社評：體育園「小風波」不斷 折射管理協調存問題

各執一詞情况頻生

酒吧節成最新例子

「七欖」3月底舉行，是體育園5萬人主場館首項正式賽事。以往「七欖」在香港大球場舉行，賽事結束之後，不少外籍旅客都會到鄰近的灣仔酒吧，又或中環蘭桂坊暢飲消遣。今年「七欖」移師啟德體育園，香港酒吧業協會有意在比賽日子，在主場館附近的政府公園舉辦「酒吧文化節」。根據協會方面說法，3個月前已計劃舉辦首屆酒吧文化節，希望開設酒吧等攤檔，向觀眾提供各類飲品。協會主席稱，活動得到「部分政府部門批准」，惟「礙於行政程序」，直至本周所有持份者及政府部門才首次開會討論活動，已沒有足夠時間向食環署申請臨時娛樂牌照，協會希望政府可以「特事特辦」，以免酒吧節胎死腹中。迄今未有政府部門公開回應事件，有官員則透露，當局從未收過協會有關酒吧節的牌照申請。

酒吧業協會與政府人士說法莫衷一是，問題是否真的出於行政程序，有待釐清。雖然事件似乎是業界、酒店發展商及政府之間的事，但體育園顯然並非局外人。協會聲稱主場館附近目前只有一間天台酒吧，但根據園方之前說法，其實主場館亦有約30個餐飲設施，包括5間酒吧，園區的「美食海灣」按計劃也應該於本月啟用。酒吧業協會要在主場館外搞活動，又打算派折扣券鼓勵活動結束後到區外酒吧「續攤」，可能涉及爭生意問題，園方有否提出異議，外界不得而知。無論如何，「七欖」是體育園樹立國際口碑的機會，為觀眾旅客提供最佳體驗應放首位。園方若有足夠把握滿足開懷暢飲需求，政府不妨向酒吧協會說明；若不，就應該考慮協會提案。政府、園方與酒吧業界三方應該好好溝通，流言蜚語太多，對體育園並非好事。

體育園開幕以來是非不斷，先是開幕禮錄播不直播、錄播剪輯又蝦碌；之後又發生桌球大獎賽「逐客」事件，以及場館禁攜樽裝水入場、但貴賓觀眾卻獲派樽裝水的爭議。表面看，每宗事件似乎都是「小風波」，但疊加起來確實有損外界觀感；另外，涉事方各執一詞，事實真相不清不楚，出事責任不明不白，各說各話一番之後就不了了之，事態發展之相似，亦令人關注背後是否反映了更大的管理、溝通和協調問題。

以開幕禮錄播爭議為例，外界只知開幕禮製作涉及文體旅局、體育園公司、本地製作公司及央視，四方各有分工，但為何一定要錄播不能直播，在很多人眼中依然是一個謎。根據官場說法，錄播是特區政府決定，跟央視無關。政府官員曾公開表示，不直播是希望以「最佳角度、最好剪輯」呈現開幕禮，豈料錄播節目剪輯卻出現「蝦碌」，同一歌手兩度出現；直至節目播出，外界仍不清楚本地製作公司的名稱，園方亦沒有回覆。

桌球大獎賽逐客，至今也有很多不明不白之處。根據主辦方事後的說法，早於去年底商討合約之始，已表明球賽結束時間難以確定，如果超時，主辦方願向體育園支付加時費，惟園方一直無明確答覆；對於傳媒查詢，園方又是不作回應。官員表示逐客事件是主辦單位與園方「磨合有問題」，可是園方必須按政府牌照規矩辦事，如果相關部門不通融比賽至深夜，園方也要「執正」來做。

2012年，倫敦曾發生性質相似的清場事件，當時國際著名歌手 Paul McCartney跟Bruce Springsteen在海德公園開演唱會，但表演至晚上10時半，園方未理演唱會未完，依時執行「 curfew」（宵禁）斷咪斷聲，兩名歌手被迫中斷表演離開舞台。鑑於不久後海德公園還會舉行演唱會迎倫敦奧運，西敏市議會唯有亡羊補牢，特許公園將當天 「curfew」時間延至凌晨1時。回看體育園桌球賽逐客事件，園方與主辦單位溝通無疑有問題，但政府不可能在事件全無角色和責任，畢竟通融與否，決定權在政府部門身上。值得一提是海德公園斷咪事件中，英國當局和媒體普遍都是用「curfew」一字。認為該字只適用於因應社會動盪實施的宵禁，其實是誤會。體育園事事都不解釋，就算有理也說不清。

聯席機制多協調

互相推諉須避免

就着逐客等風波，文體旅局長羅淑佩日前表示，體育園應建立由最高層參與的「上情下達」機制，並安排發言人為日後問題解說。有關要求合理亦有必要，不過當事件明顯涉及政府時，當局也有責任向公眾解說清楚，提高透明度。公眾對搞好體育園有很大期望，政府、園方跟不同主辦單位，有必要加強協調、溝通，如有必要特事特辦，應該早揚聲、早商量，由「話得事」的官員統籌拍板；萬一出了狀况，就應該認真檢討，不應出現互相推諉、無人負責的情况。一些牽涉面廣的重頭項目，政府應考慮設立聯席協調機制，廣邀園方、相關政府部門及持份者代表共商，以免掛一漏萬。

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