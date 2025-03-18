社評：縮班殺校陰霾籠罩 莫讓學生成犧牲品

政府收緊救校方案

「派0班」儼如催命符

教育局上周向全港官津小學發出「開班信」，通知新學年小一至小六建議的核准班級結構及教職人員編制，2025/26學年有兩間小學獲派的學生人數少於16，未獲資助開辦小一，即所謂「派0班」，意味有可能要停辦，又或跟其他學校合併。

本港人口老化，出生率持續下降，導致小一生源近年不斷萎縮，移民潮進一步加劇此趨勢。雖然政府搶人才措施，吸引不少人才攜同子女來港，然而就算當中不乏小學插班生，一般均屬較高年級，對於短期增加小一生源，並無多大作用。去年9月開學，全港有70間官津小學縮減小一開班數目，合計減少77班，縮班殺校壓力可見一斑。由於今年1月有10多間小學在小一自行收生階段僅錄取個位數的學生，教育界一度相當悲觀，最終只有兩間小學「派0班」，情况已比原先想像少，惟教育局長蔡若蓮表示，學齡人口下跌屬結構問題，並非過渡性的現象，預計2030年後下降速度會進一步加快，意味每年「派0班」的數字，未來有可能顯著上升。

政府再窮也不能窮教育，不能輕率大削教育資源，更不應該為了滅赤而去縮班殺校，可是少子化趨勢難逆，各方也要面對這一客觀現實。全面落實小班教學、降低師生比例，有利於跟進學生課業與個人成長、提升整體教育質素，不管是否有生源不足的問題，當局都應該積極推動，然而不應視小班教學為解決縮班殺校問題的出路；容許更多深圳學生來港讀書，理論上當然有助本地學校增加生源，有助北區學校「紓困」，但對其他地區的學校幫助有限。以今次「派0班」情况為例，兩間小學分別位於黃大仙及南區，前者由於不似其他地區有新屋邨或新屋苑落成，人口老化相當嚴重；南區則是另一生源不足重災區，區內不少中產家長都傾向安排子女到中西區、灣仔區上學，區內官津小學收生不足，問題不易解決。

教育局交代「派0班」準則，學校小一派位若少於16人，而同一校網其他參加派位的小學仍有餘額，就會「派0班」。換言之，如果校網內學額不足應付需求，當局仍可能讓收不足16人小學辦資助小一級。教育局強調16人的開班線，已是「非常寬鬆的要求」，然而隨着當局最近收緊「救校」安排，學校一旦「派0班」，想翻身避過殺校，就算不是全無可能，但難度確比以前高很多。

以往教育局提供4個方案讓「派0班」學校選擇，除了與其他小學合併或申請停辦，亦可申請「特別視學」爭取保校，又或將小一級改為私立營辦。新安排取消了「特別視學」，變成只有3個方案，申請以私立方式開辦小一的門檻也顯著提高，包括禁止近6個學年曾「派0班」並以此應對的小學再度揀選此方案，相關班級更必須持續自資6年，意味方案所需成本及財力，比之前大得多 。

過去曾有個別學校靠「特別視學」避過殺校，得以繼續辦學至今，當局指有關個案少之又少，惟無可否認，取消「特別視學」，意味校方無法再靠教學表現爭取酌情。舊安排下，「派0班」學校可以選擇「博一博」，只預備一年資金籌辦私立小一，希望翌年收生足夠重獲政府資助。新安排其實就是封住這條路，理論上可避免學校抱着「賭一鋪」心態轉私小續命，最終卻「賭輸」停辦收場，為學生及家長帶來更多折騰，然而當局一下子顯著提高申辦私立小一門檻，跟迫使「派0班」學校選擇停辦或接受合併，實際並無太大分別。根據當局說法，「派0班」學校若不選擇任何方案，或所選方案不獲批准，第三個學年起將不再獲得資助，當局有責任為受影響師生與家長提供支援，避免正常教與學受嚴重影響。

學校求自保催谷課業

過度競爭添學生壓力

各區收生不足情况不盡相同，政府推動北都發展，未來將有更多人遷往新界北居住，當局考慮學校收生問題，必須有前瞻性，同時亦要避免對教育界造成太大震盪。本港教育制度強調競爭，家長望子成龍心切，近期學生自殺個案頻傳，再度令人關注學童壓力問題。隨着當局收緊「救校方案」，殺校與否純粹視乎收生情况，不排除一些面對收生壓力的學校，為了吸引家長垂青，更着力催谷學生課業成績，導致操練文化和過度競爭問題加劇。當局處理縮班殺校問題，必須小心謹慎，提防縮班殺校力度太猛太急，衍生更多問題。

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