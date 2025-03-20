社評：醫健通修例有利市民 私家醫生應積極配合

建立整全健康紀錄

配合基層醫療發展

醫健通2016年起正式運作，市民登記後，可以授權公私營醫護服務提供者，透過醫健通閱覽和存放他們的電子健康紀錄。新冠疫情期間，醫健通登記人數出現爆發增長。現時醫健通登記個人用戶約600萬，是疫前（2019年）5倍，全港近八成市民都已登記，下一步當然是進一步善用平台，致力為市民建立整全的個人電子健康紀錄檔案。政府前年宣布「醫健通+」5年計劃，將醫健通升級為集醫療數據互通、服務提供及流程管理於一身的綜合醫療資訊基建，當局會分階段為醫健通增加功能，包括電子預約、電子化驗報告查閱、電子處方及遙距藥物遞送等。

發展基層醫療是本港醫療改革重要一環，目標是鼓勵及協助市民預防慢性疾病，這意味市民需要善用各類社區醫療服務，加強日常健康管理，醫健通作為電子健康紀錄互通平台，可以發揮重要作用。政府今次修例，正是為了擴展和優化醫健通的資料收集、互通、使用及保障機制，配合「醫健通+」計劃及基層醫療發展。

修例草案內容重點有四 : 一是規定私家醫生須將病人多項重要健康資料，包括診斷、藥物處方、有否敏感及藥物不良反應等，上載到醫健通，當局會按市民投訴，跟進沒有上載的個案並發出執行通知，違者可處以定額罰款甚或面臨起訴；二是精簡授權機制，市民凡登記醫健通，等於同意醫護將其健康資料存入個人醫健通戶口，但是否容許醫護查閱，決定權仍在當事人手上；三是增加可取覽醫健通資料的醫護專業人員類別，將言語治療師、聽力學家及營養師等納入其中；四是支援跨境醫療服務，「長者醫療券大灣區試點計劃」下的指定境外醫療服務提供者，在當事人授權下可取閱醫健通紀錄。

大灣區融合，長者北上安老，醫療紀錄當然要跟隨病人，醫健通支援跨境醫療有其必要，倘若試行順利，可以逐步擴大覆蓋範圍。至於增加本地可取閱資料的醫護專業人員類別，除了配合基層醫療，也可為病人提供更全面的跨專業支援。簡化授權機制及「必須上載」規定，則是為了建立資料更齊全的個人電子健康紀錄庫。目前600萬醫健通個人用戶中，仍有七成人未有授權私營醫療機構上傳病歷及同意資料互通，箇中原因未必是他們反對這樣做，而是不清楚授權安排又或資料互通的好處。修例草案將授權安排改為「預設」，不排除部分人會抗拒，但是否容許取閱病歷資料，當事人依然擁有自主控制權。當局應該耐心解說，釋除部分人對私隱外泄的疑慮。

抗拒分享病歷文化

業界應該放下私心

不少長期病患者都要「公立私家兩邊走」，例如腎病患者需要定期到公院覆診，平日洗腎則會前往私營洗腎中心。病歷資料在公私營系統之間互通，相當重要。現時全港所有公營醫院及診所、13間私院、逾4000名私家醫生都有登記使用醫健通，醫衛局表示，私營醫護取覽紀錄比例不低，反映數據有參考作用，然而諷刺的是差不多所有紀錄都是由公營醫護存入，截至上月，由私營醫護存入的資料佔比僅得0.3%，意味私營醫護往往「只取閱、不上載」。修例草案規定私家醫生必須將病人重要健康資料上載，並非沒有原因，然而醫生業界的反應，卻似有所保留。

觀乎業界說法，問題主要有二，一是目前仍有少數醫生不用電子系統，又或所用系統與醫健通未能兼容對接；二是很多私家醫生擔心需要額外人手輸入及整理病歷，增加文書工作及成本負擔。關於系統對接一類技術問題，當局有責任支援協助，至於上載病歷的問題，既然私營醫護有廣泛使用醫健通資料，當然亦應積極提供醫療紀錄，沒理由只搭便車卻不願付出。有醫生認為，如果要他們上載資料，就應保證他們一律有權查看病人紀錄資料，可是當局始終要顧及病人意願，堅拒讓醫生查閱醫健通病歷的求診者相信也屬極少數，沒必要過度放大有關問題。

私營醫護鮮有上載病歷，一大原因是部分私營醫療機構及醫生認為，病人求診紀錄是他們的「資產」，除了不希望讓同行知道自己的診斷和開藥，更擔心病人之後會把求診的醫療紀錄，帶到其他私營機構或公院看醫生。可是醫健通的宗旨，正是讓醫療紀錄跟隨病人，方便他們到不同地方看病時，醫生可以查閱資料，業界應該放下私心私利，而不是將診斷內容「收收埋埋」。醫衛局副秘書長許澤森昨天提到，需要改變拒絕分享病歷的文化。業界應以病人利益為優先，擁抱而非阻撓改革。

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