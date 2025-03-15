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社評

社評：改革公營醫療收費 分寸拿揑務須精準

【明報社評】政府改革公營醫療服務收費，非急症或住院的病人，若使用公院門診電腦掃描和磁力共振等高額補貼服務，將以「共付」原則，按項目收費，綜援人士及部分高齡長者除外，所有額外收費將會全數撥回醫療服務。本港公私營醫療失衡，公院不勝負荷，磁力共振等造影診斷服務，輪候時間愈來愈長，收費改革若是合理合度，既可減少一些不太需要做相關檢查的個案，從而提升醫療資源使用效益，同時亦可避免大大加重有需要人士的醫療開支負擔。收費改革只是本港醫療改革的一環，政府要減輕公營醫療負荷，除了加緊充實人手，更要加快基層醫療發展，鼓勵市民治未病而不是過度依賴公院服務。

確保公營醫療可持續

高額補貼服務應調整

本港醫療體制長期以來都是重治療輕預防，以醫院為中心、以治療為主的格局下，公營醫療系統負荷尤其沉重。全港約一半醫生服務公營機構，卻要承擔九成住院服務和約四成門診服務需求。隨着人口老化持續加快、醫療需求有增無減，當局必須全面推動醫療改革，確保公營醫療系統可持續。公營醫療服務收費改革，正是其中一環。特區政府財赤龐大，社福、醫療、教育是政策開支三大範疇，財爺明言需要檢視，醫衛局提出改革公營醫療收費，難免令人聯想到開源節流，然而扭轉資助結構失衡，確保公共醫療資源使用更具效益，才是收費改革主要目的。

本港公營醫療服務高度依賴政府資助。根據當局數字，現時公帑補貼公營醫療服務比例近98%，以急症室和專科門診為例，收費分別為180元及80元，政府補貼比例均逾九成；住院每天收費120元，公帑補貼率超過98%，更有一些服務的補貼率是百分之百。舉例說，現時門診服務，電腦掃描和磁力共振等都是免費的。這種政府高額補貼模式，雖然確保了市民不會因為收費昂貴而無法享用相關服務，但也帶來其他問題。

公營醫療收費低廉，吸引大量市民使用，普通科門診經常「爆籌」，公院急症室更長期擠滿求診者，可是不少前線醫護人員都指出，很多求診者其實都不是急症，常有病人因為傷風感冒跑到急症室，也有不少人因為舊患或慢性痛症，去急症室求醫取藥；門診服務方面，因為病人要求而進行的非必要檢查和化驗，某程度也是一種濫用，影響真正有需要的人。以電腦掃描（CT）、超聲波掃描、磁力共振（MRI）等檢查為例，現時非急症或住院病人輪候服務的時間，隨時需要兩年以上。政府百分百資助，病人使用時不在乎資源稀缺，衍生過度使用問題，輪候時間愈來愈長，導致一些有實際需要的病人，錯過及早檢查發現問題的機會。合理合度的收費調整，理論上可以減少一些沒必要的服務需求，從而提高醫療資源使用效率。

政府去年初透露正檢討公營醫療收費，重點針對資源分配失衡比較嚴重的環節，盼以「共同支付」原則，在不影響有迫切需要的病人下，提高部分收費。經過一年多準備，具體調整方案有望數周內出爐。醫衛局長盧寵茂昨天強調，提出收費改革是要減少浪費，具體收費水平會考慮成本、資源運用優次及市民承擔能力。

根據當局構思，分項收費項目將涵蓋MRI、CT、超聲波，以及基因檢測等複雜病理化驗服務，但X光等基本造影，以及血糖等基本化驗不另收費。另外，急症室病人的緊急化驗和放射診斷毋須分項收費，綜援和75歲以上長者生活津貼受助人也獲豁免。理論上，這些安排可避免影響到病情緊急或嚴重的患者，亦有顧及基層市民和高齡長者的難處，至於當局承諾所有額外收費將全數撥回醫療服務，相信也有助當局對外說明，有關措施並非為了縮減政府在公共醫療服務方面的承擔。當然，由於具體收費安排尚待公布，合理與否還得拭目以待。收費水平定得太低於事無補，定得過高又會太離地，分寸拿揑必須恰到好處，才能達至政策預期目標。

醫療改革環環相扣

基層醫療加快發展

醫療改革牽一髮動全身，公營醫療收費改革，必須與加快基層醫療發展，以至加強規管私營醫療收費等結合起來，才能發揮理想效果。為了改善公私營醫療嚴重失衡情况，政府過去推出了不少措施，諸如自願醫保等，但本港有買醫保或享有僱主提供醫療福利的人數，大約只得總人口約一半。消委會研究報告更發現，有私人醫療機構會視乎病人有否買保險，提出不同收費水平，如果有買保險就收貴些。有關做法不僅加劇醫療通脹，同時也推高整體保費，到頭來吃虧的還是市民。公營醫療收費調整，無可避免有壓抑需求的效果，政府必須盡快完善基層醫療網絡，積極鼓勵市民治未病、防大病，從而減少對治療服務的依賴，同時亦要加強規管私營醫療收費透明度，讓轉向私營部門求醫的市民，有更佳的消費權益保障。

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