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社評

社評：追加刺激消費幅度應有效 企業盈利個人收入需提高

【明報社評】李強總理政府工作報告對於今年政府工作目標的第一項，是「大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求」。由於消費仍然是經濟增長的第一拉動力，提振消費目標成敗，成為經濟增長目標5%的關鍵因素。去年中央安排1500億元人民幣超長期國債支持消費，今年加碼到3000億元，應該能夠取得預期效果。然而，通過補貼提振消費額，並非長久之計，促進服務消費範圍與水平，以及開拓消費新來源，包括入境消費以及跨境電商銷售，相信也會有所貢獻，但關鍵還是在於提高企業盈利與國民收入水平，才能起到長效恆效的作用。

補貼刺激銷售額有人有錢消費

今年補貼加碼範圍更深入民生

2024年社會消費品零售總額增長3.5%，比2023年的7.2%增長大幅回落，成為去年經濟增長未符理想的硬傷。中央政府去年中推出以舊換新補貼政策，對購買家電和手機等產品，提供15%的補貼，對新能源汽車給予6%到10%的補貼。截至今年3月初，共計940萬人利用補貼購買了1200萬件家電產品，3400萬名消費者購買了4200萬部手機或平板電腦，有130萬份報廢汽車和置換新車補貼申請。這說明在補貼的刺激之下，還是有消費者有錢消費以及願意消費。

此外，服務消費增長6.2%，增幅較商品零售額高，2024年人均教育文化娛樂消費支出3189元，增長9.8%，相當多人既有消費力也有消費意欲，2023年有48.9億人次在國內旅遊花費4.91萬億元，2024年增加到56.2億人次花費5.75萬億元。

今年中央發行專門用於提振消費的國債，總額翻一番到3000億元，新能源汽車補貼照舊，家電補貼範圍從八大樣增加到12樣，電訊產品還包括智能手表。這樣的補貼方法，比「派錢」更有效，可以有針對性地間接補貼特定範圍的商品生產商，從而促進新興行業向提高質量和創新方面發展，家電產品必須更加節能和智能才能刺激更多人以舊換新的意欲，新能源汽車也必須增添智能駕駛功能才能加速取代燃油汽車。

然而，消費總額提高未必代表企業有錢賺，2024年規模大的工業企業營業收入較上年增長2.1%，但利潤卻較上年下降3.3%。企業盈利不足原因複雜，稅款是否還有下降空間有待中央政府詳細研究，而銷售量提高起碼可以保住就業率，有足夠的就業人口以及工資收入，對消費也有支持的作用。然而，去年人均可支配收入總體雖然有5.1%增長，但消費力依然不振，說明收入增加但消費力不足，當中有收入水平差異和消費比重區別的關係。

中央補貼消費的政策，只能對某一個特定群體有效，那些要為口奔馳的群體，因為沒有「餘錢」買家電及汽車而沒受惠於消費補貼政策，銀髮一族也不會因為退休金有所提高而買新手機和新能源汽車。60歲以上人口已經增加到總人口的20%，退休金今年增加3%到6%，城鄉居民養老金提高20元，基本醫保人均補助提高30元。更多適切的養生食療產品，以及養老設施與旅遊服務等，才能促進銀髮一族消費。

開拓入境遊跨境電商促增長

美國加徵關稅影響有待評估

開拓新的消費增長點，今年政府工作報告首次提出，「推動擴大入境消費」，2024年外國人入境2194萬人次，比上年增幅59%，港澳台入境10,496萬人次，增幅近54%，旅遊收入942億美元，增幅更高達77%。更多外國旅客「重返」中國，得益於大幅提供免簽證政策，港人北上消費大幅增長原因則不言而喻，雖然如此，3組數字都沒有回復到2019年水平，顯示還有更大的發展空間，而入境消費是在國內已有消費服務與旅遊設施的基礎上，帶來「新錢」收益，相信中央會有進一步的措施去推動入境消費，旅遊文化部門也應該推出新招吸客。

出口帶動國內生產與就業是經濟增長三頭馬車之一，去年出口增長7.1%，總額再創新高，出口產品向大型裝備和高科技產品轉移突出，風力發電機組、光伏產品、鋰電池、新能源汽車等出口又創新高。另一個對促進國內消費品生產與銷售有很大貢獻的是跨境電商，電子商貿打破傳統的銷售系統與渠道，無遠弗屆，為進出口貿易總值帶來2.63萬億元進帳，比上一年增長10%，已經佔到外貿總額比重的6%。李強總理的報告建議，「完善跨境寄遞物流體系，加強海外倉建設」，目的明顯是為了規避關稅的打擊而在外貿方面另闢蹊徑。

然而，美國加劇全方位打壓中國國際局勢，加徵關稅對傳統貿易的打擊深遠，可能帶來的實際損失還有待評估，而在新興的電子商貿方面，美國曾經嘗試對小額物流商品加徵關稅，雖然目前還沒有實施，但顯示已經被美國盯上。今年外貿為國內企業盈利和就業人口提高工資收入方面的影響，將會成為間接影響國內消費水平的重要因素。

中央政府十分清楚，依靠補貼刺激消費，只能是權宜之計，所依靠的超長期國債，遲早也會成為財政的負擔。真正能夠顯示中國經濟韌性的關鍵因素，還是需要設法令到工人工資可以提高，企業有錢賺，才能使「消費永續」，如何做到這個長治久安的目標，希望在正在撰寫的下一個五年規劃中有所體現。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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