，不似郵輪碼頭般冷清和隔涉。另外，也有意見關注，就算碼頭方面租金全免，「燈油火蠟」也要錢，如果要請員工，更需要應付人工成本。不過話說回來，反正現在碼頭商業區就是長期閒置丟空，死馬當活馬醫，很多事情未試過，不會知道實際效果。除了免租創業和搞表演，定期舉辦特色市集和文創展覽、與青年驛站和啟德體育園加強聯動，也值得一試。

當然，要令碼頭區一帶旺起來，最重要還是盡快改善交通配套。啟德跑道區一帶近年陸續有住宅入伙，但對外公共交通選擇有限，居民平常出入都要遷就巴士、小巴等的班次。郵輪碼頭位處跑道區末端，若要吸引人流，交通接駁安排一定要跟得上。啟德智慧綠色集體運輸系統延宕多年，目前仍未動工，當局打算今年下半年招標、明年批出合約，希望於2031年落成及通車。雖然當局強調，這已比原先估計提早了3年，但6年的光陰還是相當長，當局必須致力提速提效，將通車日子盡量提前。

有關郵輪碼頭營運招標事宜，當局會加入哪些條款要求，還須拭目以待。啟德郵輪碼頭營運商表示，碼頭近年成功吸引國際郵輪品牌，如皇家加勒比國際遊輪和挪威郵輪在港設辦公室，又在3年前引入天然氣補給站，羅淑佩早前曾提過，會考慮要求營運商承諾每年有把握吸引郵輪來港停泊日數。政府過去強調郵輪碼頭是基建，將碼頭運作穩定及安全作為重點要求，然而今時今日，當局對營運商應該有更高的要求，包括能否吸引更多郵輪停泊香港，以及用好碼頭空間等，凡此種種都應該納入新的招標要求中。

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