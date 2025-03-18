明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：縮班殺校陰霾籠罩 莫讓學生成犧牲品

【明報社評】適齡學童人口下滑，殺校問題再受關注。下學年因收生不足「派0班」的小學雖然只有兩間，較預期為少，然而本港人口老化及少子化乃是大趨勢，學童人口下跌，問題屬結構性，部分地區情况尤其嚴重，隨着教育局收緊官津小學救校方案，未來數年估計將有更多收生不足的學校，被迫在合併或停辦之間二擇其一，當局須小心處理，避免對教育界構成太大震盪，確保受影響的教師、學生及家長得到合適支援。本港教育制度過度重視競爭，學童壓力巨大，近年自殺個案趨增，情况令人憂慮。隨着殺校壓力增加，學校為了催谷學生成績，操練文化會否變本加厲，需要密切留意。

政府收緊救校方案

「派0班」儼如催命符

教育局上周向全港官津小學發出「開班信」，通知新學年小一至小六建議的核准班級結構及教職人員編制，2025/26學年有兩間小學獲派的學生人數少於16，未獲資助開辦小一，即所謂「派0班」，意味有可能要停辦，又或跟其他學校合併。

本港人口老化，出生率持續下降，導致小一生源近年不斷萎縮，移民潮進一步加劇此趨勢。雖然政府搶人才措施，吸引不少人才攜同子女來港，然而就算當中不乏小學插班生，一般均屬較高年級，對於短期增加小一生源，並無多大作用。去年9月開學，全港有70間官津小學縮減小一開班數目，合計減少77班，縮班殺校壓力可見一斑。由於今年1月有10多間小學在小一自行收生階段僅錄取個位數的學生，教育界一度相當悲觀，最終只有兩間小學「派0班」，情况已比原先想像少，惟教育局長蔡若蓮表示，學齡人口下跌屬結構問題，並非過渡性的現象，預計2030年後下降速度會進一步加快，意味每年「派0班」的數字，未來有可能顯著上升。

政府再窮也不能窮教育，不能輕率大削教育資源，更不應該為了滅赤而去縮班殺校，可是少子化趨勢難逆，各方也要面對這一客觀現實。全面落實小班教學、降低師生比例，有利於跟進學生課業與個人成長、提升整體教育質素，不管是否有生源不足的問題，當局都應該積極推動，然而不應視小班教學為解決縮班殺校問題的出路；容許更多深圳學生來港讀書，理論上當然有助本地學校增加生源，有助北區學校「紓困」，但對其他地區的學校幫助有限。以今次「派0班」情况為例，兩間小學分別位於黃大仙及南區，前者由於不似其他地區有新屋邨或新屋苑落成，人口老化相當嚴重；南區則是另一生源不足重災區，區內不少中產家長都傾向安排子女到中西區、灣仔區上學，區內官津小學收生不足，問題不易解決。

教育局交代「派0班」準則，學校小一派位若少於16人，而同一校網其他參加派位的小學仍有餘額，就會「派0班」。換言之，如果校網內學額不足應付需求，當局仍可能讓收不足16人小學辦資助小一級。教育局強調16人的開班線，已是「非常寬鬆的要求」，然而隨着當局最近收緊「救校」安排，學校一旦「派0班」，想翻身避過殺校，就算不是全無可能，但難度確比以前高很多。

以往教育局提供4個方案讓「派0班」學校選擇，除了與其他小學合併或申請停辦，亦可申請「特別視學」爭取保校，又或將小一級改為私立營辦。新安排取消了「特別視學」，變成只有3個方案，申請以私立方式開辦小一的門檻也顯著提高，包括禁止近6個學年曾「派0班」並以此應對的小學再度揀選此方案，相關班級更必須持續自資6年，意味方案所需成本及財力，比之前大得多 。

過去曾有個別學校靠「特別視學」避過殺校，得以繼續辦學至今，當局指有關個案少之又少，惟無可否認，取消「特別視學」，意味校方無法再靠教學表現爭取酌情。舊安排下，「派0班」學校可以選擇「博一博」，只預備一年資金籌辦私立小一，希望翌年收生足夠重獲政府資助。新安排其實就是封住這條路，理論上可避免學校抱着「賭一鋪」心態轉私小續命，最終卻「賭輸」停辦收場，為學生及家長帶來更多折騰，然而當局一下子顯著提高申辦私立小一門檻，跟迫使「派0班」學校選擇停辦或接受合併，實際並無太大分別。根據當局說法，「派0班」學校若不選擇任何方案，或所選方案不獲批准，第三個學年起將不再獲得資助，當局有責任為受影響師生與家長提供支援，避免正常教與學受嚴重影響。

學校求自保催谷課業

過度競爭添學生壓力

各區收生不足情况不盡相同，政府推動北都發展，未來將有更多人遷往新界北居住，當局考慮學校收生問題，必須有前瞻性，同時亦要避免對教育界造成太大震盪。本港教育制度強調競爭，家長望子成龍心切，近期學生自殺個案頻傳，再度令人關注學童壓力問題。隨着當局收緊「救校方案」，殺校與否純粹視乎收生情况，不排除一些面對收生壓力的學校，為了吸引家長垂青，更着力催谷學生課業成績，導致操練文化和過度競爭問題加劇。當局處理縮班殺校問題，必須小心謹慎，提防縮班殺校力度太猛太急，衍生更多問題。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞