社評：賴清德走進死胡同 兩岸和統前景堪虞

大陸首成「境外敵對勢力」

綠營草木皆兵阻斷交流

賴清德上周四（3月13日）在毫無預警下召開緊急國安會議，會後宣布了17項應對國安及統戰威脅的策略，當中最受矚目的是提出恢復軍事審判。民進黨12年前以改善軍中人權為由推動廢止軍審，賴清德如今卻走回頭路，批評者直指其破壞司法獨立與踐踏民主價值。應對策略更多內容針對大陸「藉兩岸交流對台灣社會統戰滲透之威脅」，包括禁止大陸人士到台灣進行具統戰性質的活動，台灣公益組織赴大陸交流要「公開透明」，對台灣人申請大陸身分文件持續進行清查，對台灣藝人在大陸發展也要加強「輔導與管理」。凡此種種，無不把兩岸關係推向更區隔與對立的狀態，把對岸視作「敵對勢力」，更等同宣示兩岸處於二元對立，任何形式的交流與合作都可能被視為對台灣安全的威脅。國台辦直斥賴清德再度宣揚分裂謬論，是不折不扣的「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」。

綠營對兩岸交流杯弓蛇影。台灣移民署上周一約談馬英九，起因是馬英九基金會去年邀請大陸大學生赴台交流，一名成員說出「中國台北隊」、「祖國」。馬英九呼籲賴清德「高抬貴手」，不要用政治力量阻斷兩岸青年交流。台灣移民署上周二還裁決廢止一名陸配網紅在台居留許可，理由是她在抖音鼓吹「武統」。該名網紅主要受眾都在大陸，其短片點擊量少則數千，多則也只有兩三萬，在台灣甚至是大陸的社會影響，遠遠比不上民進黨當局高調封殺帶來的爭議。賴清德政府殺雞儆猴的意圖呼之欲出，客觀上造成馬英九所擔心的寒蟬效應。

上周五是北京頒布《反分裂國家法》20周年，賴清德搶閘作出國安宣示，叫板意味濃厚。北京對這個「務實的台獨工作者」不可能有任何幻想，國台辦表明，「玩火者必自焚」，北京絕不為「台獨」分裂活動留下空間，若「台獨」分裂勢力突破紅線，將不得不採取斷然措施。賴清德內外交困，擺出強硬姿態與其視為展現實力，毋寧說是政治投機。在內部，賴清德受制於「朝小野大」，為了扭轉不利局面，綠營發起「大罷免」，針對35名藍營立委的聯署已通過第一關，國民黨反制的罷免名單則全軍覆沒。這再次證明了民進黨確實是善於操弄民意的政黨。綠營發動罷免其中一個策略就是把國民黨立委描為「中共同路人」，從這個角度來看，賴清德的國安發言與大罷免相互呼應，都在試圖激化兩岸矛盾以鞏固自身的支持基礎。

國台辦警告「玩火自焚」

武力施壓成促統必選

在外部，台灣長期依賴的「倚美抗中」戰略陷入困境，正面臨愈來愈多的質疑。特朗普全盤改變美國的外交方針，對外援助與提供安全保護傘全部以「利」為先，他曾叫囂台灣應該把軍費提升到佔GDP的10%，對賴清德來說這是不可能的任務，有論者相信他想藉提升「抗中」力度，提醒特朗普關注台灣在中美博弈中的角色。「台獨工作」最殘酷的真相，就是只能充當棋盤上的棋子任人擺佈。特朗普也許樂於把台灣當作與北京交易的「籌碼」，但他並沒有視台灣為美國核心利益的想像，其國防幕僚曾聲言即使台灣「失守」也不會影響美國民眾的生活。綠營掩耳盜鈴，自我沉迷「倚美」幻想，結果恐怕只是台灣的經濟命脈不斷被掏空。全球最大晶片生產商台積電早前宣布對美國追加1000億美元投資，便再度引起島內輿論憂慮「台積電」會否變「美積電」。在商言商，台積電年銷售額有七成來自北美，加大在美投資無可厚非，但特朗普垂涎台灣半導體產業也是眾所周知的事實。台積電的決定夾雜着商業與政治考量，但一家企業的決策卻引發全台焦慮，充分暴露了台灣經濟結構的脆弱性。

北京處理兩岸關係堅持「一個中國」原則，以和平統一為根本方針，強調促進兩岸交流合作，但同時也表明堅決粉碎「台獨」圖謀。兩岸關係的未來，應該建立在和平對話與互信的基礎之上，而非無休止的對抗與敵視。盲目鼓吹「武統」當然不符合兩岸民眾共同福祉，但台灣政治人物心知肚明的是，對中共來說，實現統一是必須完成的政治使命。《反分裂法》第八條明確提出，當和平統一的可能性完全喪失時，大陸會「採取非和平方式」捍衛國家主權與領土完整。《反分裂法》設立之時，北京對台政策主軸是「反獨」，隨着兩岸實力消長及台灣政治日趨兩極化，「促統」成為要務，當中必然包括為「武統」作準備。避免「武統」的不二之選是為和平創造條件，賴清德反其道而行，強行把台灣2300萬民眾安危與其個人政治野心綑綁在一起，結果只會令台灣面對更大的戰爭風險。

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