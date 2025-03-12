社評：「寵物搭港鐵」意見兩極 處理須謹慎兼顧各方

香港規限較外地嚴

支持反對各有所據

在香港，不同交通工具對是否准許寵物搭乘有不同做法，當中以往來離島與市區的渡輪服務相對寬鬆。根據港九小輪公司網頁所列規則，乘客可攜帶寵物貓或非危險品種的狗上船，每隻寵物收費14元，但公司職員有權拒絕運載任何寵物貓或犬，最終決定權在公司，另寵物必須全程受到適當約束，例如繫上引帶、佩戴口套或關於籠中。至於天星小輪則列明不准攜帶動物或家禽上船，導盲犬例外。《渡輪服務條例》列明，任何人未得渡輪公司職員同意，不得攜帶犬、鳥或其他動物登船，否則可罰款2000元。

陸路交通方面，寵物可否搭乘小巴及的士，由司機酌情。至於載客量較高的港鐵和專營巴士，基本上都不准攜帶動物上車，導盲犬及獲酌情者例外，《公共巴士服務規例》訂明，違例者可罰款2000元，《香港鐵路附例》罰則更高，違者可罰款5000元及監禁半年。主人若要帶寵物坐車出行，要麼自駕私家車，要麼碰碰運氣，看看的士或小巴司機是否通融。隨着社會愛護動物意識提高，很多夫婦亦選擇不生育而寧可養寵物，近年不時有意見要求當局放寬寵物乘搭交通工具限制，去年就先後有議員在立法會提出相關問題，但政府並無明確表示，僅說會繼續留意有關建議。港鐵昨天回應傳媒查詢，談及有意放寬規定的傳聞，只重申會致力提供安全、可靠和舒適的鐵路服務，港鐵需要平衡不同考慮因素，會繼續與不同持份者保持溝通。

古語有云，甲之蜜糖，乙之砒霜。放寬寵物搭乘交通工具爭議大，原因也在於此。今時今日，真的有不少主人視寵物如子女。對他們來說，能攜同寵物搭乘港鐵或巴士出行，當然比搭乘的士及網約車等方便兼便宜，不放寬是不近人情；可是那些對貓狗過敏，又或對狗有恐慌反應的人，單是知道附近有貓狗，可能已經渾身不自在，甚至出現強烈反應。當然，有這類反應的人，屬社會少數，但也不能因此否定或無視他們的感受。狗主十居其九都會認為自己的寵物很可愛聽話，在車廂內會循規蹈矩，但抗拒狗的人總會擔心出現意外突發情况，哪怕發生機率很低，而在他們眼中，安心搭車是基本權利，不應有絲毫忐忑或不安。

對於寵物可否搭乘公共交通工具，各地做法不一。根據倫敦地鐵規則，只要狗有繫牽繩，又或使用運輸籠及外出袋等，即可搭乘；巴士方面，除了長途客運，大部分英國巴士公司都允許寵物犬搭乘，但司機亦可酌情拒絕。在日本，電車和新幹線等一般都准許乘客攜帶小狗、貓、鴿子等小動物（猛獸或蛇除外），但重量有限制，兼且必須放在指定長、闊、高的專用容器內，這除了是為確保車廂清潔，實際也是拒絕大型犬登車，以免其他乘客不安。紐約地鐵規定寵物必須使用外出籠或外出袋，且攜帶寵物方式不得影響其他乘客。波士頓地鐵雖沒限制狗必須使用外出籠或袋，但僅能在非繁忙時間搭乘。內地普遍禁止寵物乘坐地鐵（導盲犬例外），雖然近年不少城市都推廣「寵物友善」出行方式，去年更流傳過高鐵或允攜帶寵物，但之後再無下文。

比起很多城市，本港對寵物活動的規範確實較緊，公屋和一些私人屋苑都不允許養貓狗，很多食肆也不准帶寵物入內，一大原因是香港人口稠密兼集中，擠迫環境下，寵物行為相對容易影響他人。談到可否放寬寵物搭車，政府官員通常都會提到，地鐵和巴士每日乘客量相當高，車廂空間有限。有意見認為港鐵可考慮在非繁忙時段設「寵物友善車廂」，讓寵物主人和不介意有動物在場的市民同乘，不安者可到其他車廂。不過港鐵車廂設計不像很多外國列車般，車卡之間有閘門，不排除有人擔心寵物失控跑到其他車廂。要防止這類情况，可能要規定主人必須將寵物放在籠內或寵物手推車，緊緊圍封起來。當然，如此拘束的環境，寵物會否躁動不安、主人是否樂見，又是另一問題。

外地經驗具參考價值

因應本地環境求兩全

去年九巴推出「寵物巴士」，提供數條特定路線，讓主人與寵物假日一起搭乘，但有關服務很有限，屬特殊安排。對寵物主人而言，最好一定是放寬寵物搭乘交通工具限制，然而這個議題的複雜性在於，是否支持放寬，完全取決於不同人對動物的好惡度，很難強迫反對者接受；支持者所談的「人寵共融」理想，聽進反對者耳裏，某程度只是以「政治正確」之名，試圖逼他們屈服。放寬寵物搭乘交通工具，並非不可為之，但當局必須審慎而為，一邊借鑑外地經驗，一邊對比本地環境，看看是否有方法，既顧及寵物主人出行需要，又能讓所有人安心。

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