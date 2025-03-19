社評：長和賣港口掀政治波瀾 依法依規維護國家利益

華府身影清晰可見

「無關政治」自欺欺人

長和與貝萊德牽頭財團達成的交易協議，涵蓋43個港口，長和有望套現近1500億元巨款。市場普遍認為這是一宗有利長和的「大刁」，惟亦有不少意見認為，必須將這宗交易置於當今複雜地緣政治形勢下審視。港澳辦和中聯辦近日先後轉載兩篇評論文章，內容都是質疑長和出售海外港口資產予美方勢力，危及國家利益，惹來各界注目；長和在公布交易前未有知會中央等說法，更是不脛而走。

美國總統特朗普回朝後，一再強調要奪回巴拿馬運河控制權，又揚言現時運河由「中國控制」，云云，當中頗有向長和施壓的意味。中方則一再重申從未參與運河的管理運營，反駁美國謊言。對於長和賣港口一事，北京公開說法一直非常審慎。外交部說對「有關的商業交易不予評論」，不能將之解讀為中央「默許」這宗交易，更不等於中方認同交易是「商業決定」，事實上，外交部在相關回應中明確提到，「我們反對在國際經貿關係中濫施脅迫、施壓的手段」。買賣港口本身當然是商業交易，但看在中央眼裏，這宗「商業交易」肯定不是只有商業成分。

港澳辦和中聯辦轉載評論文章，當然是要向香港各界傳達信息，然而為免美方有更多口實指控「中國控制運河」，北京現階段拒絕具體評論長和賣港口，並不令人意外。相比之下，行政長官李家超昨天開腔談論賣港口一事，可說是首度有官方人士具體回應事件，當中最突出的一點是「任何交易必須符合法律及規則的要求，特區會依法依規處理」。有關說法是否意味當局會從法律角度審視這宗交易，惹人關注。

長和擬出售的港口，不少位於「一帶一路」沿線國家，對中國外貿和能源進口等，具有戰略重要性，至於巴拿馬港和鹿特丹港，更是中國跟拉美和歐洲經貿往來的重要窗口。中國支持巴拿馬運河作為永久中立國際通行水道地位，立場說得清清楚楚，反觀特朗普政府公開表明有意將港口使用權「武器化」。根據外媒報道，白宮甚至計劃向中國船舶收取港口特別停靠費，並會敦促盟友採取類似措施，否則將遭美方報復。倘若美方這一圖謀得逞，將對中國外貿、航運、造船業以至一帶一路倡議構成衝擊，香港作為國家對外門戶，國際航運及貿易中心地位亦必然受到影響。

事實上，這宗港口交易背後，明顯有華府操作的身影。《華爾街日報》報道，交易接近談成前數天，貝萊德主席芬克曾與特朗普、國務卿魯比奧、國安顧問華爾茲、財長貝森特等人通電話，以獲白宮首肯。說這是單純的商業交易、跟政治無關，乃是自欺欺人。比照貝萊德的處理，如果長和在交易前沒有知會北京，顯然是缺乏地緣政治敏感度。

貝萊德雖是全球投資界龍頭，但過去鮮涉私人基建，及至去年，貝萊德收購了全球基建合伙公司（GIP），情况才起了重大變化。值得留意的是，這一策略調整背後，同樣可見華府身影。2022年，七大工業國（G7）提出涉資6000億美元的「全球基建及投資伙伴計劃」（PGI），盼結合投資界財力，插足發展中國家基建項目，美方明言這是為了抗衡一帶一路倡議。去年9月，時任美國國安顧問蘇利文在紐約主持PGI投資者論壇，芬克正是座談其中一名商界代表。世界百年不遇變局，大國鬥爭激烈，無論官方和商界都要面對國際大環境已變這一事實，有所因應。

放眼歐美，政府以國安為由煞停重大商業交易，近年愈來愈常見，拜登政府阻止日鋼收購美鋼，反映美國連盟友都信不過。英國2022年生效的《國安與投資法》條文也很辣，列明即使收購涉及的實體或資產不在本地，只要符合指定條件，諸如跟英國有聯繫，英國當局一樣可以介入審視，阻止任何可能危害本國安全的收購買賣。換言之，公司並非在本地註冊，不代表當局一定無法阻止收購。長和早前的公告亦提到，交易只是達成原則性協議，未來百多天需進一步磋商細節，同時還要符合一系列條件，包括監管部門同意及批准，確認不存在違法或法律禁止的情况。

百年變局商界要適應

現行法例政府須檢視

商界做生意，重視確定性。以往本地商界甚少考慮政治風險，但其實外國向來就有很多政治顧問公司，專門為跨國企業提供政治風險評估。隨着愈來愈多資產被不同政府視為具有戰略性，商界亦須適應新時勢。彭博社昨天引述消息稱，內地多個官方機構，包括國家市場監督管理總局等，正研究長和賣港口是否存在潛在安全漏洞或反壟斷違規行為。香港奉行一國兩制，暫時不清楚內地相關法規，可以怎樣處理涉及香港上市企業的資產交易個案，但也不能假定內地一定沒有法律手段可以堵上國安缺口。無論如何，特區政府有責任檢視本港現行法規，是否有能力處理長和賣港口這一個案，倘若本地能夠自行處理，應比中央出手為佳。

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