社評：控煙修例有阻力 擇善固執駁歪理

禁止加味煙電子煙

政商界現反對聲浪

煙癮難戒是控煙工作無法一步到位的一大原因，長遠實現「無煙香港」，當局必須持之以恆，不斷加大控煙力度。經過20多年的努力，本港吸煙比率由2000年的12.4%，逐步下降至2023年的9.1%，然而年輕人吸煙情况，近年卻有上升之勢。

煙商刻意隱瞞煙害數十載，真相曝光後，又企圖運用其財力及政治影響力，阻撓各地控煙努力。面對傳統煙草產品市場萎縮，煙商積極開拓電子煙和加味煙市場，將之包裝成為「時麾」和所謂「影響健康較少」的產品，吸引年輕人吸食。上屆政府曾訂下目標，希望2025年吸煙率降至7.8%，觀乎近年趨勢，能否實現未許樂觀，惟正如早前醫衛局長盧寵茂所言，就算達不到滿分目標，亦要奮力爭取每一分。

政府去年6月公布「控煙十招」，包括擴大禁煙範圍、加強打擊私煙等，經過多月準備，最快下月提交修例草案。盧寵茂早前表示，控煙十招會一併審議，並以循序漸進方式分階段落實，完稅煙標籤制度和增加私煙罰則，料將較先推行，禁止室外管有和使用電子煙措施，則打算明年中落實，待各方適應後再擴展；加味煙方面，當局有意分兩階段，先禁水果味等非薄荷類產品，之後再檢視禁售薄荷煙。根據盧寵茂說法，分階段禁售加味煙，與業界壓力和經濟因素無關，主要是考慮到吸食非薄荷類加味煙佔比較小，故以此作為試點。

隨着修例草案即將提上立法會，反對禁止電子煙和加味煙的聲音，近期又再湧現。全國兩會本月初舉行，國務院總理李強發表政府工作報告，提到香港要「深化國際交往合作」，有本地政商界人士趁機借題發揮，揚言禁止水果煙等加味煙，可能減低海外旅客來港意欲，又說政府個別控煙建議，比不少周邊地區更嚴厲，有悖「國際化」，云云；有立法會議員則質疑禁制措施只會「適得其反」，認為應待「時機成熟」才推，甚至「忠告」政府應將落實時間交由立法會討論，以免「重蹈垃圾徵費覆轍」。當修例草案正式出爐後，煙商及其利益代言人相信將有更多政治操作，試圖令禁止加味煙及電子煙措施胎死腹中，又或沒有任何具體執行時間表，變相令措施落實遙遙無期。

關注以電子煙具濫藥

從嚴控煙無損國際化

政府加強控煙措施，確會對個別行業例如酒吧及報販等帶來生意影響，煙民不高興也是意料之內，然而加強控煙事關整體社會和下一代福祉，當局必須從大處着眼。吸煙危害健康，加重本地醫療系統負荷，真的要算「經濟帳」，就應該先談吸煙所帶來的龐大醫療支出和勞動力損失。港大一項研究便指出，香港每年因吸煙引起的損失80多億元，如果煙禍惡化，損失定必更大。有立法會議員聯同酒吧及報販業界做調查，表示不足一成受訪者認為禁果味煙有助戒煙，先不論調查方式並非隨機抽樣不科學，單是標榜出來的「結論」，本身便極其誤導。禁果味煙最大原因是要遏阻煙商以水果等口味吸引年輕人，令他們上癮成為煙民，調查結論將重點放在協助戒煙，根本是轉移視線。至於加強控煙會「打擊旅遊業」、「有損香港國際化」等說法，更是誇大其辭、上綱上線的謬論。

放眼世界，新加坡控煙從嚴舉世聞名，公共場所全面禁煙，進口、銷售、擁有和使用電子煙等仿製煙草產品亦屬違法，然而新加坡作為國際化大都市，並沒有因為從嚴控煙而影響其地位，也不見得當地經貿、金融或旅遊業因此大受拖累。當然，世界各地「煙情」不一，控煙步伐難免有所不同，但加強控煙乃是世界大潮流，以目前香港的「煙情」及控煙進度，絕對有條件走得更快更前。

近年本港年輕人吸食電子煙和加味煙升勢明顯；與此同時，青少年吸「太空油」問題亦見惡化。根據保安局數據，去年300宗呈報吸食太空油個案中，逾75%屬21歲以下，估計當局收到的呈報個案，僅屬冰山一角。雖然吸煙跟吸毒是兩個不同的問題，但太空油主要用電子煙具吸食，也是無法否認的事實。去年衛生署便表示，關注利用電子煙具濫藥的情况，指出含有太空油的煙彈與普通煙彈一模一樣，增加隱蔽式濫藥的可能；有毒販為了吸引年輕人，甚至會加入水果口味，令太空油更易入口。全面禁止電子煙，政策主要目標是遏制煙害，但對於打擊太空油顯然也有作用。政府修例加強控煙，一定會遇上阻力。當局必須拿出決心，迎難而上，對於種種旨在為煙商利益護航的歪理，更須據理駁斥。

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